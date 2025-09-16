Periodista acreditada en el Vaticano desmonta narrativa de Maduro en cumbre mundial sobre desinformación

ROMA. - La periodista Marinellys Tremamunno, corresponsal del DIARIO LAS AMÉRICAS en el Vaticano, participará como ponente de la Cumbre Global sobre Desinformación 2025, que se celebrará este 17 y 18 de septiembre en Roma.

"Tendré el honor de representar a Venezuela e Italia como la única periodista italovenezolana acreditada ante la Santa Sede, con más de 10 años de trabajo como corresponsal. Hablaré sobre la veracidad periodística en tiempos de redes sociales e inteligencia artificial, y compartiré mi experiencia desmontando narrativas manipuladas por el régimen de Nicolás Maduro, especialmente en torno a la canonización del Dr. José Gregorio Hernández", anunció Tremamunno este martes 16 de septiembre desde su cuenta en Instagram.

Recordó que el régimen chavista ha buscado "instrumentalizar" la referida canonización "para simular respaldo del Vaticano". Indicó que, en su trabajo periodístico, ha denunciado esta situación "con firmeza y responsabilidad profesional en varias ocasiones, incluso con el apoyo del DIARIO LAS AMÉRICAS".

Tremamunno también señaló que para esta Cumbre Global se postularon más de 200 propuestas y solo escogieron siete, dentro de las que se encuentra la suya. Su participación será este miércoles 17 de septiembre a la 1:30 p. m., hora de Caracas y Miami, y a las 7:30 p. m., hora de Madrid y Roma.

Además, participarán más de 30 referentes globales de instituciones y organizaciones líderes en la lucha contra la desinformación.

Desde el Vaticano

El 3 de septiembre, Marinellys Tremamunno presentó el primer episodio del nuevo programa, en formato video, “Desde El Vaticano”, un espacio que acompañará la columna del mismo nombre que nació hace dos años en el DIARIO LAS AMÉRICAS. En este episodio, la periodista recordó que la canonización del Dr. José Gregorio Hernández será el 19 de octubre, durante la Jornada Mundial de las Misiones y en el marco del Jubileo Ordinario de la Esperanza.

Señaló que se trata de "un recorrido íntimo, espiritual y humano por la vida de un hombre que, sin buscarlo, se convirtió en referente moral y religioso para millones de venezolanos". Su canonización no es solo un hito para la Iglesia venezolana. Es un mensaje para América Latina y el mundo: la santidad es posible en la vida cotidiana, en el ejercicio profesional, en el compromiso ciudadano y en el amor concreto a Dios y al prójimo".

FUENTE: Con información de Marinellys Tremamunno