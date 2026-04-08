miércoles 8  de  abril 2026
Conflicto

Primeros cruces de buques por el estrecho de Ormuz tras el anuncio de la tregua

Desde el 1 de marzo al 7 de abril, solo 307 navíos cruzaron el estrecho, lo que supone una caída del 95 % respecto a antes del conflicto, según datos de la firma Kpler, propietaria de Marine Traffic.

Un crucero de misiles guiados por el USS Philippine Sea (CG 58) transitando por el estrecho de Ormuz, foto proporcionada por el Departamento de Defensa de EEUU

Un crucero de misiles guiados por el USS Philippine Sea (CG 58) transitando por el estrecho de Ormuz, foto proporcionada por el Departamento de Defensa de EEUU

AFP

Dos buques cruzaron el estrecho de Ormuz desde que Irán aceptó reabrir este paso estratégico en el marco de un acuerdo de alto el fuego con Estados Unidos, indicó este miércoles la compañía de seguimiento marítimo MarineTraffic.

El tránsito por esta vía marítima, por la que en tiempos normales circulaba un 20 % del comercio mundial de petróleo y gas, cayó en picado desde el estallido de la guerra.

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Desde el 1 de marzo al 7 de abril, solo 307 navíos cruzaron el estrecho, lo que supone una caída del 95 % respecto a antes del conflicto, según datos de la firma Kpler, propietaria de Marine Traffic.

En un mensaje en X, la empresa señaló que el granelero NJ Earth, propiedad de un armador griego, y el Daytona Beach, con bandera de Liberia, franquearon el estrecho a las 08H44 GMT y las 06H59 GMT respectivamente.

Ambos habían zarpado del puerto de Bandar Abás, en Irán, agregó en un mensaje en X.

Estados Unidos e Irán acordaron el martes un alto el fuego de dos semanas.

Durante este periodo, los tránsitos por Ormuz se realizarán "en coordinación con las fuerzas armadas iraníes", declaró en X el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi.

"El transito del navío NJ Earth puede constituir una primera señal de reanudación, pero es todavía demasiado pronto para decir si se trata de una reapertura más amplia vinculada al alto el fuego o una autorización pactada de antemano", precisó Ana Subasic, analista de Kpler.

Este buque mantuvo activado su transpondedor mientras navegaba cerca de la isla iraní de Larak, apodada el "peaje de Teherán" por la revista marítima de referencia Lloyd's List.

La AFP no ha podido confirmar su destino por el momento.

Según Lloyd's List, más de 800 buques se encuentran actualmente inmovilizados en el Golfo, pero armadores y fletadores indicaron el miércoles que se estaban preparando para volver a poner en marcha sus buques.

El acceso a esta vía marítima fue restringido drásticamente por Irán desde el inicio de la ofensiva israeloestadounidense el 28 de febrero.

El estrecho de Ormuz, bordeado por Irán y Omán, es un cuello de botella que conecta las aguas del Golfo con las principales rutas marítimas internacionales.

FUENTE: Con información de AFP

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