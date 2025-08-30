Medio estadounidense aborda situación en España

Así se titula un artículo publicado en "The American Spectator", un medio de comunicación americano editado en Washington, que retrata a Pedro Sánchez como un líder totalitarista que "está robando la democracia a España, delante de nuestras narices y de la UE, ante la impotencia de la oposición y la pasividad de la comunidad internacional".

La columna, (que se ha colado entre lo más leído del diario americano), destaca en primer lugar el fracaso electoral del actual presidente en funciones y denuncia las maniobras de Sánchez para retorcer las leyes, colonizar todos los poderes e instituciones, y negociar y acordar con comunistas de extrema izquierda, terroristas, golpistas y todos los nacionalistas regionales para impedir la investidura de la derecha que ganó las elecciones.

E incluso negocia con un prófugo de la justicia española en Bruselas.

Se recalca que "Sánchez" ha vendido la nación entera a los caprichos de quienes dieron un golpe de Estado contra España en 2017, anunciando una amnistía con los mismos que lo cometieron e incluso para los implicados en terrorismo, perdonando la deuda catalana (que ahora pagarán todos los españoles), introduciendo el concepto de lawfare en el acuerdo para que los políticos puedan perseguir ahora a los jueces que defendieron la legalidad constitucional en 2017, y comprometiéndose a la celebración de un referéndum de independencia ilegal que no lo contempla su constitución, ni la de ningún país del mundo.

Asimismo, se alerta a los americanos de que "España ha dejado de ser un Estado de Derecho" y está en inminente transición hacia una dictadura de extrema izquierda de un insoportable tufo venezolano.

Y recuerda los lazos de los socios de gobierno de Sánchez con los terroristas de Hamás, la intrusión del brazo político de ETA en el Ejecutivo y las cesiones de los socialistas a los golpistas catalanes del 2017. Además, "The American Spectator" destaca la oposición mayoritaria de los españoles a los pactos del presidente, "porque acaban con la igualdad ante la ley (se perdonan los delitos si eres independentista catalán) y arruinan a toda la nación, con el pago de los votos para ser presidente.

El artículo compara a Sánchez con dictadores como Chávez o Maduro y alega que el líder socialista "preparó su propio golpe de Estado desde hace muchos meses. Ha colonizado muchas instituciones, como el congreso, tribunal de cuentas, fiscalía, tribunal europeo y tribunal constitucional, colocando al frente de este tribunal que ha decidido sobre la constitucionalidad —en referencia a Cándido Conde-Pumpido—, militante socialista de su absoluta confianza para valorar cualquier basura que el Gobierno vomite en forma de ley, así como un ministro de su gobierno y una asesora de presidencia y de un ministerio, también socialistas, así como otros miembros muy afines a su partido.

Finalmente, se lamenta que, a pesar de que millones de españoles se han echado a la calle para protestar durante los últimos días, "esta gran nación está en manos de un dictador socialista que es —duele admitirlo— demasiado estúpido para dejarse ganar".

Que corra por todas las redes y compártelo para que se enteren todos de la realidad que está pasando en España.