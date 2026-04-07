Wall Street cierra sin rumbo antes de que expire ultimátum de Trump a Irán

Imagen de una sesión en la Bolsa de Nueva York.

Wall Street cerró sin rumbo claro el martes, a pocas horas de que expire el ultimátum del presidente Donald Trump a Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz.

Algunos operadores se mostraron optimistas sobre una prórroga del plazo.

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El Dow Jones retrocedió un 0,18%, mientras que el índice Nasdaq avanzó un 0,10% y el índice ampliado S&P 500 ganó un 0,08%.

El presidente de Estados Unidos dio a Teherán hasta las 20H00 locales, (00H00 GMT) para reabrir la navegación en el estrecho de Ormuz, amenazando con erradicar "toda una civilización" si Irán se oponía.

"Predomina un sentimiento de inquietud (...) en el mercado", comentó Patrick O’Hare, de Briefing.com.

Pero algunos operadores "están convencidos de que se evitará el peor escenario", añadió, de ahí el movimiento moderado de las cotizaciones.

El primer ministro pakistaní, que desempeña un papel clave de mediador en la guerra en Oriente Medio, instó el miércoles en particular a Donald Trump a prolongar dos semanas su ultimátum.

El presidente estadounidense "está al tanto de la propuesta y habrá una respuesta", dijo el martes su portavoz, Karoline Leavitt.

"El mercado solo creerá en el peor escenario cuando lo vea con sus propios ojos", sostuvo O’Hare. "Ya ha vivido este tipo de situación en el pasado con este presidente".

FUENTE: Con información con AFP.