Los candidatos a las elecciones generales de España, el primer ministro español y líder del Partido Socialista Español (PSOE), Pedro Sánchez (derecha), y el líder del partido de derecha Vox, Santiago Abascal, se preparan antes de un último debate electoral televisado en Madrid, el 26 de noviembre de 2026.

MADRID — En el último debate antes de las elecciones generales de este domingo, el candidato de Vox, Santiago Abascal, acusó al jefe del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, de corrupto y de favorecer la migración que incluye violadores sexuales al país ibérico.

El líder derechista calificó a Sánchez como “el gran buitre que hay en España, está justo a mi izquierda, es el presidente del Gobierno que ha impulsado la inmigración masiva, que ha disparado los precios de la vivienda", dijo Abascal durante el debate entre los cuatro principales candidatos a la Presidencia en las elecciones del próximo domingo, tras una pregunta de Ada Colau, candidata de Frente Amplio, sobre los fondos buitre en el bloque dedicado a vivienda.

En España, los “fondos buitre” son empresas de inversión que adquieren deudas impagadas (hipotecas, préstamos, tarjetas) a precios muy bajos y luego intentan recuperar el valor total, a menudo mediante acciones judiciales o presión sobre el deudor.

"Me parece una vergüenza que en la política se pueda normalizar que se insulte de la manera que lo hace usted, señor Abascal", le dijo, al tiempo que calificó de "deplorable su estilo político", apuntó Colau.

A continuación, Sánchez agradeció el apoyo de Colau y que reivindique “la buena política” basada en la “argumentación” y no “desde la mentira”, y le reprochó a Abascal que ese tipo de ataques son propios de un “reality” y no de un debate, en un intento de evadir los cuestionamientos sobre la masiva inmigración que afecta a España.

Feijóo reprocha política de Sánchez

En este bloque de vivienda, el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, reprochó a Sánchez y a Colau que con las propuestas que hacen las izquierdas “para tener una casa hay que heredarla, ocuparla o salir en los sumarios”.

La candidata de Frente Amplio dio un suspenso al PSOE en sus políticas de vivienda e instó a Sánchez a comprometerse a que, si logran gobernar juntos tras el 29N, lo primero que hagan sea bajar los precios de los alquileres y expropiar a los fondos buitre, y se quejó de que el presidente no le haya respondido.

Pero Sánchez asegura que "una de las mayores conquistas de la historia de la democracia" es la Ley Estatal de Vivienda aprobada por su Ejecutivo y que, según denunció, no cumplen los gobiernos regionales del PP.

Inmigración ha agudizado la crisis de la vivienda

En ese sentido, Abascal resumió así la política de vivienda de Sánchez: “Hay demanda infinita y descontrol, control de fronteras y migración; hay zancadillas a la construcción, facilidades y grúas en el cielo”; aseguró que se requiere menos burocracia.

El líder de Vox afirmó que Sánchez permitió la inmigración masiva en España, lo que trajo como consecuencia que se disparara el precio de la vivienda y facilitó el camino a los especuladores.

Sánchez trató de defenderse y afirmó que lo que decía Abascal se trataba, según él, de "bulos". Sin embargo, la crisis es evidente; una de las principales quejas de los españoles es el tema de la vivienda.

“Hemos votado, efectivamente, contra la mafia que representa el señor Sánchez, que ha secuestrado a la gente. Hemos votado contra la mafia que ha secuestrado las instituciones, que ha destruido las instituciones públicas, contra la mafia que ha entregado el poder en España al separatismo y que ha abierto las fronteras de España”, afirmó el candidato de Vox.

Abascal citó cifras de gastos de Sánchez que consideró innecesarios: “el gasto derivado de la imposición de agendas fanáticas como la que el señor Sánchez lleva en el pecho, de la agenda verde, el gasto en acción exterior cuando los españoles lo están pasando mal”, acotó.

En sus críticas a la gestión de Sánchez apuntó que el Ministerio de Sanidad lo había anunciado en árabe. “Esto es lo que los españoles trabajadores que no llegan a final de mes, que tienen dificultades para llenar la nevera, para llenar el depósito de gasolina o para pagar la educación de sus hijos, están financiando el capricho de Sánchez para promover la inmigración masiva en España”.

La peor corrupción

Abascal no le dio tregua a Sánchez y manifestó que hay un tipo de corrupción que los ciudadanos desconocen en alusión a los proyectos extranjeros del gobierno socialista que financia en el extranjero. “Lo voy a leer con precisión porque les va a sorprender a muchos españoles que no lo saben. Ganadería resiliente, baja en emisiones en El Salvador, 900.000 euros. Agencia de Desarrollo Municipal del carril bici de Dakar, en Senegal, 1.250.000 euros. Gestión del agua de Suchitoto con enfoque de género, 3 millones de euros. Asociación de jueces de Mozambique, 540.000 euros”.

Abascal le preguntó a Sánchez si tenía algún juicio en Mozambique.

Renglón seguido señaló: “Esto es una corrupción de la peor especie, señor Sánchez, porque no hay un acto más reprochable que regalar a los demás lo que se roba y se niega a los nuestros, al propio pueblo. ¿Esto también es prioridad nacional? Y puedo prometer a los españoles que esto con Vox se va a acabar. Le voy a contestar muy claramente.

El candidato de Vox apuntó que Sánchez no debería estar de pie en este debate después de haberse reído hoy mismo de una forma absolutamente intolerable de las víctimas de la dana, “a las que ha dicho que, claro, no tenían que haber bajado a los garajes, explicándoles lo que es la Protección Civil, de una manera desafortunadísima”.

Agregó que no tendría que estar aquí después de haber asaltado Radio Televisión Española el mismo día que aún estaban flotando los muertos en el país.

El candidato marroquí

Abascal calificó al jefe del gobierno de ser el candidato marroquí. “¿Va a seguir usted metiendo violadores en España para que aumenten las violaciones por tres? Desde que usted llegó, un 247% han aumentado las violaciones actuales. Usted no reconoce la violencia de género. Usted no defiende a las mujeres, usted las ha puesto en riesgo”.

El candidato de Vox destacó: “Es un sinvergüenza. Lo que voy a decir es lo que quiero decir y no van a eludir de ninguna manera el dato que más indigna a los españoles y que es la herencia de Pedro Sánchez. 6 millones de personas en 5 años ha metido Sánchez en España, con las consecuencias para la vivienda, para los salarios, para la sanidad, para la seguridad y para la identidad de nuestro pueblo. Y solo Vox ha denunciado este como el principal problema de los españoles. Hemos llegado al punto de colapso. Aquí ya no cabe nadie más”.

Añadió: “Que le dé usted la más, porque en España han promovido ustedes un tipo de inmigración que está transformando la identidad de zonas enteras, especialmente en Almería, en la Comunidad Valenciana, en Cataluña, que es la inmigración de los que desprecian a las mujeres, odian a los homosexuales y han traído a España matrimonios forzosos. Eso es lo que ustedes defienden”, dijo Abascal a Pedro Sánchez.

FUENTE: Con información de redes sociales