OIEA advierte que la situación en planta nucleoeléctrica en Ucrania es "muy frágil"

Grossi se dirigía a la planta nucleoeléctrica de Zaporiyia tras mantener conversaciones en Kiev con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y funcionarios del sector energético de alto nivel.

“En muchas ocasiones he descrito la situación como muy frágil”, dijo Grossi a la prensa en la capital ucraniana. “La planta nuevamente se encuentra a punto de sufrir un apagón. Eso ya ha sucedido ocho veces. Si se produce un apagón no habrá electricidad y si no hay electricidad, no habrá refrigeración. Si no hay refrigeración, puede ocurrir un desastre”.

Anteriormente, Grossi había publicado en la red social X que iba camino a Zaporiyia para “ayudar a prevenir un accidente nuclear”.

Bombardeos

La planta nucleoeléctrica de Zaporiyia, que quedó bajo control ruso tras su invasión a gran escala, sufrió el lunes bombardeos de artillería en la zona que dañaron el acceso de energía de la instalación, según la empresa operadora, Energoatom, que culpó a Rusia de los ataques.

“Los bombardeos rusos dañaron una de las dos líneas eléctricas aéreas a través de las cuales... la planta de Zaporiyia recibe energía del sistema eléctrico ucraniano”, dijo Energoatom en una publicación en Telegram.

“En caso de daños a la segunda línea, se produciría una situación de emergencia", dijo Energoatom, añadiendo que los técnicos no podían acceder al lugar de los daños debido a la "amenaza real que suponen los repetidos bombardeos”.

Los analistas afirman que una explosión en la planta nucleoeléctrica de Zaporiyia produciría radiación y probablemente desataría el pánico, pero el riesgo de radiación más allá de la zona inmediata de la explosión sería relativamente bajo y nada parecido a la magnitud del desastre de Chernóbil de 1986. Además, si el viento sopla en dirección este, la radiación podría desplazarse hacia Rusia.

La región de Zaporiyia es una de las cuatro —junto con Donetsk, Jersón y Luhansk— del sur y el este de Ucrania que Rusia se anexionó parcial e ilegalmente en septiembre de 2022, siete meses después de invadir al país vecino.

FUENTE: Con informaciòn de AP