Pedro Sánchez, complacer a separatistas para gobernar

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados.

MIAMI.- Decidido a seguir al frente del Gobierno de España, al menos hasta que el Congreso lo obligue a convocar elecciones, Pedro Sánchez , en medio de escándalos de corrupción, no encuentra otro alivio que seguir negociando con separatistas para garantizar sus apoyos,

El presidente del Gobierno y el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, acordaron reformar el régimen común con el que Catalunya percibirá 4.700 millones de euros más, unos 5.400 millones de dólares, a espaldas del resto de las comunidades automáticas.

Cataluña, de la mano de Junqueras, pidió más dinero del fisco nacional. No son pocas las comunidades autonómicas que califican el pacto de “oportunista” porque busca contentar a los separatistas e “ilegal” porque fue realizado sin el conocimiento de todas.

“Sánchez ya perdió los siete votos de Junts en el Congreso y ahora quiere mantener al menos los siete que tiene Esquerra Republicana. Si también los pierde sería el final de su gobierno”, declaró a DIARIO LAS AMÉRICAS Ferran Espaser, profesor emérito de Derecho de la Universidad de Lleida, en Cataluña, España.

Todas las autonomías gobernadas por el Partido Popular, que encabeza la oposición a Sánchez, han rechazo de plano el nuevo modelo de financiación. Además, dos regiones gobernadas por el partido oficialista de Sánchez, el PSOE (Castilla-La Mancha y Asturias), también se han opuesto.

Ante tanta discrepancia, el Gobierno, en la voz de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó que la adscripción al nuevo modelo de financiación autonómica será voluntaria. Es decir, que las comunidades podrán decidir libremente si aplican el nuevo modelo o se quedan con el rendimiento que ofrece el vigente.

Junts

La salida del grupo político separatista catalán Junts del régimen de coalición ha puesto a Sánchez en minoría de cara a las resoluciones del Congreso, donde se deciden leyes y presidencias.

Junts, que está presidido desde el exterior por el expresidente catalán Carles Puigdemont, para evitar su procesamiento en España por sedición, rompió con Sánchez por incumplimiento de acuerdos que le otorgaron los votos necesarios en el Congreso para ser reelegido presidente en 2023.

La compleja manera como España escoge sus presidentes, que dista del voto directo que otros países democráticos aplican, permitió a Sánchez ser reelegido entonces, sin haber sido el más votado en las elecciones populares, con el ‘sí’ de al menos 175 escaños en el Congreso nacional.

El PP, que fue el partido más votado, con Alberto Núñez Feijóo al frente, no logró entonces reunir los 175 apoyos necesarios.

Hace un año, Sánchez perdió los cinco diputados de Podemos y tras perder a Junts, el Gobierno de coalición de Sánchez cuenta con 163 escaños frente a 170 que suman el Partido Popular (PP) y VOX, nueve del grupo mixto independiente y los siete de la agrupación de Puigdemont.

Sánchez, que reitera “no habrá elecciones hasta 2027”, procura sostenerse, aunque pierda sus propuestas en el Congreso.

Pero, aun así, no hay posibilidad de presentar una moción de censura fructífera, eso que llamamos impeachment en Estados Unidos, porque los socios de gobierno en el Congreso no la secundarían ya que perderían los beneficios que obtienen.

Corrupción

El inesperado informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la subsiguiente publicación de conversaciones telefónicas aseguran que, además de otros casos abiertos de corrupción, hubo repartos de dinero y favores a cambio de facilitar la concesión de grandes contratos con el Gobierno español.

Por otra parte, la fiscalía española mantiene abierto el expediente judicial contra la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, que es licenciada en mercadeo y experta en recaudación de fondos para organizaciones no lucrativas, por un complejo caso de tráfico de influencias relacionadas con millones de euros que la aerolínea Air Europa recibió.