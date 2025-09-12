Rusia anuncia que las negociaciones de paz con Ucrania están en "pausa" y mantiene exigencias

MOSCÚ — Rusia anunció este viernes que las negociaciones de paz con Ucrania están en "pausa" y el mandatario ucraniano Volodimir Zelenski advirtió que el presidente ruso, Vladímir Putin, busca ocupar todo el país.

Los esfuerzos del presidente estadounidense, Donald Trump , por poner fin al conflicto, iniciado en febrero de 2022 con la invasión rusa, no prosperaron en las últimas semanas.

Rusia se ha mantenido firme en sus exigencias y no ha cesado sus ataques terrestres y aéreos.

"Nuestros negociadores tienen la posibilidad de comunicarse a través de canales, pero por ahora se puede hablar más bien de una pausa" en las conversaciones con Kiev, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

OTAN lanzará operación

Las declaraciones coinciden con el inicio este viernes de ejercicios militares conjuntos de Rusia y su aliado clave, Bielorrusia, que inquietan a la OTAN.

Esta semana, Polonia acusó a Moscú de violar con drones su espacio aéreo.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, anunció este viernes que lanzará una operación para "reforzar todavía más" sus posiciones a lo largo de su flanco oriental, cercano o limítrofe con Rusia.

La alianza militar comenzará estas actividades en "los próximos días" y contará con la participación de miembros como Dinamarca, Francia, Reino Unido y Alemania, informó Rutte.

La paciencia de Trump se agota

Las tres rondas de conversaciones de paz directas entre Rusia y Ucrania, así como la cumbre entre Trump y Putin a mediados de agosto en Alaska, no lograron ningún avance para poner fin a los combates.

Las fuerzas rusas avanzan con fuerza en el frente y Putin prometió seguir luchando si no se satisfacen sus demandas para la paz, como más concesiones de territorio de parte de Ucrania.

Trump ha amenazado repetidamente a Moscú con sanciones adicionales si no detiene su ofensiva, pero todavía no cumplió sus advertencias.

"Está agotándose y agotándose rápidamente, pero se necesitan dos para bailar tango", declaró Trump a Fox News ante la pregunta de si su paciencia estaba siendo puesta a prueba por la negativa de Rusia a poner fin al conflicto.

"Es asombroso. Cuando Putin quería hacerlo, Zelenski no quería. Cuando Zelenski quería hacerlo, Putin no quería. Ahora Zelenski quiere, y Putin es una incógnita. Vamos a tener que intervenir de manera muy, muy fuerte", agregó.

Ucrania ha descartado hacer concesiones territoriales a cambio de un acuerdo y pide una cumbre entre Putin y Zelenski para salir del punto muerto, un encuentro que el dirigente ruso descartó por ahora.

Zelenski advirtió a los países occidentales que Putin todavía busca "ocupar toda Ucrania" y que no parará su maquinaria de guerra "a no ser que lo fuercen a cambiar sus objetivos".

"Ejercicios planificados"

Polonia denunció que 19 drones rusos entraron en su espacio aéreo en la madrugada del miércoles, lo que obligó a movilizar las defensas antiaéreas de la OTAN.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, afirmó que se trató de una incursión deliberada, pero Rusia lo niega y afirma que no se ha presentado ninguna prueba de que los drones fueran rusos.

Varios Estados de la Unión Europea, así como la UE, convocaron a los embajadores de Rusia, entre ellos Francia, Alemania, Suecia, Países Bajos y España.

Por otra parte, las maniobras militares rusas y bielorrusas, llamadas "Zapad" y que tienen lugar cada cuatro años, también mantienen en alerta a Polonia y los países bálticos.

El Ministerio de Defensa ruso publicó el viernes un video en el que se ven vehículos blindados, helicópteros y buques en acción.

Las maniobras de este viernes son "ejercicios planificados, no están dirigidos contra nadie", declaró el portavoz del Kremlin.

Pero Zelenski puso en duda las intenciones de Moscú y dijo que los ejercicios no son "defensivos" y "no solo apuntan a Ucrania".

40.000 soldados polacos en la frontera con Bielorrusia

Polonia afirmó que alrededor de 40.000 soldados estarán estacionados cerca de la frontera con Bielorrusia hasta que terminen, mientras que Lituania y Letonia anunciaron cierres parciales del espacio aéreo.

Los ejercicios tienen lugar cerca de Borísov, al este de Minsk, la capital de Bielorrusia, indicaron las autoridades de ese país. El ejército ruso detalló que algunas "acciones prácticas" se realizarán en Rusia, en el mar de Barents y en el mar Báltico.

Las últimas maniobras, organizadas en 2021, movilizaron a unos 200.000 soldados rusos apenas unos meses antes del inicio de la invasión en la exrepública soviética.

Los ejercicios actuales deberían ser mucho más reducidos, ya que cientos de miles de soldados rusos están desplegados en Ucrania.

Bielorrusia afirmó en enero que 13.000 soldados participarían en las maniobras, pero en mayo indicó que ese número se reduciría a la mitad.

FUENTE: Con informaciòn de AFP