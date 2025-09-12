viernes 12  de  septiembre 2025
Reino Unido lanza más de un centenar de nuevas sanciones en un nuevo paquete de castigos contra Rusia

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, agradeció las medidas anunciadas desde Londres, en las que ve "un fuerte golpe a la flota en la sombra rusa y a las cadenas de suministros militares"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El Gobierno de Reino Unido anunció una nueva batería de más de un centenar de sanciones contra barcos, individuos y entidades a los que acusa de facilitar el tránsito de petróleo o de equipos militares a Rusia, en un momento en el que el presidente ruso, Vladimir Putin, "sigue intensificando la guerra, aterrorizando a los ucranianos con misiles y drones, y matando a civiles inocentes".

El Ejecutivo de Keir Starmer lamentó que Putin no haya dado pasos para una resolución pacífica del conflicto, por lo que añade a su lista negra 70 buques vinculados a la 'flota en la sombra', gracias a la cual Rusia seguiría exportando combustibles fósiles pese a las sucesivas rondas de castigos emitidas por la comunidad internacional.

Además, las sanciones señalan a 30 personas y entidades relacionadas con el suministro de equipos electrónicos, productos químicos o explosivos susceptibles de ser utilizados por Rusia para la fabricación de armas. Este grupo incluye a empresas con sede en China, Turquía y Azerbaiyán.

La nueva ministra de Exteriores británica, Yvette Cooper, que inaugura su mandato con un primer viaje a Kiev afirmó en un comunicado que "Reino Unido no se quedará parado mientras Putin sigue con su bárbara invasión de Ucrania". En este sentido, ha calificado de "vital" que se sigan tomando medidas para "aumentar la presión económica sobre Rusia y cortar el flujo de dinero que necesita desesperadamente para pagar su guerra ilegal".

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, agradeció las medidas anunciadas desde Londres, en las que ve "un fuerte golpe a la flota en la sombra rusa y a las cadenas de suministros militares". "Ucrania aboga desde hace tiempo por presionar a Rusia, precisamente en estos dos puntos, para privar a Moscú de cualquier oportunidad que le permita continuar la guerra", ha dicho en redes sociales.

Ahora, espera que "otros socios" internacionales sigan también la misma línea, porque "se debe hacer todo lo posible para dejar sin dinero a la maquinaria de guerra rusa". Según Zelenski, "es la única manera de parar a Rusia".

FUENTE: Con información de Europa Press

