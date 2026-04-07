Pakistán pide a Trump postergar dos semanas su ultimátum a Irán

Aviones de la Armada estadounidense se preparan para un vuelo de combate durante la Operación Furia Épica.

El primer ministro de Pakistán , mediador clave en la guerra de Oriente Medio, pidió el miércoles al presidente Donald J Trump , que prorrogue dos semanas su ultimátum a Irán para que reabra el estrecho de Ormuz.

"Los esfuerzos diplomáticos para lograr una solución pacífica a la guerra en curso en Oriente Medio avanzan de forma constante, enérgica y decidida, con la posibilidad de dar lugar a resultados sustanciales en un futuro próximo", declaró Shehbaz Sharif en un mensaje publicado en la plataforma X.

POLÍTICA Contactos entre Cuba y EEUU avanzan sin agenda clara en medio de tensiones

MEDIO ORIENTE Pakistán asegura que continúan las negociaciones entre Irán y EEUU

"Para que la diplomacia siga su curso, insto al presidente Trump a que amplíe el plazo dos semanas", añadió.

El llamado se conoce pocas horas antes de que expire, a medianoche GMT, el ultimátum de Trump a Irán.

El mandatario endureció aún más el tono el martes al amenazar con erradicar "toda una civilización" si Teherán no reabre el estrecho de Ormuz.

En su declaración, Sharif instó a Irán a abrir ese paso estratégico para el suministro mundial de petróleo y gas, "durante un período de dos semanas como gesto de buena voluntad".

FUENTE: Con información de AFP.