martes 7  de  abril 2026
SOLICITUD

Pakistán pide a Trump postergar dos semanas su ultimátum a Irán

"Los esfuerzos diplomáticos para lograr una solución pacífica a la guerra en curso en Oriente Medio avanzan de forma constante, enérgica y decidida, con la posibilidad de dar lugar a resultados sustanciales en un futuro próximo", declaró Shehbaz Sharif

Aviones de la Armada estadounidense se preparan para un vuelo de combate durante la Operación Furia Épica.

Aviones de la Armada estadounidense se preparan para un vuelo de combate durante la Operación Furia Épica.

@CENTCOM VIA AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El primer ministro de Pakistán, mediador clave en la guerra de Oriente Medio, pidió el miércoles al presidente Donald J Trump, que prorrogue dos semanas su ultimátum a Irán para que reabra el estrecho de Ormuz.

"Los esfuerzos diplomáticos para lograr una solución pacífica a la guerra en curso en Oriente Medio avanzan de forma constante, enérgica y decidida, con la posibilidad de dar lugar a resultados sustanciales en un futuro próximo", declaró Shehbaz Sharif en un mensaje publicado en la plataforma X.

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"Para que la diplomacia siga su curso, insto al presidente Trump a que amplíe el plazo dos semanas", añadió.

El llamado se conoce pocas horas antes de que expire, a medianoche GMT, el ultimátum de Trump a Irán.

El mandatario endureció aún más el tono el martes al amenazar con erradicar "toda una civilización" si Teherán no reabre el estrecho de Ormuz.

En su declaración, Sharif instó a Irán a abrir ese paso estratégico para el suministro mundial de petróleo y gas, "durante un período de dos semanas como gesto de buena voluntad".

FUENTE: Con información de AFP.

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