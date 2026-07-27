Angelina Jolie reacciona a decisión de sus hijos de quitarse el apellido de Brad Pitt

La actriz estadounidense Angelina Jolie (derecha) y su hija Zahara Jolie llegan a la 82ª edición de los Premios Globo de Oro en el hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California, el 5 de enero de 2025.

MIAMI.- La batalla legal y el distanciamiento familiar entre Angelina Jolie y Brad Pitt continúan sumando episodios determinantes. Luego de conocerse que cuatro de los seis hijos de la expareja han iniciado trámites formales para eliminar el apellido paterno de sus nombres, personas del entorno íntimo de la actriz han roto el silencio para aclarar cómo afronta este proceso.

Con procedimientos en marcha en los tribunales de California que involucran a Shiloh, Zahara, Maddox y Vivienne, la familia busca dar un paso definitivo hacia adelante, marcando una postura discreta ante el escrutinio público.

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Sanación familiar

Frente a las especulaciones mediáticas, una fuente cercana a Angelina Jolie explicó que la actriz ha optado de manera consciente por mantenerse al margen de la controversia y priorizar la salud emocional de sus hijos, destacando la madurez con la que han llevado cada etapa.

“Si la gente supiera toda la verdad, sentiría más compasión por los niños y los respetaría. El hecho de que no hablen mal de ellos ni hagan públicas sus cosas demuestra su decencia”, reveló el allegado sobre la postura de la familia.

Asimismo, la fuente desmintió que la protagonista de Maléfica mantenga una postura de confrontación hacia su exesposo, asegurando que su único propósito es la estabilidad de los suyos:

“Angie no ha estado peleando ni está enfadada. Simplemente quiere que todos se recuperen”, agregó el entorno de la artista.

Respuesta de Brad Pitt

Los documentos judiciales confirman que el proceso legal para la modificación de nombres sigue su curso formal en California. Mientras Shiloh obtuvo la aprobación legal para llamarse oficialmente Shiloh Jolie, sus hermanos avanzan en fechas clave: las audiencias de Maddox (Maddox Chivan Jolie) y Zahara (Zahara Marley Jolie) están fijadas para el 14 y 28 de septiembre respectivamente, mientras que la de la menor, Vivienne, está programada para el 2 de noviembre.

Por su parte, el entorno del actor estadounidense ha manifestado su descontento ante las medidas tomadas por los jóvenes. Una fuente cercana a Pitt declaró anteriormente a la revista People:

“Es triste ver a alguien publicitar repetidamente su exitosa alienación parental”.

Pese a las fricciones, en intervenciones públicas previas durante la promoción de su cinta sobre la F1, el propio Brad Pitt reflexionó sobre el papel que juega la familia en su etapa vital actual:

“Creo que cuando llegas a mi edad te das cuenta de lo importante que es rodearte de la gente que conoces, la gente que quieres, la gente que te quiere. Amigos, familia, y ya está. A partir de ahí, podemos crear cosas. Es una ecuación bastante simple, creo”, concluyó el actor.