viernes 19  de  septiembre 2025
Diplomacia

Rusia anuncia reunión entre Marco Rubio y representante de Putin

El encuentro será el primero entre los jefes de la diplomacia rusa y estadounidense desde 2021

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos.

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos.

Mark Schiefelbein / AFP

MOSCÚ.-Las autoridades de Rusia confirmaron este viernes que el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, mantendrá una reunión con su homólogo de Estados Unidos, Marco Rubio, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, que se celebrará la semana que viene en la ciudad estadounidense de Nueva York.

El encuentro ha sido confirmado por el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, quien ha dicho que por ahora no se han fijado los detalles del encuentro. "No puedo revelar los detalles porque aún no existen", ha dicho en declaraciones a la cadena de televisión Rossiya-24.

Lee además
El presidente ruso, Vladimir Putin. 
MEDIDAS

Reino Unido lanza más de un centenar de nuevas sanciones en un nuevo paquete de castigos contra Rusia
El presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski. 
Conflicto bélico

Rusia anuncia que las negociaciones de paz con Ucrania están en "pausa" y mantiene exigencias

"Está claro que discutirán un amplio abanico de asuntos, tanto a nivel bilateral como multilateral. Aún no hay agenda como tal, pero la reunión está planeada", manifestó, antes de destacar que "es la primera reunión (entre Lavrov y un jefe de la diplomacia estadounidense) desde 2021", tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias TASS.

Lavrov encabezará la delegación rusa en la 80ª Asamblea General de la ONU, ante la que dará un discurso el 27 de septiembre, en medio de los intentos de mediación estadounidense para un acuerdo de alto el fuego en Ucrania que impulse un proceso de paz para poner fin al conflicto desatado a causa de la invasión rusa en febrero de 2022.

FUENTE: Con información de EUROPA PRESS

Temas
Te puede interesar

Trump dispuesto a imponer sanciones a Rusia si todos los países OTAN cesan la compra de petróleo ruso

La viuda del opositor ruso Navalni asegura que murió envenenado

Sobre la geopolítica económica como dispersión de esfuerzos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El congresista Carlos Giménez y el director del FBI, Kash Patel.
REACCIONES

Anuncio del FBI sobre despliegue federal en Miami divide a legisladores de Florida

Jaqueline García Roves, alcaldesa de Hialeah, junto a Rosie Cordero Stutz, sheriff del condado. 
GUERRA AVISADA

Hialeah: mano dura contra vertido ilegal de basura

El presidente Donald J. Trump y el primer ministro británico, Keir Starmer, durante un evento económico en Chequers, a 70 km de Londres.
POLíTICA EXTERIOR

Trump se reúne con Starmer en su segundo día de visita oficial al Reino Unido

El dictador socialista de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente de EEUU, Donald Trump.
TENSIONES

Trump niega conversaciones para un cambio de régimen en Venezuela

El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez.
COLOMBIA

Supremo de Colombia ratifica la libertad del expresidente Álvaro Uribe

Te puede interesar

El pleno de la Comisión de Miami-Dade.
TU DINERO

Miami-Dade aprueba presupuesto de $12.9 mil millones tras maratónica sesión

Por CÉSAR MENÉNDEZ
El cantautor Brett James falleció a los 57 años en un accidente aéreo. 
OBITUARIO

Muere el compositor Brett James, ganador del Grammy, en accidente aéreo

El secretario de Salud de EEUU, Robert F Kennedy Jr, y la Universidad de Miami (UM).
SANCIÓN

Anuncian "descertificación" de centro de trasplantes de la Universidad de Miami por fallas sistémicas

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos.
Diplomacia

Rusia anuncia reunión entre Marco Rubio y representante de Putin

Jaqueline García Roves, alcaldesa de Hialeah, junto a Rosie Cordero Stutz, sheriff del condado. 
GUERRA AVISADA

Hialeah: mano dura contra vertido ilegal de basura