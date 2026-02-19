jueves 19  de  febrero 2026
Trump amplía un año más las sanciones contra Rusia a cuatro años de la guerra en Ucrania

El Kremlin descartó que Europa participara en una eventual mesa de diálogo; alega que "su retórica que solo ha contribuido a prolongar la guerra"

Soldados ucranianos en un tanque de guerra en Bakhmut, en la región de Donetsk.

AFP

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves la prorroga de las sanciones contra Rusia por un año más, impuestas en represalia por la guerra de Ucrania, apenas unos días antes de que se cumplan cuatro años desde la invasión.

Las sanciones incluyen las impuestas durante la Administración de Barack Obama en 2014, como consecuencia del inicio del conflicto, así como las más recientes del Gobierno del expresidente Joe Biden tras la invasión en febrero de 2022, según recoge el Registro Federal en un comunicado.

Según Washington, las acciones de Moscú hacia las que apuntan estas sanciones "siguen representando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y los intereses de la política exterior de Estados Unidos", por lo que "deberían seguir vigentes después del 6 de marzo de 2026".

La Administración Obama lanzó una batería de sanciones contra autoridades, empresarios, bancos y empresas rusas, así como contra funcionarios del gobierno del expresidente ucraniano Viktor Yanukovich --considerado prorruso--, en respuesta a la anexión de la península de Crimea en 2014 y la crisis política.

Rusia descarta que Europa participe en negociaciones

El Kremlin no ha querido valorar este jueves el impacto que han podido tener las conversaciones sobre Ucrania de estos días en Ginebra y ni siquiera ha confirmado la posibilidad de que puedan volver a sentarse a negociar, aunque sí ha descartado que Europa pueda participar en una eventual mesa de diálogo, ya que a lo largo de estos años su retórica solo ha contribuido a prolongar la guerra.

"La abrumadora mayoría de los puntos de vista de las capitales europeas tienden más a contribuir con la guerra que a intentar una solución pacífica", valoró el portavoz de Kremlin, Dimitri Peskov, quien explicó que deberán primero analizar los resultados del diálogo en Ginebra antes de plantear una nueva cita.

Peskov incidió en que "no tiene sentido la participación europea" en estas conversaciones y descarta incluso que pueda servir de algún tipo de ayuda. "El trabajo ya está en marcha", señaló el portavoz del presidente Vladimir Putin.

Estas declaraciones de Moscú marcan una nueva disparidad con Kiev, que se ha mostrado partidario de que Europa esté representada de alguna manera en estas conversaciones. "Es excelente tener a los estadounidenses como socios, pero creo que también necesitamos a los europeos", dijo el presidente Volodimir Zelenski.

El lugar donde han de celebrarse unas hipotéticas nuevas negociaciones también es motivo de disputa, si la parte ucraniana apuesta por Europa, Rusia cree que todavía es pronto para elegir destino hasta valorar el encuentro de Ginebra.

En las últimas horas, Zelenski ha destacado ciertos avances en cuestiones militares de la negociación, no así en lo que respecta al plano político, acusando de ello al interés de Rusia por prolongar innecesariamente la guerra.

FUENTE: Con información de Europa Press

Andrés, exduque de York, sigue el ataúd de la reina Isabel II, adornado con un estandarte real y la corona del estado imperial y tirado por un carruaje de artillería a caballo real de la tropa del rey, durante una procesión desde el Palacio de Buckingham hasta el Palacio de Westminster, en Londres el 14 de septiembre de 2022. 
POLÉMICA

Arrestan a exprincipe Andrés bajo sospecha de conducta indebida

El expríncipe Andrés de Gran Bretaña.
Investigación

Expríncipe Andrés en libertad tras 10 horas de detención; Trump califica de "muy mala" situación para familia real

El expresidente Donald Trump en un mitin de campaña.
Comicios de medio mandato

Trump se lanza a la campaña electoral, anuncia mitin en Georgia e insiste en la prueba de ciudadanía para votar

El presidente de Eastados Unidos Donald J. Trump.
MEDIO ORIENTE

Trump advierte a Irán que llegue a un acuerdo o habrá graves consecuencias

Emily Sabogal, de 32 años, identificada como la madre de los dos menores de edad.
ABANDONO INFANTIL

Madre arrestada tras dejar a sus hijos solos en un servicio de Uber durante horas

