Periodista lleva 200 días incomunicado en la cárcel; gremio exige su liberación

El periodista venezolano Rory Branker, del portal La Patilla, fue detenido el pasado 20 de febrero

CARACAS. - El periodista Rory Branker, reportero del medio digital La Patilla en Venezuel a , cumplió 200 días en situación de “desaparición forzada” desde que fue detenido en forma arbitraria por agentes de la policía política del régimen de Maduro, según denunció el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) que exige su liberación inmediata.

"Sigue desaparecido. Exigimos justicia y la liberación inmediata de Rory. ¡No más desapariciones forzadas !", escribió la organización gremial en su cuenta de X.

El organismo gremial advirtió que el caso de Banker refleja el “ataque” constante en que se encuentra la "la libertad de prensa" en Venezuela en la que se contabilizan 18 periodistas detenidos hasta el 26 de agosto pasado.

200 días "de silencio" del periodista

Branker fue arrestado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), en su residencia, el 20 de febrero, y desde entonces se desconoce su paradero, según el organismo gremial.

El medio digital, por su parte, informó en esa ocasión que luego de la detención, los agentes "regresaron" al domicilio del periodista y se llevaron dos computadoras portátiles.

El CNP ha denunciado que Venezuela se ha convertido en "un lugar hostil" para ejercicio periodístico y ha alertado sobre las encarcelaciones "sin condena ni juicio".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CNPCaracas/status/1964711878971826464?t=y4JXZkeb-PUSbFDpzR3XBQ&s=09&partner=&hide_thread=false ##7Sep ¡200 días de silencio! Rory Branker, del equipo de @lapatilla, sigue desaparecido tras ser detenido arbitrariamente el 20/02/2025 . #DóndeEstáRory La libertad de prensa bajo ataque. Exigimos justicia y la liberación inmediata de Rory. ¡No más desapariciones forzadas! pic.twitter.com/fVUVPmzbvc — CNP Caracas (@CNPCaracas) September 7, 2025

FUENTE: Con información red X CNP, Redacción DLA