martes 16  de  septiembre 2025
ROMA

Periodista acreditada en el Vaticano desmonta narrativa de Maduro en cumbre mundial sobre desinformación

Marinellys Tremamunno, corresponsal del DIARO LAS AMÉRICAS, es la única periodista italovenezolana acreditada ante la Santa Sede

La Marinellys Tremamunno lleva más de 10 años como periodista acreditada en el Vaticano

La Marinellys Tremamunno lleva más de 10 años como periodista acreditada en el Vaticano

Instagram de Marinellys Tremamunno
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

ROMA. - La periodista Marinellys Tremamunno, corresponsal del DIARIO LAS AMÉRICAS en el Vaticano, participará como ponente de la Cumbre Global sobre Desinformación 2025, que se celebrará este 17 y 18 de septiembre en Roma.

"Tendré el honor de representar a Venezuela e Italia como la única periodista italovenezolana acreditada ante la Santa Sede, con más de 10 años de trabajo como corresponsal. Hablaré sobre la veracidad periodística en tiempos de redes sociales e inteligencia artificial, y compartiré mi experiencia desmontando narrativas manipuladas por el régimen de Nicolás Maduro, especialmente en torno a la canonización del Dr. José Gregorio Hernández", anunció Tremamunno este martes 16 de septiembre desde su cuenta en Instagram.

Lee además
 José Gregorio Hernández es nombrado santo por el Papa Francisco. 
IGLESIA CATÓLICA

Médico venezolano José Gregorio Hernández es elevado a Santo por el Vaticano
Durante encuentro con Nicolás Maduro, el arzobispo de Caracas, monseñor Raúl Biord, y el rector de la UCAB, padre Arturo Peraza, le entregaron al  el afiche de la canonización del Dr José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles.
VENEZUELA

Maduro hace proselitismo político con la devoción de los venezolanos por sus dos primeros santos

Recordó que el régimen chavista ha buscado "instrumentalizar" la referida canonización "para simular respaldo del Vaticano". Indicó que, en su trabajo periodístico, ha denunciado esta situación "con firmeza y responsabilidad profesional en varias ocasiones, incluso con el apoyo del DIARIO LAS AMÉRICAS".

Tremamunno también señaló que para esta Cumbre Global se postularon más de 200 propuestas y solo escogieron siete, dentro de las que se encuentra la suya. Su participación será este miércoles 17 de septiembre a la 1:30 p. m., hora de Caracas y Miami, y a las 7:30 p. m., hora de Madrid y Roma.

Además, participarán más de 30 referentes globales de instituciones y organizaciones líderes en la lucha contra la desinformación.

Desde el Vaticano

El 3 de septiembre, Marinellys Tremamunno presentó el primer episodio del nuevo programa, en formato video, “Desde El Vaticano”, un espacio que acompañará la columna del mismo nombre que nació hace dos años en el DIARIO LAS AMÉRICAS. En este episodio, la periodista recordó que la canonización del Dr. José Gregorio Hernández será el 19 de octubre, durante la Jornada Mundial de las Misiones y en el marco del Jubileo Ordinario de la Esperanza.

Señaló que se trata de "un recorrido íntimo, espiritual y humano por la vida de un hombre que, sin buscarlo, se convirtió en referente moral y religioso para millones de venezolanos". Su canonización no es solo un hito para la Iglesia venezolana. Es un mensaje para América Latina y el mundo: la santidad es posible en la vida cotidiana, en el ejercicio profesional, en el compromiso ciudadano y en el amor concreto a Dios y al prójimo".

FUENTE: Con información de Marinellys Tremamunno

Temas
Te puede interesar

José Gregorio Hernández: un hombre de Dios que camina hacia los altares

Quesada, el periodista títere de Zapatero, fábula sobre el chavismo

Periodista lleva 200 días incomunicado en la cárcel; gremio exige su liberación

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial.
MEDIDA CONTROVERSIAL

Florida legaliza el porte abierto de armas tras fallo judicial histórico

El presidente Donald Trump habla con periodistas.
EEUU

Trump redobla advertencias contra "izquierda radical"; no descarta declarar a Antifa "organización terrorista"

Stephen Miran fue confirmado por el Senado para un puesto clave en la Reserva Federal (Fed).
ECONOMÍA

Senado confirma a candidato de Trump en la Fed antes de reunión sobre tasas de interés

El buque de guerra de la Marina de los EEUU USS Lake Erie (CG 70) atraca en el Puerto de Balboa en la Ciudad de Panamá el 29 de agosto de 2025; se dirige al Caribe frente a las costas de Venezuela.
NARCOTRÁFICO

Trump anuncia que EEUU destruyó tercera lancha del Cartel de los Soles: "Dejen de enviarnos drogas"

Yordanis Cobos Martínez, inmigrante subano indocumnetado, acusado de decapitar al gerente de un motel de Dallas 
Inmigración

Hombre señalado de decapitar a otro en Dallas había cometido otros crímenes en su país antes de entrar a EEUU

Te puede interesar

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), durante un operativo contra inmigrantes irregulares. 
EEUU

ICE duplica el número de sus efectivos para enfrentar la inmigración irregular

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Tyler Robinson, presunto asesino de Charlei Kirk. 
Ofensa capital

Acusan de homicidio agravado al presunto asesino de Charlie Kirk; fiscalía pide la "pena de muerte"

El buque de guerra de la Marina de los EEUU USS Lake Erie (CG 70) atraca en el Puerto de Balboa en la Ciudad de Panamá el 29 de agosto de 2025; se dirige al Caribe frente a las costas de Venezuela.
NARCOTRÁFICO

Trump anuncia que EEUU destruyó tercera lancha del Cartel de los Soles: "Dejen de enviarnos drogas"

La presidenta del Miami Dade College, Madeline Pumariega, realiza el corte de cinta en el acto de reapertura de la Torre de la Libertad en Miami. La acompañan personalidades del sur de la Florida.
CELEBRACIÓN

La Torre de la Libertad reabre sus puertas como faro cultural de Miami

Una oficina de la Administración del Seguro Social (SSA) en Washington, DC, el 26 de marzo de 2025.
BENEFICIOS

Los cambios en el Seguro Social antes y después del 1 de enero de 2026