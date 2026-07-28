martes 28  de  julio 2026
ALERTA FLORIDA

Nueva modalidad de estafa enciende las alarmas: falsa audiencia por Zoom

La Oficina del Sheriff de Palm Beach advirtió que estafadores suplantan a uno de sus capitanes para convocar a residentes a una supuesta audiencia judicial por Zoom

Ilustración fotorrealista relacionada con una nueva modalidad de fraude a través de correos electrónicos.

Ilustración fotorrealista relacionada con una nueva modalidad de fraude a través de correos electrónicos.

IA DC
Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.- La Oficina del Sheriff del condado de Palm Beach (PBSO) alertó a la comunidad sobre una campaña de correos electrónicos fraudulentos que utiliza el nombre y la supuesta autoridad de uno de sus capitanes para intimidar a los destinatarios.

Los mensajes convocan a participar en lo que describen como un “procedimiento judicial oficial por Zoom”, relacionado con una presunta resolución virtual de un tribunal federal.

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Sin embargo, la agencia aclaró que las comunicaciones no son legítimas y que tampoco fueron enviadas por una corte federal.

Los estafadores presentan la videoconferencia como una audiencia obligatoria y afirman que todo el procedimiento será observado en tiempo real por un tribunal.

El texto también sostiene que la sesión podría ser grabada y documentada para archivos oficiales, un lenguaje con el que los responsables intentan otorgar apariencia de legalidad a la convocatoria.

Amenazas para presionar a los destinatarios

El correo contiene instrucciones estrictas para los supuestos participantes. Les exige mantener la cámara encendida, permanecer visibles y atentos, conservar el micrófono activo salvo que reciban una indicación contraria y no desconectarse durante la sesión.

Además, señala que los presuntos funcionarios judiciales podrían mantener apagadas sus cámaras y que su identidad sería confirmada mediante credenciales mostradas en sus perfiles. Esa condición impediría que los destinatarios vieran a las personas que dirigen la falsa audiencia.

La comunicación advierte que cualquier incumplimiento podría provocar la expulsión de la videoconferencia, nuevas acciones dentro del supuesto caso judicial o incluso la detención del destinatario.

PBSO confirmó que esas amenazas son falsas y pidió a los residentes que no sigan ninguna de las instrucciones incluidas en los mensajes.

La utilización de nombres de funcionarios, referencias a tribunales y amenazas de arresto busca generar temor y obligar a las personas a reaccionar con rapidez, sin comprobar primero la autenticidad de la comunicación.

Recomiendan no abrir enlaces ni archivos

La Oficina del Sheriff recomendó no responder el correo, no presionar enlaces y no abrir documentos adjuntos. La indicación principal consiste en eliminar el mensaje inmediatamente.

Las personas que tengan dudas sobre una comunicación atribuida a PBSO pueden verificarla mediante canales oficiales, en lugar de utilizar números telefónicos, enlaces o direcciones proporcionadas en el propio correo sospechoso.

La agencia señaló que los residentes pueden comunicarse con Crime Stoppers del condado de Palm Beach al 1-800-458-TIPS (8477). También pueden enviar información de manera anónima mediante la función “See Something” de la aplicación móvil de PBSO.

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