Feijóo quita la máscara a Pedro Sánchez por "pactos y mentir"

MADRID — El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo puso en aprietos al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez , al cuestionarlo sobre su gestión y sobre los supuestos datos engañosos de su gobierno, a lo que Sánchez visiblemente nervioso solo atinaba en repetir que él "no miente" a los españoles.

Sánchez dijo que ante la ausencia de proyectos lo que el opositor hizo fue, según él, "plantear una montaña de mentiras".

"Usted llegó en el año 2019 hasta el primer trimestre del 2023 y no consiguió recuperar el PIB, no podemos comenzar mintiendo con los datos", espetó Feijóo, a lo que Sánchez visiblemente nervioso solo contestó: "No es verdad".

Peajes

Feijóo afirmó que el plan de Sánchez es cobrar peaje en las autopistas, algo que el socialista también dijo "no es verdad"; sin embargo, el 7 de julio de 2021 el presidente del Gobierno español, se comprometió con la Unión Europea a cobrar peajes a partir de 2024.

"La ley que se promulgue contemplara, como mínimo, la creación de un mecanismo de pago por el uso de las carreteras del Estado, que comenzará a funcionar a partir de 2024, con arreglo al principio de quien contamine paga", dice el documento sobre el acuerdo de cobro en las autopistas.

Pensiones

"Siendo usted diputado votó a favor de congelar las pensiones", le recordó Feijóo a Pedro Sánchez, que respondió, "no es cierto, (el expresidente José Luis Rodríguez) Zapatero no congeló las pensiones, pero los medios españoles como OkDiario, documentan que sí lo hizo en el año 2011 y Sánchez votó a favor de la propuesta de Zapatero.

Otros de los señalamientos a la gestión del socialista Sánchez, es que es el presidente que menos empleos ha promovido en España. "No es verdad", decía el presidente con rostro desencajado.

Otro de los cuestionamientos contra Sánchez es su alianza con Bildu, señalados de ser "herederos de ETA". El socialista argumenta que es falso porque no hay nadie del brazo político de ETA en su Consejo de Ministros, pero la verdad es que el Gobierno ha aprobado más de una veintena de leyes gracias al apoyo de Bildu, entre ellas, la ley de la vivienda, documenta OkDiario.

¿Presidente libre?

Según Sánchez, su gestión es la de un presidente "libre y autónomo", pero gobierna en coalición con la izquierda radical prochavista Podemos, a cuyos ministros no ha podido cesar a pesar de haber tenido enfrentamientos, pero el apoyo de Podemos ha sido fundamental para Sánchez para seguir en el Palacio de la Moncloa. Además, el récord de leyes aprobadas revelan el apoyo de partidos como Bildu y ERC.

"Usted no gobierna con ellos, usted coincide en las votaciones… Usted no miente, usted cambia de opinión…", ironizó Feijóo.

Embed

¿Quién ganó el cara a cara?

Los medios españoles indican que Feijóo estuvo algo por encima de su rival. "Feijóo obligo a Sánchez a ponerse a la defensiva desde el primer bloque", señaló Rosa Díaz, directora general de Sigma Dos, algo que los expertos detallan que estaba fuera del guion.

De hecho, los expertos prevén que alrededor del 9% de los espectadores del debate cambie su intención de voto en los comicios generales.

Los sondeos apuntan a una subida del Partido Popular tras el cara a cara.

La mayoría de las encuestas indican que el Partido Popular ganaría las elecciones, pero probablemente necesitaría apoyo del partido de ultraderecha Vox para formar una mayoría.

Esa victoria pondría fin a la coalición minoritaria de izquierdas que lideran los socialistas desde 2019, y sumaría a España a la lista de países europeos que han dado un giro a la derecha.

FUENTE: REDACCION DLA