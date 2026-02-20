Triángulo China–Tailandia–Rusia: el puente para drones chinos usados en Ucrania

En esta fotografía compartida por la agencia estatal rusa Sputnik, el presidente de Rusia, Vladimir Putin (izq.), camina con el presidente de China, Xi Jinping, durante la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Tianjin el 1 de septiembre de 2025.

MIAMI.- Las exportaciones de drones de fabricación china hacia Rusia están utilizando cada vez más una ruta indirecta a través de Tailandia , en un circuito comercial que crece desde el inicio de la guerra en Ucrania y que ha encendido las alarmas de gobiernos occidentales.

Así lo reveló Infobae, citando datos oficiales, documentos aduaneros y reportes de Bloomberg que detallan cómo empresas tailandesas actúan como intermediarias en la reexportación de equipos con posible uso militar.

Según la investigación, compañías radicadas en Bangkok importan grandes volúmenes de drones procedentes de China que posteriormente son enviados a Rusia. Aunque estas operaciones cumplen la normativa vigente en Tailandia, coinciden con la escalada del esfuerzo bélico del Kremlin desde la invasión a gran escala ordenada por Vladimir Putin en 2022.

Un edificio en Bangkok como centro del flujo comercial

Una de las firmas clave en esta dinámica es Skyhub Technologies Ltd., cuya oficina —ubicada en el piso 30 del edificio Chartered Square, en el centro de Bangkok— funciona como un punto neurálgico del tránsito de drones. De acuerdo con empleados del edificio consultados por Bloomberg, el espacio recibe visitas ocasionales de su único director y de ciudadanos chinos, pese a que la empresa no publica números de contacto ni mantiene personal fijo.

Documentos comerciales revisados por Bloomberg muestran que Skyhub es el segundo mayor importador de drones chinos en Tailandia. Aunque el destino final no figura en los registros, la mayor parte de los equipos adquiridos por el país se reexporta a Rusia.

Tailandia pasó durante años desapercibida como punto de tránsito. Sin embargo, datos oficiales señalan que las exportaciones tailandesas de drones hacia Rusia se dispararon desde 2022, en paralelo con un fuerte aumento de importaciones desde China. Funcionarios ucranianos también han identificado esta tendencia.

Washington advierte presencia china

Pese a que China insiste en que no ofrece asistencia militar a Moscú, equipos de fabricación china son habituales en el campo de batalla ucraniano, especialmente drones con tecnología FPV capaces de transmitir imágenes en tiempo real.

Consultado sobre los envíos vía Tailandia, un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos evitó comentar casos específicos, pero recordó que China aporta aproximadamente “el 80% de las piezas de doble uso” empleadas por las fuerzas rusas.

“La región del Sudeste Asiático es sin duda una zona a vigilar”, afirmó a Bloomberg Maria Shagina, investigadora del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos. “Los países pueden cambiar, pero los métodos no: desvío a través de terceros países mediante empresas fantasma”.

Cifras que revelan el flujo hacia Moscú

Entre enero y noviembre de 2025, Rusia importó drones desde Tailandia por 125 millones de dólares, equivalentes al 88% de las exportaciones tailandesas del sector y ocho veces más que el año anterior. Durante el mismo período, China envió a Tailandia drones por 186 millones de dólares, casi la totalidad de sus ventas a ese mercado. En 2022, estas exportaciones no llegaban al millón de dólares y no incluían a Rusia.

El director general de aduanas de Tailandia, Phantong Loykulnanta, afirmó que las operaciones “cumplen el marco legal vigente”, ya que el país no exige declarar el uso final de los drones importados desde China. Aseguró que Bangkok está “lista para actuar”, pero que primero debe promulgarse una ley que regule estas operaciones, mientras el Ministerio de Comercio investiga la situación.

El auge del comercio tecnológico hacia Rusia ha colocado bajo escrutinio a varias empresas tailandesas. Skyhub Technologies —dedicada originalmente a la geología— importó drones por 25 millones de dólares en 2025, muchos fabricados por Autel Robotics, incluido el modelo EVO Max 4T. La empresa china negó cualquier vínculo con Rusia y aseguró que sus productos son de uso civil.

Un vínculo bilateral en expansión

Otra compañía, China Thai Corp., importó drones por 144 millones de dólares en los primeros once meses de 2025, convirtiéndose en un actor aún más relevante. En octubre, el Reino Unido sancionó a la firma por suministrar tecnología al ejército ruso.

Más allá del tránsito de drones, los lazos económicos y sociales entre Tailandia y Rusia se han fortalecido. En 2025, 1,9 millones de turistas rusos visitaron Tailandia, y ciudadanos rusos compraron propiedades por más de 30 millones de dólares solo en el primer trimestre. En la isla de Phuket, cerca de un tercio de los expatriados eran rusos a finales de 2023.

Moscú también impulsa proyectos culturales y educativos en Tailandia, desde centros de idioma hasta becas universitarias, mientras Bangkok continúa priorizando inversiones y turismo ruso pese al conflicto en Europa del Este.

FUENTE: Con inormación de Infobae / Bloomberg