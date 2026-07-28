martes 28  de  julio 2026
POLÉMICA

Rapero D4vd a juicio por homicidio y desmembramiento de una adolescente

El cantante es sospechoso de apuñalar a muerte a una joven con quien supuestamente habría sostenido una relación sexual desde que ella tenía 13 años y él, 18

El rapero estadounidense D4vd, cuyo nombre real es David Burke, asistió al evento Variety Power of Young Hollywood en NeueHouse Los Angeles, el 10 de agosto de 2023, en Hollywood, California.

El rapero estadounidense D4vd, cuyo nombre real es David Burke, asistió al evento Variety Power of Young Hollywood en NeueHouse Los Angeles, el 10 de agosto de 2023, en Hollywood, California.

Getty Images via AFP / Kevin Winter

LOS ÁNGELES.- El rapero estadounidense D4vd irá a juicio, acusado de asesinar y descuartizar a una niña de 14 años, decidió una jueza de Los Ángeles este lunes. Al final de una audiencia de cinco días, la jueza Charlaine Olmedo determinó que hay suficiente evidencia contra el artista que justifique el juicio.

El cantante de 21 años, cuyo nombre real es David Anthony Burke, es sospechoso de apuñalar a muerte a Celeste Rivas Hernández, una joven estadounidense con quien supuestamente habría sostenido una relación sexual desde que ella tenía 13 años y él, 18.

Lee además
La cantante Carly Simon asiste a la noche inaugural del Festival de Cine de Tribeca 2017 y al estreno mundial de Clive Davis: The Soundtrack Of Our Lives en el Radio City Music Hall el 19 de abril de 2017 en la ciudad de Nueva York.
CELEBRIDADES

Cantante Carly Simon revela que fue diagnosticada con párkinson
El director de cine, Jon Bolerjack, posa durante una entrevista con EFE el 23 de julio de 2026 durante su participación en la Comic-Con en San Diego, California (EE.UU.). 
CINE

Jon Bolerjack expone en documental la vulnerabilidad del genio de Marvel Stan Lee

La adolescente amenazó con "acabar" la carrera del cantante unas 24 horas antes de su muerte y tres días antes de que D4vd publicara su primer álbum, según mensajes presentados por la fiscalía el lunes.

"Te voy a estrangular (...) acabaré con tu carrera y tu vida, lo arruinaré todo", escribió Rivas en un mensaje.

De acuerdo con el fiscal, al día siguiente, a finales de abril de 2025, D4vd pagó un Uber para que la joven fuera a su casa y "deshacerse" de ella.

Luego, habría intentado borrar sus huellas. Habría ordenado motosierras por Amazon y una piscina inflable para descuartizarla, así como un incinerador de jardín que, al parecer, era muy pequeño para el cuerpo.

El cuerpo en descomposición de Rivas fue encontrado cuatro meses después, en septiembre de 2025, en el maletero de un Tesla registrado a nombre del cantante.

Posible condena

Burke ha negado un cargo de asesinato, uno de abuso sexual continuado de un menor de 14 años y otro de mutilación ilegal de restos humanos.

De ser hallado culpable podría ser condenado a cadena perpetua o a pena de muerte.

En la audiencia se demostró que la familia de Celeste conocía de su relación con el cantante. Sus padres firmaron un documento notarial para autorizar que viajará con él a Londres en septiembre de 2024.

La joven estuvo en embarazo y se realizó un aborto, de acuerdo con mensajes de texto presentados en la audiencia. Mantuvo su contacto con D4vd meses después de su separación en noviembre de 2024.

Blair Berk, uno de los abogados de Burke, aseguró que, en este caso sin testigos ni arma homicida, "no hay evidencia de una intención deliberada de matar".

"No hay nada en este caso que suene como un accidente", respondió la fiscal Beth Silverman. Y acusó a la defensa de querer "ensuciar a la víctima".

La próxima audiencia para discutir la fecha del juicio será el 31 de agosto.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Presentadora de "Today" comparte nuevo video rogando por encontrar a su madre

Condenan a productora de Justin Baldoni a pagar 171 mil dólares al New York Times

Ofrecen al príncipe Harry habitación en Buckingham en próxima visita al Reino Unido

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La foto muestra un letrero mientras agentes federales patrullan los pasillos de la corte de inmigración en el Edificio Federal Ted Weiss en la ciudad de Nueva York.
CAMBIOS

EEUU elimina "derecho" de entrevista a solicitantes de asilo; los casos serán enviados a corte de inmigración

Simpatizantes de Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, observan una pantalla gigante que muestra un retrato y el lema “Firmes por la patria” tras la segunda vuelta electoral en Barranquilla, Colombia, el 21 de junio de 2026.  
DIPLOMACIA

Presidente electo de Colombia anuncia ruptura de relaciones con Cuba y Nicaragua

Marquez Christopher Pinder, de 29 años, Lamar James, de 26; y Elijah Delano Dyous, también de 29.
FLORIDA

Agente del Servicio Secreto, entre los detenidos por presuntas novatadas que dejaron graves heridos en Miami-Dade

El 28 de julio de 2026, periodistas observaban desde una oficina en Tokio las noticias que mostraban un fuerte terremoto y un posible tsunami de un metro de altura en el sur de Japón.
Tragedia

Terremoto en Japón de 7.1 de magnitud: Decenas de heridos y edificios colapsados

La actriz estadounidense Angelina Jolie (derecha) y su hija Zahara Jolie llegan a la 82ª edición de los Premios Globo de Oro en el hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California, el 5 de enero de 2025.
CELEBRIDADES

Angelina Jolie reacciona a decisión de sus hijos de quitarse el apellido de Brad Pitt

Te puede interesar

El 28 de julio de 2026, periodistas observaban desde una oficina en Tokio las noticias que mostraban un fuerte terremoto y un posible tsunami de un metro de altura en el sur de Japón.
Tragedia

Terremoto en Japón de 7.1 de magnitud: Decenas de heridos y edificios colapsados
La foto muestra un letrero mientras agentes federales patrullan los pasillos de la corte de inmigración en el Edificio Federal Ted Weiss en la ciudad de Nueva York.
CAMBIOS

EEUU elimina "derecho" de entrevista a solicitantes de asilo; los casos serán enviados a corte de inmigración

Ilustración fotorrealista relacionada con una nueva modalidad de fraude a través de correos electrónicos.
ALERTA FLORIDA

Nueva modalidad de estafa enciende las alarmas: falsa audiencia por Zoom

El rapero estadounidense D4vd, cuyo nombre real es David Burke, asistió al evento Variety Power of Young Hollywood en NeueHouse Los Angeles, el 10 de agosto de 2023, en Hollywood, California.
POLÉMICA

Rapero D4vd a juicio por homicidio y desmembramiento de una adolescente

Katherine Fernandez Rundle, fiscal estatal de Miami-Dade. 
MANO DURA

Miami-Dade: Operativo contra tráfico humano durante Mundial FIFA deja 178 arrestos