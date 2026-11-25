Según encuestas, un millón de votantes de la izquierda se pasarán a la derecha en las elecciones generales de España el próximo domingo 29 de noviembre.

A lo anterior se suma la “paliza” que le propinó el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, al presidente socialista Pedro Sánchez (PSOE o Partido Socialista Obrero Español) en el “Cara a Cara” organizado por la Academia de Televisión, y a la exclusiva del periódico “El Mundo” en la que el separatista catalán, Carles Puigdemont, afirma que aprovechó “la ambición desmedida de Sánchez para derrotar a España". Las horas de este último en la Moncloa podrían estar contadas, pero también existe la posibilidad de que mantenga el poder mediante trampas electorales en un país polarizado.

Acorralado por decenas de casos de corrupción de su partido socialista, además de otros que afectan su entorno familiar más cercano, en estos días de campaña electoral hemos visto a un Pedro Sánchez demacrado, tratando de solventar lo inexplicable, pero apoyado por una contención gestual que, junto a su eterna sonrisa, debe haber conectado con ese votante “acrítico” o “apolítico” adscrito a la necesidad de escuchar lo que necesita, a pesar de que la continuidad del “sanchismo” signifique aún más su hundimiento individual.

Todo lo anterior ocurre sin entrar en detalles sobre los estrechos vínculos de Sánchez con su fraternal amigo Jose Luis Rodríguez Zapatero, acusado de una trama de corrupción sin precedentes en la historia española y con tentáculos en el Hemisferio Occidental, en especial Venezuela, Colombia, Nicaragua y Cuba.

Hoy se observa en España un electorado mayormente sentado frente a la tele en un intento de remediar sus días con cantos de sirenas, dígase "ayudas sociales" y/o el convencimiento de que la derecha vendrá a arrasar con todo.

S.O.S España

Sánchez acude a todo, incluso a la misma habilidad del dictador Castro de despojarse públicamente de sus fracasos y culpar al imperialismo yanqui (EEUU) de las calamidades, la falta de libertades, el hambre y las desgracias propinadas por el sistema socialista que él escogió e implementó, no el pueblo cubano.

El garrotero del PSOE sigue esta misma línea y vincula en sus actos públicos a Santiago Abascal (líder del Partido VOX) y a Feijóo con el presidente estadounidense Donald J. Trump, con el mandatario argentino Javier Milei o el de El Salvador Nayib Buquele (todos de derecha) y le pregunta a la muchedumbre reunida para escucharle: ¿Qué ha logrado Trump en EEUU, ¿qué ha logrado Milei “el de la motosierra en Argentina” y Bukele en El Salvador?... Nada, responde mientras le aplauden. En realidad, la pregunta sería para él: ¿Qué ha logrado para España la ultraizquierda con Sánchez en más de ocho años?...

La respuesta es extensa y a la vez totalmente hueca, porque hoy España está muchísimo peor que hace casi nueve años atrás; hoy la inmensa mayoría de los españoles a duras penas llegan a fin de mes con un salario promedio anual de 16.000 euros (unos 1.330 euros mensuales) y frente a un costo de vida que se ha duplicado en los últimos 10 años bajo una tasa actual inflacionaria del 5%.

Para tener idea del ingreso promedio en España, basta un ejemplo. La renta mensual de un apartamento de dos habitaciones y un baño en Madrid y Barcelona (dos ciudades emblemáticas e importantes) oscila entre 1.000 y 1.200 euros.

Casi 13 millones de personas (el 25,7% de la población) vive bajo un estándar de pobreza, de acuerdo con el informe del 2026 titulado “El Estado de la Pobreza de EAPN-ES”, mientras que un 19,5% se encuentra en asfixia financiera.

Lo que hay detrás del populismo de Sánchez es una potente ingeniería política de la izquierda internacional, ya ensayada y puesta en escena en Latinoamérica durante el denominado "Socialismo del Siglo XXI", y que, desde hace casi 9 años, caló en España sin que los españoles se dieran por enterados.

