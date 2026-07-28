Nueva modalidad de estafa enciende las alarmas: falsa audiencia por Zoom

MIAMI.- La Oficina del Sheriff del condado de Palm Beach (PBSO) alertó a la comunidad sobre una campaña de correos electrónicos fraudulentos que utiliza el nombre y la supuesta autoridad de uno de sus capitanes para intimidar a los destinatarios.
La Oficina del Sheriff de Palm Beach advirtió que estafadores suplantan a uno de sus capitanes para convocar a residentes a una supuesta audiencia judicial por Zoom
MIAMI.- La Oficina del Sheriff del condado de Palm Beach (PBSO) alertó a la comunidad sobre una campaña de correos electrónicos fraudulentos que utiliza el nombre y la supuesta autoridad de uno de sus capitanes para intimidar a los destinatarios.
Los mensajes convocan a participar en lo que describen como un “procedimiento judicial oficial por Zoom”, relacionado con una presunta resolución virtual de un tribunal federal.
Sin embargo, la agencia aclaró que las comunicaciones no son legítimas y que tampoco fueron enviadas por una corte federal.
Los estafadores presentan la videoconferencia como una audiencia obligatoria y afirman que todo el procedimiento será observado en tiempo real por un tribunal.
El texto también sostiene que la sesión podría ser grabada y documentada para archivos oficiales, un lenguaje con el que los responsables intentan otorgar apariencia de legalidad a la convocatoria.
El correo contiene instrucciones estrictas para los supuestos participantes. Les exige mantener la cámara encendida, permanecer visibles y atentos, conservar el micrófono activo salvo que reciban una indicación contraria y no desconectarse durante la sesión.
Además, señala que los presuntos funcionarios judiciales podrían mantener apagadas sus cámaras y que su identidad sería confirmada mediante credenciales mostradas en sus perfiles. Esa condición impediría que los destinatarios vieran a las personas que dirigen la falsa audiencia.
La comunicación advierte que cualquier incumplimiento podría provocar la expulsión de la videoconferencia, nuevas acciones dentro del supuesto caso judicial o incluso la detención del destinatario.
PBSO confirmó que esas amenazas son falsas y pidió a los residentes que no sigan ninguna de las instrucciones incluidas en los mensajes.
La utilización de nombres de funcionarios, referencias a tribunales y amenazas de arresto busca generar temor y obligar a las personas a reaccionar con rapidez, sin comprobar primero la autenticidad de la comunicación.
La Oficina del Sheriff recomendó no responder el correo, no presionar enlaces y no abrir documentos adjuntos. La indicación principal consiste en eliminar el mensaje inmediatamente.
Las personas que tengan dudas sobre una comunicación atribuida a PBSO pueden verificarla mediante canales oficiales, en lugar de utilizar números telefónicos, enlaces o direcciones proporcionadas en el propio correo sospechoso.
La agencia señaló que los residentes pueden comunicarse con Crime Stoppers del condado de Palm Beach al 1-800-458-TIPS (8477). También pueden enviar información de manera anónima mediante la función “See Something” de la aplicación móvil de PBSO.