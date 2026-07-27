Agente del Servicio Secreto, entre los detenidos por presuntas novatadas que dejaron graves heridos en Miami-Dade

Las informaciones de los servicios secretos demuestran que la inteligencia militar rusa trató de intervenir más ampliamente en los últimos comicios presidenciales en Estados Unidos de lo que hasta ahora se conoce. (ARCHIVO)

El agente del servicio secreto, Marquez Christopher Pinder, ue separado de su cargo tras su arresto el fin de semana en el condado de Miami-Dade, donde las autoridades lo acusan de participar en una golpiza de varios días contra jóvenes en la ciudad de Sweetwater.

Marquez Christopher Pinder, de 29 años, Lamar James, de 26; y Elijah Delano Dyous, también de 29.

MIAMI.- Un agente del Servicio Secreto de Estados Unidos (USSS) figura entre las tres personas arrestadas por su presunta participación en una serie de violentos rituales de iniciación, conocidos como hazing, que dejaron víctimas con lesiones de gravedad en el sur de Florida.

La Fiscalía Estatal de Miami-Dade informó el domingo la detención de Marquez Christopher Pinder, de 29 años; Lamar James, de 26; y Elijah Delano Dyous, también de 29, como resultado de una investigación desarrollada junto con la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) y el Departamento de Policía de Sweetwater (SPD).

Los tres enfrentan cargos por intento de homicidio involuntario, agresión agravada con un arma mortal y hazing con un arma mortal, de acuerdo con los documentos del caso.

El agente del servicio secreto, Marquez Christopher Pinder, ue separado de su cargo tras su arresto el fin de semana en el condado de Miami-Dade, donde las autoridades lo acusan de participar en una golpiza de varios días contra jóvenes en la ciudad de Sweetwater. EFE/Correcciones y Rehabilitación de Miami-Dade

La Oficina de Campo del USSS en Miami confirmó que Pinder es un agente asignado al territorio. En una declaración escrita, la agencia indicó que uno de sus empleados está siendo investigado por una dependencia policial local y precisó que permanece bajo licencia administrativa desde que tuvo conocimiento de los hechos.

"No puedo hacer comentarios sobre los detalles de la investigación en curso. Sin embargo, puedo decir que el empleado está con licencia administrativa y lo ha estado desde el momento en que recibimos la notificación", indicó Townsend en un mensaje.

De acuerdo con la investigación, las presuntas agresiones ocurrieron en dos lugares distintos durante un período de cuatro días.

Los primeros episodios comenzaron el 1 de abril en un apartamento situado en la cuadra 400 y la 107 avenida, al suroeste, donde las víctimas habrían sido golpeadas repetidamente con bastones y paletas durante tres jornadas consecutivas como parte de un supuesto ritual de iniciación.

Asimismo, sostienen que el 4 de abril los hechos continuaron en una vivienda ubicada en el 10277 y la 183 calle del SW.

Según los expedientes judiciales, los afectados sufrieron lesiones de consideración, incluidos daños renales que requirieron hospitalización y procedimientos quirúrgicos.

Hasta el momento, los funcionarios públicos, no han revelado el nombre de la fraternidad presuntamente involucrada ni la institución educativa a la que pertenecerían las víctimas.

Al anunciar los arrestos, la fiscal estatal Katherine Fernandez Rundle afirmó que este caso vuelve a poner de manifiesto los riesgos de los rituales de iniciación y recordó varios antecedentes fatales registrados en Florida.

“Para algunos, las novatadas en fraternidades podrían verse como una tradición que crea un sentido de pertenencia y hermandad, pero desde 2001 las novatadas en Florida han causado la muerte de Chad Meredith, Robert Champion y Andrew Coffey, además de provocar lesiones graves a otras personas. Este caso, con víctimas que requirieron hospitalización, ofrece ejemplos claros del peligro de las novatadas”, expresó.

El hecho ocurre mientras el Servicio Secreto ha afrontado escrutinio por presuntas fallas de seguridad, en particular tras el intento de asesinato de Donald Trump, cuando era candidato presidencial, en la campaña electoral de 2024 en Butler, Pensilvania.

Ello derivó en la dimisión de la entonces directora del Servicio Secreto, Kimberly Cheatle, además de la suspensión de varios agentes.

"Exigimos a nuestros empleados los más altos estándares. El Servicio Secreto mantiene su compromiso con la rendición de cuentas, el profesionalismo y la integridad, y cualquier conducta indebida se abordará de manera rápida y adecuada una vez que concluya el proceso investigativo", dijo ahora Townsend sobre el caso en Miami.

FUENTE: Con información de EFE