Es por ello que, en el Cara a Cara con Feijóo, con datos expuestos de la desastrosa gestión del Ejecutivo tanto en materia de inmigración como economía, Sánchez se atreviera a hablar de "multilateralismo en defensa de la paz", "defensa de un Estado palestino" y "el no a la guerra a Trump".

"Menos Trump y más hablar de trenes. En juio nos invadieron 100.000 personas y no me diga que nadie lo vio venir", reprochó Feijóo.

Inmigración y muertes

El líder de la oposición se refería, además de la invasión por parte de Marruecos en la ciudad autónoma de Ceuta, a los dos accidentes de trenes de alta velocidad que en un lapso de nueve meses costó la vida a más de un centenar de personas que viajaban entre Andalucía y Madrid. Las investigaciones preliminares indican que hubo serios fallos en los sistemas de seguridad y falta de inversión en el mantenimiento de las líneas.

"¿Si se hubiera muerto algún familiar suyo también se pondría a bailar (en los actos de campaña)?", preguntó Feijóo mirándole a los ojos y remató: "Aproveche este momento para pedir perdón a las víctimas".

El silencio de Sánchez ante algunas preguntas lo resuelve con promesas electorales ("destinaremos 19.000 millones durante los próximos seis años para mantenimiento ferroviario"), pero sin explicar por qué no ha sido capaz de sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado en su última legislatura, lo que le ha permitido no rendir cuentas sobre el destino de los cientos de miles de millones recibidos de parte de la Unión Europea precisamente para mejoras infraestructuras.

Sánchez apenas lee un papel, pero domina frases clave y consignas, al mejor estilo de la izquierda tradicional manipuladora. Feijóo sí lee y lo interrumpe a ratos. El primero parece un maniquí seductor generado por la Inteligencia Artificial; el segundo es un hombre airado, con argumentos y datos para exponer del desastre sanchista.

Más de 400.000 inmigrantes ilegales entraron a España bajo el gobierno de Sánchez, es lo que dicen las cifras oficiales, pero el dato podría ser muy superior.

“Esto es un chollo para las mafias, pero creo que a usted todo le da igual; incluso, casi todo le causa risa, afirma el representante del PP, a lo que el mandatario español, sin ser elegido por la mayoría sino por una coalición, contesta desde su libreto memorizado: “Veo la inmigración como una gran oportunidad para nuestro país”.

La otra cifra que tampoco le interesa dar a conocer al partido gobernante es que de 184.000 viviendas prometidas sólo se han entregado 540 propiedades de protección oficial en ocho años, cuando los funcionarios socialistas sigue prometiendo que construirán “un millón de viviendas de protección oficial”… y parece un chiste, pero mucha gente aún les cree.

Encuestas

La mayoría de las encuestas dan como posible ganador a la derecha (el PP, que formaría una coalición con Vox), pero como ya se vio en Brasil con Luis inácio Lula da Silva (muy amigo de Sánchez y cuya visita a días de la elecciones ha levantado múltiples sospechas) cualquier sorpresa puedieran tener preparados los socialistas del PSOE en las elecciones del 29 de noviembre, al menos eso se percibe entre la extraña alegría que muestra ahora en público Sánchez en contraposición a su imagen de derrota y peso del fracaso de hace apenas semanas atrás, antes de convocar a elecciones. Por cierto, algo que también se convirtió en sorpresa y se sintió como una supuesta “salida” o finalmente una estrategia para que la gente creyera en una especie de falsa “bondad política”, frente a una cadena de acontecimientos en su contra.

En un artículo publicado por The New York Times el 21 de noviembre se afirma que “el líder de izquierda más destacado de Europa parece destinado a perder las elecciones del 29 de este mes”.

