lunes 8  de  septiembre 2025
VENEZUELA

Periodista lleva 200 días incomunicado en la cárcel; gremio exige su liberación

Rory Branker fue arrestado el 20 de febrero en su casa por agentes del régimen de Maduro sin que se sepa de su situación física y procesal, denunció el CNP

El periodista venezolano Rory Branker, del portal La Patilla, fue detenido el pasado 20 de febrero

El periodista venezolano Rory Branker, del portal La Patilla, fue detenido el pasado 20 de febrero

Un Mundo Sin Mordaza
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- El periodista Rory Branker, reportero del medio digital La Patilla en Venezuela, cumplió 200 días en situación de “desaparición forzada” desde que fue detenido en forma arbitraria por agentes de la policía política del régimen de Maduro, según denunció el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) que exige su liberación inmediata.

"Sigue desaparecido. Exigimos justicia y la liberación inmediata de Rory. ¡No más desapariciones forzadas!", escribió la organización gremial en su cuenta de X.

Lee además
En los primeros seis meses de 2024, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) clausuró 15 estaciones de radio en Venezuela
INFORME IPYS

Reportan que 22 periodistas huyeron de Venezuela tras represión de Maduro en 2024
El Helicoide, sede del Sebin, es sitio de reclusión de presos políticos en Venezuela.
VENEZUELA

"Desaparecen" a periodista Roland Carreño y a político Freddy Superlano, en medio de detenciones

El organismo gremial advirtió que el caso de Banker refleja el “ataque” constante en que se encuentra la "la libertad de prensa" en Venezuela en la que se contabilizan 18 periodistas detenidos hasta el 26 de agosto pasado.

200 días "de silencio" del periodista

Branker fue arrestado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), en su residencia, el 20 de febrero, y desde entonces se desconoce su paradero, según el organismo gremial.

El medio digital, por su parte, informó en esa ocasión que luego de la detención, los agentes "regresaron" al domicilio del periodista y se llevaron dos computadoras portátiles.

El CNP ha denunciado que Venezuela se ha convertido en "un lugar hostil" para ejercicio periodístico y ha alertado sobre las encarcelaciones "sin condena ni juicio".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CNPCaracas/status/1964711878971826464?t=y4JXZkeb-PUSbFDpzR3XBQ&s=09&partner=&hide_thread=false

FUENTE: Con información red X CNP, Redacción DLA

Temas
Te puede interesar

Plantean escenarios probables en el Caribe, epicentro de EEUU contra narcotráfico de Venezuela

Cuba conmemora el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre

Grupo IDEA pide a comunidad internacional velar por la vida de María Corina Machado

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Informe Centro Nacional Huracanes, septiembre 7, 2025.
CARIBE

Preocupante calma en el Trópico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
EEUU

Trump deja abierta la posibilidad de atacar a carteles de droga dentro de Venezuela

Imagen de los 13.000 barriles de precursores químicos procedentes de China y con detino al Cartel de Sinaloa en México para fabricar drogas sintéticas como el fentanilo.
EEUU

La mayor incautación de químicos procedentes de China para drogas sintéticas

Operación de arresto de Ryan Wesley Routh, en Palm Beach.
JUSTICIA

Comienza juicio contra acusado de intento de asesinato de Donald Trump en Florida

Más detenidos y secuestrados por régimen de Maduro, denuncia Vente Venezuela
VENEZUELA

Régimen de Maduro secuestra a cuatro miembros de una familia, una niña entre ellos

Te puede interesar

Operación de arresto de Ryan Wesley Routh, en Palm Beach.
JUSTICIA

Comienza juicio contra acusado de intento de asesinato de Donald Trump en Florida

Por DANIEL CASTROPÉ
Imagen referencial.
FALLO

Reincidencia migratoria le cuesta 27 meses de cárcel a ciudadano hondureño en Florida

Miembros de los servicios de emergencia ZAKA de Israel recogen muestras en el lugar de un tiroteo en el cruce de la carretera Ramot, en Jerusalén Oriental, anexionada por Israel, el 8 de septiembre de 2025. Hombres armados palestinos abrieron fuego en una parada de autobús en Jerusalén Oriental, anexionada por Israel, el 8 de septiembre, matando a cinco personas e hiriendo a varias más. El servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA) informó de cinco muertos en el tiroteo, actualizando la cifra anterior de cuatro. La policía informó de la muerte de los dos hombres armados. 
URGENTE

Seis muertos en un ataque terrorista en Jerusalén Este

El precio de la gasolina en Florida escala tres centavos. 
MÁS CARA

Precio de la gasolina en Florida sube levemente a $3.10 por galón, a pesar de bajar el crudo

Imagen referencial. 
ANUNCIO Y DUDAS

Advierten sobre cambio de color en el agua de Fort Lauderdale, ¿se puede beber?