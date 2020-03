OMS no recomienda el ibuprofeno para tratar coronavirus

Precisamente esta semana, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) aseguró también que no existe ningún dato actualmente que permita afirmar un agravamiento de la infección por Covid-19 con el ibuprofeno u otros antiinflamatorios no esteroideos recetados.

Todas estas declaraciones se producen después de que el ministro de Sanidad francés, Olivier Véran, avisara de que tomar ibuprofeno y otros medicamentos antiinflamatorios puede empeorar la infección por coronavirus, por lo que recomendó a quienes tuvieran fiebre que toman paracetamol.

"Estamos consultando con médicos que tratan a los pacientes y no estamos al tanto de los informes de ningún efecto negativo, más allá de los habituales que limitan su uso en ciertas poblaciones", dijo la OMS, para reiterar que, no obstante, no recomienda su uso a estos pacientes diagnosticados con el virus.

coronavirus España Personal sanitario toma la temperatura a una huésped a la salida de un hotel en España para descartar coronavirus. AP

Los diagnosticados con coronavirus COVID-19 en Latinoamérica ya superan el millar desde que se confirmó el primer caso el pasado 26 de febrero en Brasil. La nación amazónica es la más afectada ante la pandemia que ha infectado a más de 169.000 personas y matado a más de 7.000.

Según una revisión de los medios locales realizada por el Diario de Las Américas, así como de las agencias de noticias AP y Europa Press y el portal BBC Mundo, hasta las 21:30 hora del este en la región se habían diagnosticado 1.277 casos de coronavirus en América Latina.