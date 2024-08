Otro cubano reclutado por Rusia presuntamente muerto en la guerra en Ucrania

Irawaddy Tabío dio a conocer el presunto deceso de Bernal en los comentarios de un post sobre el tema.

"Hoy quiero pedirle al Universo, a todos los ángeles, los arcángeles, que me den la noticia de que estás con vida, que estás luchando por tu familia, que tu corazón late, eres super fuerte y confío en ti y en la fe que tengo de que solo no te has podido reportar, pero que estás bien. Les pido a todos que oren, recen, practiquen el secreto y decreten que estás vivo y que nadie suelte una lágrima. Por favor, mi negro, estamos esperando que te reportes y así será", escribió la joven.

A preguntas de amigos en su publicación, Tabío respondió que murió "en la guerra en Rusia".

En julio el guantanamero Frank Darío Jarrosay Manfuga, un maestro de matemáticas y músico de 35 años, recluido en un centro de detención ucraniano como prisionero de guerra "ruso", dijo a Diario Las Américas que no llegó a Rusia buscando la guerra, sino como una "oportunidad de progreso".

En declaraciones recogidas por Orlando Gutiérrez-Boronat, secretario de la opositora Asamblea de la Resistencia Cubana, Jarrosay declaró que huyó de "la pobreza, la falta de libertades y el control asfixiante del régimen castrista, que se adentra en cada aspecto de la vida de los cubanos".

Jarrosay Manfuga confesó haber tenido mejor suerte que otros cubanos que vio morir en tierras ucranianas.

No hay información oficial sobre cuántos cubanos han muerto en la guerra de Putin contra Ucrania ni tampoco del número de los que se han enrolado.

A finales de marzo vecinos de Mayarí, Holguín, manifestaron consternación con la noticia de la muerte de Eddy Mustelier, un albañil de 40 años residente en esa localidad que pereció "en la guerra de Rusia y Ucrania", según dijeron familiares a DIARIO DE CUBA.

Mustelier viajó en enero a Rusia reclutado por agentes de Moscú que han operado impunemente en la Isla. Su sobrina, Orana Legrá Pera, quien residía en Moscú en esa fecha porque su esposo también resultó reclutado, confirmó a esta redacción la muerte en combate de Mustelier.

"Nadie sabía que estaba en la guerra. Como era albañil, parecía que estaba trabajando fuera del municipio", dijo una vecina cercana.

Ricardo, otro vecino de Eddy Mustelier, sabía que estaba fuera de Cuba, pero "pensaba que se había ido para 'la travesía' como todo el mundo". A raíz del fallecimiento del holguinero, salieron a la luz numerosos reclutamientos más en el propio municipio de Mayarí, en el orden de "decenas".

Yordan, otro joven que recibió la propuesta de enrolarse, pero finalmente la rechazó, dijo entonces que un amigo suyo se encontraba en Rusia, desde siete meses antes, junto con su hermano y "dos más del barrio". "Me contó que en el avión en que se fue, por Matanzas, iban 92 reclutados. Más de diez eran de Holguín y el resto de varias provincias", añadió Yordan en declaraciones a DIARIO DE CUBA.

"Según el contrato 'de trabajo' te pagan todo, puedes venir de vacaciones a los seis meses, hay una buena paga que a mí no me quisieron decir con exactitud, pues era como secreto y no estaba escrita, pero por fuera te decían que entre 2.000 y 3.000 euros; y que los beneficios venían si completabas el año: papeles para legalizarte en Rusia, te ayudan a conseguir trabajo después y una pensión por participar en la guerra", abundó.

"Y para que el miedo a morir sea menor te dicen que todos pasan el entrenamiento militar inicial, pero que solo unos pocos irían al frente, que la mayoría se destina a picar madera, bolos, decían. Hay gente que dice que hay reclutadores que ni siquiera mencionan la guerra, sino que dicen que es solo para trabajar porque con tantos hombres en la guerra falta mano de obra, y que cuando llegan allá los mandan al combate", añadió.

En septiembre de 2023, el régimen cubano anunció la detención de 17 personas asociadas a una red de tráfico de cubanos que supuestamente atraía a jóvenes en la Isla para alistarlos por Moscú. Pero semanas después se supo que varios de los detenidos fueron liberados sin acusación. Desde entonces, las autoridades de La Habana no han vuelto a mencionar el asunto. Tampoco el opaco flujo de cubanos hacia Rusia se ha interrumpido.

A inicios de mayo, el dictador Miguel Díaz-Canel realizó su cuarta visita a Rusia. Aunque no se refirió públicamente a la presencia de cientos de cubanos en las filas militares del Kremlin que combaten en Ucrania, sí aprovechó para desear éxitos a Vladímir Putin en la denominada "operación militar especial", eufemismo del Kremlin para denominar su invasión.

FUENTE: Redacción/Con informacion de Diario de Cuba