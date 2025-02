"Ante el fracaso de este rumbo y el cambio de administración, el primer paso hacia la normalización de las relaciones bilaterales, con vistas a una negociación basada en los principios de respeto mutuo e igualdad, debe ser dado por Estados Unidos", afirmó.

Así las cosas, el viceministro Riabkov aseveró que Rusia está abierta a "negociar con firmeza" con Estados Unidos teniendo siempre en cuenta "las realidades sobre el terreno" y los intereses rusos de acuerdo con "la historia y la geografía".

Como indicó el American Foreign Policy Council, dos fuentes cercanas al Kremlin han dicho que Putin podría estar cerca de considerar negociaciones para poner fin a la guerra, y una afirmó que el presidente ruso cree que "los principales objetivos de la guerra ya se han logrado". Otros funcionarios rusos han señalado lo mismo, y el viceministro de Asuntos Exteriores, Sergei Ryabkov, ha sugerido que existe una "pequeña ventana de oportunidad" para llegar a un acuerdo que ponga fin al conflicto.

Esta información trascendió en The New Voice of Ukraine, el 23 de enero de 2025, así como en la agencia Reuters.

FUENTE: EUROPA PRESS / American Foreign Policy Council / The New Voice of Ukraine / Reuters