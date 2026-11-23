Salvamento Marítimo ha escoltado los cayucos en los que llegan los migrantes (Salvamento Marítimo)

LA RESTINGA. Seis embarcaciones precarias fueron rescatadas este lunes en la isla española de El Hierro y otras, dos llegaron a la de Tenerife con 815 personas a bordo, entre ellas 48 menores, informaron fuentes de Salvamento Marítimo.

El primer cayuco llegó poco después de la medianoche al puerto de El Hierro, situado en el océano Atlántico y perteneciente al archipiélago canario, acompañado por una embarcación de Salvamento Marítimo, tras haber sido detectado poco antes por el radar de vigilancia costera.

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A bordo viajaban 64 personas originarias de Senegal, Gambia y Guinea Conakry, entre ellas cuatro mujeres y dos menores, que dijeron que habían salido desde la localidad de Saint Louis (norte de Senegal) hace seis días.

Ya por la mañana, entró en el muelle de El Hierro, que tiene poco más de 10.000 habitantes, un segundo cayuco acompañado por Salvamento con 88 personas, entre ellas ocho mujeres y dos menores.

Se trataba de un grupo de ciudadanos senegaleses y guineanos que aseguraron haber salido desde Dakar hacía ocho días.

Los otros dos cayucos llegaron muy seguidos, ambos procedentes de Tanji, un pueblo de Gambia.

Uno de ellos transportaba a 129 personas, incluidos ocho mujeres y 15 menores y en el otro iban 152 personas, entre ellas 29 mujeres y diez menores que partieron hacia Canarias hace seis días.

Más de 12.000 personas han ingresado

Mientras tanto, en Tenerife, Salvamento Marítimo acompañó hasta el puerto de Los Cristianos, en el sur, a dos cayucos localizados cuando estaban a punto de alcanzar la costa.

El primero llevaba a bordo a 96 personas, entre ellas seis mujeres y cuatro niños, y el segundo a 84, cifra que incluye a trece féminas. Por el momento, no se ha informado sobre sus nacionalidades ni su punto de partida.

Ya por la tarde entraba en el puerto de La Restinga otro cayuco procedente de Tanji, el quinto del día en El Hierro.

A bordo viajaban 153 personas, entre ellas trece menores y 26 mujeres, dos de ellas embarazadas.

Poco después llegaba al mismo muelle la sexta embarcación del lunes en El Hierro: un cayuco con 49 personas a bordo, entre ellas dos adolescentes de 15 y 14 años.

Se trataba de un grupo de ciudadanos de Gambia que habían salido hacia Canarias desde Gunjur, en su país, hace siete días.

Un total de 12.967 personas migrantes han llegado este mes de noviembre a las españolas Islas Canarias a bordo de 130 embarcaciones precarias, según informó el gobierno local.

La Cruz Roja es el primer auxilio

El dispositivo de primera atención de la Cruz Roja recibe a todos los migrantes en el muelle de La Restinga con mantas y ropa seca, les da algo de comer, y los médicos del Servicio Canario de Salud les realizan una primera valoración médica. Aquellos que lo necesitan son derivados al hospital, o a partir de ahora, en caso de ser necesario, al nuevo hospital de campaña instalado junto al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de San Andrés. Después de esta primera atención, son trasladados en autobuses hasta el CATE donde pasan un máximo de 72 horas bajo custodia de la Policía Nacional.

Allí les toman las huellas, les hacen una entrevista personal, y con traductores y cooperación internacional, se comprueban todas las identidades. También se les asigna un NIE (Número de Identidad de Extranjeros) con el que podrán viajar posteriormente a la península.

FUENTE: Con información de EFE