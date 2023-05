OMS insiste en estar preparada para otra pandemia

GINEBRA — El director general de la Organización Mundial de la Salud ( OMS ), Tedros Adhanom Ghebreyesus, insistió a los países a no demorar más la aprobación del tratado internacional para estar preparados ante futuras pandemias.

"No podemos dar largas al asunto. Si no hacemos los cambios necesarios, ¿quién los hará? Y si no los hacemos ahora, ¿cuándo? Cuando la próxima pandemia llame a la puerta, y lo hará, debemos estar preparados para responder de forma decisiva, colectiva y equitativa", afirmó Tedros durante su intervención este lunes en la Asamblea Mundial de la Salud, que se está celebrando en Ginebra (Suiza).