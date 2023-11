Sobrevivientes del ataque de Hamás a Israel narran sus historias

"Buscábamos a los chicos y me dijeron que 'no los encontramos' y yo entendí perfectamente lo que quiso decir con 'no los encontramos'... dedujimos que se los llevaron a Gaza, hasta las 11:30 del mediodía que hablé al kibutz, vi las imágenes, porque esta lacra no solo filmó las atrocidades que cometió, también filmó cómo se llevaban a los rehenes, y yo pensaba 'pobre gente, enterarse por la televisión que se llevaron a su familia'. A las 12:00 del mediodía ya yo era parte de esa pobre gente que buscaba desesperadamente a sus familiares", dijo Itzik Horn, otro de quienes que ofreció su testimonio a DLA.

"El 7 de octubre no entendíamos nada, dónde estaba nuestra policía, no entendíamos por qué no estaban, por qué nos dejaban a la suerte, no entendíamos qué estaba pasando, cero confianza, nos decían que íbamos a volver a casa, pero no les creíamos", relató Galia Sapher.

"Esta guerra es por la subsistencia del pueblo judío en el mundo. En el momento en que Israel desaparezca, si algún día pasa, sabemos que un minuto después, el pueblo judío en el mundo, tendrá la misma suerte", comentó Polonsky.