Starmer apunta a un aumento del gasto militar "sin precedentes" tras salida del ministro de Defensa

La Honorable Compañía de Artillería del Ejército Británico dispara un saludo real de 62 cañones desde Tower Wharf, junto a la Torre de Londres, para conmemorar el primer aniversario del ascenso al trono de Su Majestad el Rey, en Londres el 8 de septiembre de 2023.

LONDRES — El primer ministro británico, Keir Starmer, defendió este jueves que su Ejecutivo planea aumentar "sin precedentes" el gasto en defensa "de forma sostenible", después de que el ministro de Defensa, John Healey, haya presentado su dimisión alegando que no se están destinando los recursos necesarios en materia militar.

"Tienes razón en que debemos ir más allá. El Plan de Inversión en Defensa hace precisamente eso, al suponer un aumento sin precedentes del gasto en defensa de forma sostenible", aseguró en una carta dirigida a Healey en la que agradeció su labor al frente del Ministerio de Defensa.

"Siempre haré lo que sea necesario para mantener a nuestro país a salvo (...) Estoy decidido a reconstruir nuestro país y lamento que no vayas a formar parte de esa labor en el futuro", agregó Starmer en una misiva en la que defendió que el citado plan brindará los recursos necesarios para que las Fuerzas Armadas "se modernicen" y garanticen la seguridad del país.

Inversiones

Asimismo, el primer ministro británico destacó que el programa permitirá realizar "grandes inversiones estratégicas a largo plazo" y, "lo que es más importante, garantizará que el dinero se gaste de forma sensata y se utilice para respaldar el empleo y el crecimiento" dentro del Reino Unido.

El jefe del Ejecutivo advirtió en su misiva de que "el mundo actual es más peligroso e incierto que nunca" y apuntó a que priorizarán "unas finanzas públicas sólidas" frente a un "endeudamiento irresponsable", asegurando que esto es lo que "pone en riesgo" la seguridad del país.

"Esto exige una respuesta seria para reforzar nuestra resiliencia económica y nuestras defensas nacionales", agregó, antes de reconocer que "tomar estas decisiones nunca es fácil".

En su escrito, Starmer presumió de su "labor al frente de la Coalición de Voluntarios en Ucrania, la defensa de (los) aliados del Golfo y la colaboración con naciones afines en un plan para el estrecho de Ormuz (que) han contribuido a hacer del mundo un lugar más seguro", pese a que, cuando llegó a Downing Street en 2024 las Fuerzas Armadas británicas estaban "en ruinas", según él.

Las declaraciones del primer ministro británico llegan después de que Healey presentó su renuncia al cargo, en medio del estancamiento de las conversaciones entre las carteras de Defensa y Finanzas sobre cómo abordar una expansión del gasto militar, lo que ha retrasado el Plan de Inversión en Defensa.

Healey consideró en una carta dirigida a Starmer que "esta nueva era de defensa requería más inversiones" a través de este plan y que el "excelente y extenso trabajo" completado en enero "confirmó la escala del desafío y el aumento de las demandas en defensa".

FUENTE: Con información de Europa Press