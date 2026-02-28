sábado 28  de  febrero 2026
GUERRA EN IRÁN

El FBI eleva el nivel de alerta terrorista en Estados Unidos tras el ataque a Irán

El Departamento de Estado urgió a "los ciudadanos estadounidenses en todo el mundo extremar la precaución", y especialmente en el Medio Oriente

El jefe del FBI, Kash Patel, en conferencia de prensa en el Departamento de Justicia, en Washington, D.C.

El jefe del FBI, Kash Patel, en conferencia de prensa en el Departamento de Justicia, en Washington, D.C.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El FBI elevó este sábado el nivel de alerta terrorista en Estados Unidos tras el inicio del ataque conjunto estadounidense e israelí contra Irán, anunció el director de dicha agencia, Kash Patel.

"Anoche di instrucciones a nuestros equipos de contraterrorismo e inteligencia para que estén en alerta máxima y movilizar todos los recursos de seguridad necesarios", detalló Patel en un comunicado en la red social X.

El presidente Donald Trump hace una declaración sobre los ataques de Estados Unidos en Irán, el 28 de febrero de 2026.
EEUU

Trump proclama el lanzamiento de la operación militar "Furia Épica" contra Irán en un discurso en video
Fusión de fotos del presidente Donald J. Trump con el ayatolá Alí Jamenei y el primer ministro de Israel, Bensjamín Netanyahu.
Las causas

¿Qué llevó a EEUU e Israel a atacar a Irán?

Patel afirmó que el FBI está al frente de las tareas de disuasión de ataques dentro del territorio nacional y prometió que "trabaja 24 horas al día para proteger a los estadounidenses".

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, explicó en X que se encuentra en "coordinación directa" con las agencias de inteligencia y las fuerzas del orden para "vigilar de cerca y frustrar cualquier amenaza potencial contra la patria".

El Servicio Secreto, encargado de proteger al presidente y a otros líderes políticos, también anunció un "incremento de la seguridad" en los lugares bajo su jurisdicción.

Departamentos de policía locales en todo el país, como el de Nueva York, activaron protocolos de precaución y reforzaron la presencia de patrullas en sitios de culto y sedes diplomáticas.

Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque a gran escala contra Irán, que respondió con el lanzamiento de misiles hacia territorio israelí y contra bases militares estadounidenses en la región.

El presidente estadounidense, Donald Trump, cuyo Gobierno negociaba un pacto nuclear con Teherán, anunció la operación de madrugada desde su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida, y afirmó que su objetivo final es derrocar al régimen iraní.

Alerta mundial para estadounidenses

El gobierno estadounidense emitió una "alerta mundial" para sus ciudadanos en el extranjero como consecuencia del ataque lanzado este sábado contra Irán.

"Tras el lanzamiento de operaciones de combate estadounidenses en Irán los estadounidenses de todo el mundo y en particular en el Medio Oriente deben seguir los consejos de las últimas alertas de seguridad emitidas por la embajada o consulado estadounidense más cercano", publicó el Departamento de Estado.

Así, advierte de que "el cierre de espacios aéreos podría afectar a los viajes" e insta a los ciudadanos estadounidenses a "tener una mayor cautela".

La cancillería pidió además a "los ciudadanos estadounidenses en todo el mundo extremar la precaución".

FUENTE: Con información de EFE/ Europa Press/AFP

