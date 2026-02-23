Netanyahu se reúne con su consejo de seguridad en medio de tensiones por posible ataque de EEUU a Irán

El ministro de Defensa, Israel Katz; el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas israelíes, Eyal Zamir

TEL AVIV — El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu , sostuvo este lunes en la ciudad de Jerusalén una reunión con sus ministros y principales asesores de seguridad en medio de las tensiones en la región por un posible ataque estadounidense contra Irán .

El encuentro, informado por el diario 'The Times of Israel', se produce después de que Netanyahu asegurase ante el Parlamento este lunes que Israel está "preparado para cualquier escenario". "Le he dejado claro al régimen de los ayatolás: si atacan a Israel, responderemos con una fuerza inimaginable", expresó el primer ministro israelí.

Las autoridades de Estados Unidos han ordenado evacuar a su "personal no esencial" y sus familiares de la Embajada en la capital de Líbano, Beirut, en medio de las tensiones en la región ante el aumento del despliegue militar estadounidense en la región en plenas conversaciones indirectas con Irán para intentar lograr un nuevo acuerdo sobre su programa nuclear.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha puesto sobre la mesa un posible "ataque limitado" a Irán para intentar forzar la mano de Teherán en las negociaciones, tras lo que el Gobierno iraní ha alertado este mismo lunes de que una acción de este tipo sería "un acto de agresión" que derivaría en una respuesta militar "decisiva" por parte de sus fuerzas.

Irán advirtió este lunes que responderá "con fuerza" a cualquier ataque a su territorio, aunque sea limitado, después de que el presidente Donald Trump planteara esta posibilidad.

El presidente estadounidense, que presiona a Irán para alcanzar un acuerdo sobre su programa nuclear, ordenó un despliegue naval y aéreo en Oriente Medio.

"No hay un ataque limitado. Un acto de agresión se considerará un acto de agresión. Punto final", declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baqai, en rueda de prensa en Teherán.

Contestó así cuando le preguntaron por las declaraciones de Trump, quien dijo el viernes que "considera" un ataque limitado contra Irán si este país no alcanza rápidamente un acuerdo con Estados Unidos.

"Cualquier Estado reaccionaría con fuerza a un acto de agresión en virtud de su derecho inherente a la legítima defensa, y eso es precisamente lo que haríamos", recalcó Baqai.

El jueves, el presidente estadounidense indicó que se daba un plazo de diez a quince días para decidir sobre un eventual recurso a la fuerza contra Teherán.

Estados Unidos e Irán celebraron el 17 de febrero en Suiza una segunda ronda de negociaciones indirectas, bajo mediación de Omán, sobre el programa nuclear de Teherán en un momento de gran tensión después de que Washington desplegara dos portaviones en la región.

La próxima sesión de conversaciones tendrá lugar este jueves, confirmaron Irán, Omán y Estados Unidos.

Nuevas manifestaciones

La tensión entre Estados Unidos e Irán repuntó de nuevo a raíz de la sangrienta represión de una oleada de manifestaciones por parte de las autoridades iraníes a principios de año, que llevó a Trump a prometer "ayudar" al pueblo iraní.

Por primera vez desde enero, en los últimos días se organizaron varias concentraciones contra el poder en algunas ciudades.

El lunes, unos videos divulgados por las redes sociales mostraban a grupos de estudiantes en una universidad de Teherán quemando la bandera de la república islámica, adoptada después de la revolución de 1979 que derrocó a la monarquía.

La multitud, compuesta mayoritariamente por mujeres, gritaba "¡Abajo la república islámica!" y lemas contra el guía supremo, Alí Jamenei, y contra las autoridades religiosas.

Algunos iraníes contaron que el lunes habían recibido un SMS que decía que la residencia del líder supremo y la sede del Consejo de Seguridad Nacional habían sido "atacados".

Este lunes, las fuerzas de seguridad patrullaban en las principales intersecciones de Teherán.

