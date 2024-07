Piden liberar a protector de ballenas Paul Watson, fundador de Sea Shepherd

"El ministerio espera ahora una solicitud formal de las autoridades japonesas. Esta solicitud de extradición debe presentarse a más tardar 30 días después de la detención", agregó.

El canadiense-estadounidense Watson fue detenido el domingo en Groenlandia, territorio autónomo danés, por una orden de arresto internacional emitida por Japón.

El activista de 73 años fue arrestado en su barco en Nuuk, capital de Groenlandia, para repostar durante su travesía para interceptar a un ballenero japonés en el Pacífico Norte, indicó la Captain Paul Watson Foundation (CPWF).

Watson, que protagonizó el programa de telerrealidad "Whale Wars" y fundó las organizaciones Sea Shepherd y CPWF, se dio a conocer por sus llamativas acciones, entre las que se incluyen confrontaciones directas con buques balleneros en el mar.

El activista es buscado por Japón por cargos de que causó daños y lesiones en dos incidentes con un barco ballenero japonés en el océano Antártico en 2010. El gobierno japonés declaró el miércoles que había presionado "durante mucho tiempo a las autoridades de los países implicados" para conseguir la detención de Watson.