Según el líder socialista, "la Comisión Europea ha dicho que la economía española va en alza...Hemos demostrado que se puede crecer y cuidar el medioambiente". Feijóo vuelve a interrumpir:

"Pero es que el PIB no se come. Los españoles hemos perdido el 3,8% de nuestro poder adquisitivo. ¿Por qué ha aumentado la pobreza infantil?... Somos el tercer país de la Unión Europea donde más ha crecido la presión fiscal y uno de los siete con más gasto público. ¿Por qué castiga usted a los autónomos?".

Desde Galicia, lejos de ese Cara a Cara, una profesional que cotiza como autónoma y que prefiere no ser identificada confirma a Diario Las Américas (DLA) que el Gobierno actual "me come a impuestos".

Fue encuestada recientemente por el estatal Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la única entidad que da como ganadora a la izquierda encabezada por Sánchez. En la encuesta, marcó a favor de Sánchez en materia de comunicación pública, pero señaló que votará por la derecha.

En su opinión, "mientras la gente pueda pagarse una caña en el bar, aquí nada cambiará. Los bares siguen llenos, pero las personas no llegan a fin de mes. La gente prefiere seguir viviendo de las ayudas...", remarcó.

Probablemente, ahí se encuentra buena parte del electorado al que apuesta el “sanchismo” y que, para sorpresa de muchos, podría dar continuidad al populismo de ultraizquierda en un país donde, tradicionalmente, la mayor aspiración ha sido conseguir un puesto de funcionario gubernamental (a cualquier instancia) o vivir del subsidio estatal, a costa del esfuerzo del cada vez más reducido número de trabajadores y empresarios que sostienen la economía española, también sostenida por fondos de la Unión Europea.

Gestión presidencial

En una entrevista reciente con la presentadora de Antena 3 Susana Griso, el líder del PSOE recordó que esta es la sexta vez que se presenta a unas elecciones generales como candidato a la presidencia del Gobierno.

"Tengo que decirle que no había visto jamás la movilización que estoy viendo en esta campaña electoral", arrancó un Sánchez sonriente, aunque no se levantó del asiento para dar la mano a su entrevistadora. La primera pregunta de Griso fue directa al grano:

"115 muertos en dos accidentes de tren en nueve meses; cuatro años sin presentar presupuestos, ni siquiera hacer amagos de exponerlos; un rosario de casos de corrupción, algunos condenados y otros en proceso; Ábalos, Santos Cerdán, las presuntas cloacas; el rescate de Plus Ultra; la imputación de toda la cúpula de la Sepi (...); la condena a su hermano, también el juicio ahora abierto a su mujer... ¿Qué tiene que pasar en este país para que usted dimita?".

Sánchez, que como presidente interino no tardó en viajar a Cuba en 2018 -probablemente para buscar instrucciones de la vieja escuela socialista, autoritaria y demagógica- aguantó el palo y le dio la vuelta a la tortilla:

"Recuerde que también fui el presidente de la pandemia", señaló.

Precisamente, durante la pandemia, fue cuando personas cercanas a Sánchez cometieron el gran escándalo de fraude con la distribución de mascarillas, que ha llevado a la cárcel (24 años y tres meses) a su exministro de Transporte, José Luis Ábalos; también cuando aterrizó en Barajas con dos maletas -cuyo contenido se desconoce- la hoy presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien tenía vetado el espacio Schengen europeo.

No es la primera vez que Sánchez adelanta elecciones. También lo hizo en 2023 al pasarlas de noviembre a julio, un mes de verano en el que España suele estar, literalmente, de vacaciones. Feijóo lleva años exigiéndole que disuelva las Cortes Generales y convoque a elecciones. Este domingo se supone que la unión del Partido Popular y Vox, las dos principales organizaciones políticas de derecha, destronen a Sánchez, pero con las horas crecen las dudas.

Una de las voces escépticas es la del escritor y excorresponsal de guerra Arturo Pérez-Reverte, quien aseguró en “El Hormiguero”, el programa de televisión más visto en España:

“Conozco a gente que odian a Sánchez y van a votar por él. Este país está enfermo”.

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