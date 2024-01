¿De qué hablarán el papa Francisco y Javier Milei? Aquí te lo contamos

Entonces, de las declaraciones de Bergoglio, se deduce que el cara a cara ocurrirá en dos oportunidades: el domingo 11 de febrero, en la sacristía de la Basílica de San Pedro; y el lunes 12 de febrero, en la audiencia privada oficial como presidente de Estado, en el Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano. Asimismo, Javier Milei aprovechará su presencia en Roma para cumplir una apretada agenda de encuentros bilaterales con el gobierno italiano, que incluyen la premier Giorgia Meloni y el presidente Sergio Mattarella.

Luego de una polémica campaña electoral en donde Javier Milei atacó frontalmente al Papa Francisco, llamándolo “imbécil”, “representante del maligno en la Tierra” y evidenciando su afinidad con los “comunistas asesinos” como Castro y Maduro, es evidente que su visita a la Ciudad del Vaticano estará bajo el foco de los medios internacionales.

“Desde el Vaticano” conversamos con el periodista argentino Hernando Sergio Mora, un vaticanista con veinte años de trayectoria profesional en la Santa Sede, quien explicó el contexto de la visita de Milei: “El encuentro aún no es oficial, pero está bastante confirmado porque el 11 de febrero será la canonización de la primera santa 100% de argentina, Mamá Antula. Una señora de buena familia que empezó a predicar los ejercicios espirituales cuando los jesuitas fueron expulsados, es decir fue muy contracorriente en ese momento histórico”.

Sobre la polémica entre el Sante Padre y el presidente Milei indicó que en la entrevista publicada en el diario La Stampa, “el papa también subestimó -las ofensas- y dijo que en campaña electoral se dice un poco de todo. Entonces no creo que haya subestimado que Cuba y Venezuela viven en una dictadura. Será un momento para tratar de retomar el diálogo, tanto desde el punto de vista oficial, porque es un jefe de Estado y por tanto como jefe de Estado no se le niega nunca; como en un aspecto más personal, en el cual el pontífice puede dar una buena palabra y ayudar a mejorar las relaciones no sólo con el Vaticano, sino también entre la iglesia de su país y el presidente”.

En medio de estos dimes y diretes, ¿crees que el tema salga a relucir durante el encuentro y qué otros temas podrían estar en la agenda del Vaticano?

Pienso que Miley, que seguramente es bastante pícaro, le dirá disculpe y el Papa se reirá y dirá que sabía que era una campaña electoral. No creo que pueda ir más allá de eso, además porque el Papa también es muy irónico. Cuando quiere bromea, ósea que no va a haber problemas por eso. Normalmente los temas que se hablan en estos encuentros son derechos humanos, que por suerte en Argentina la situación está discretamente bien, no es la situación de Venezuela o Nicaragua. Y, aparte de eso, se sabe que este presidente tiene un ambicioso plan económico que incluye la dolarización, lo cual no es muy fácil, pero claro el Papa no entra en esos temas. Seguramente entrará en la idea de que debe tener un costo social lo más bajo posible, eso seguramente.

Y la gran pregunta que se hacen no sólo los argentinos sino América Latina en general: ¿el Papa irá a Argentina? Por allí se habla del segundo semestre del año.

Se habla, pero yo creo, considerando que no ha ido hasta ahora… Además, porque a él no le gusta que, justamente después de estos encuentros con presidentes o con políticos, lo jaloneen de un lado o del otro. Vale a decir, hay quien dice es de mi parte, no es de la otra, y eso al Papa no le gusta. Y sabe que, si va a Argentina, eso será casi inevitable. Hace unos meses atrás dijo que le habían pedido una foto con la expresidenta y que después la habían usado en la campaña electoral y que obviamente era una cosa no correcta.

En días recientes hemos visto algunas protestas de argentinos contra las medidas económicas de Miley, frente a la embajada del país suramericano en Roma, ¿crees que se repitan durante la presencia del presidente en la capital italiana?

Argentina es una democracia y a Miley lo eligieron democráticamente. Es decir, no es que hubo fraude, que está en el gobierno y no quiere soltar. No, las elecciones las ganó y quien está en el gobierno tiene derecho a elegir el programa económico que desee. Que será un programa económico duro se sabe, lo que se espera es que tenga frutos positivos. Eso es lo que deseamos de corazón…

Y mientras se avanza en los preparativos del encuentro entre Jorge Mario Bergoglio y Javier Milei, el Papa mantiene “en paréntesis”, según sus propias palabras, la hipótesis de su viaje a su país natal. Mientras, la agenda se muestra bastante compleja, considerando los 87 años del pontífice: Bélgica, Timor Oriental, Papúa Nueva Guinea, Indonesia, serán los destinos programados para el mes de agosto; y en Italia visitará Verona en mayo y Trieste en julio.

