lunes 1  de  septiembre 2025
España

Pedro Sánchez admite mala gestión en la prevención de incendios: "claramente insuficiente"

Tras la devastación causada por los incendios que afecta a España todos los años durante el verano, Pedro Sánchez salió al paso a presentar un programa de "prevención"

El gobierno del presidente español, el socialista Pedro Sànchez.&nbsp;

El gobierno del presidente español, el socialista Pedro Sànchez. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID — El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, reconoció el lunes su mala gestión luego de admitir que la política de prevención de incendios fue "claramente insuficiente", tras un mes de agosto marcado por incendios forestales históricos en el país.

"Hemos tenido una política de prevención de incendios claramente insuficiente que se refleja, por ejemplo, en la falta de planes ejecutados, en la ausencia de instrumentos de análisis de predicción avanzados y también en plantillas de bomberos y de brigadas forestales", admitió el dirigente socialista al presentar un "pacto de Estado frente a la emergencia climática".

Lee además
Bomberos tratan de apagar el fuego que se acerca a un pueblo en la provincia de León.
MUNDO

España, entre fuegos y malas gestiones
El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y el político español, José Luis Rodríguez Zapatero, un aliado del chavismo, conversan frente a las cámaras del canal estatal Venezolana de Televisión.
Opinión

¿Por qué la televisión en España no informa sobre la crisis en el Caribe?

Los incendios como los que arrasaron más de 300.000 hectáreas en agosto "no se apagan en verano, se apagan en invierno y en otoño, es decir, trabajando todos los días del año para que cuando lleguen estas altas temperaturas, no nos veamos abocados a las situaciones que hemos tenido que sufrir", dijo Sánchez solo después de la destrucción causada por los incendios y que año con año afecta al país.

"El segundo factor [que explica estos incendios] ha sido la gestión del territorio, que también es inadecuada y que se ha traducido, por ejemplo, en montes cargados de biomasa, en caminos sin cortafuegos descuidados, en falta de especies autóctonas y resistentes al fuego", dijo.

Escepticismo

El tercer y último factor fue la "emergencia climática". "El cambio climático mata", declaró Sánchez, quien se mantiene al frente del gobierno gracias al pacto con la extrema izquierda y los independentistas acusados de terrorismo.

"Si queremos que los próximos veranos no nos traigan nuevas desgracias y que los próximos otoños no nos golpeen de la manera que nos están golpeando con inundaciones, tenemos que actuar ya y tenemos que hacerlo juntos", sentenció el presidente, un plan considerado tardío.

El llamado pacto climático fue recibido con escepticismo por la oposición de derecha.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

El País de España "se cuadra" con el régimen de Maduro bajo la sombra de Zapatero

Medio estadounidense aborda situación en España

Turistas deben pagar una "tarifa de integridad" para ingresar a EEUU: ¿Cuál es el costo?

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Residentes hacen fila para votar en Stamford en el primer día de votación anticipada el 21 de octubre de 2024 en Stamford, Connecticut.
Política

Trump planea declarar orden ejecutiva que exigiría documento de identidad a los votantes

Los expresidentes demócratas Barack Obama y Joe Biden, junto a la exvicepresidenta Kamala Harris.
ANáLISIS/ POLíTICA

¿Podrá el Partido Demócrata revertir su profunda crisis?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro.
Venezuela

Maduro dice que 1,200 misiles "apuntan" a Caracas; "diálogo con EEUU está maltrecho"

Grupo anfibio listo Iwo Jima (ARG) y la 22.ª Unidad Expedicionaria de Marines (MEU), apoyados por varios destructores.
NARCOTRÁFICO

Radares, misiles y un grupo anfibio de despliegue y asalto inmediato potencian buques de EEUU en el Caribe

El gobierno del presidente español, el socialista Pedro Sànchez. 
España

Pedro Sánchez admite mala gestión en la prevención de incendios: "claramente insuficiente"

Te puede interesar

Pasajeros que llegan a EEUU entregan sus documentos al personal de la aerolínea en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
TURISMO

Turistas deben pagar una "tarifa de integridad" para ingresar a EEUU: ¿Cuál es el costo?

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro.
Venezuela

Maduro dice que 1,200 misiles "apuntan" a Caracas; "diálogo con EEUU está maltrecho"

Turistas pasan por la embajada de Estados Unidos en descapotables clásicos por el Malecón, en la Habana, Cuba.
FLORIDA

Piden en Miami excluir la reunificación familiar del 'Travel Ban'

El Ministerio de Seguridad del Estado de China (MSS) se ha convertido en la agencia de espionaje más grande y activa del mundo
INTELIGENCIA

Espionaje chino en EEUU: la red oculta de Pekín que busca información e intimidar a los críticos

Refugiados con boletos comprados con fecha posterior al 27 de enero no podrán viajar por el momento a EEUU.
ACUERDO

Ecuador negocia recibir a 300 migrantes con estatus de refugiados en EEUU cada año