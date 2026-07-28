martes 28  de  julio 2026
Tragedia

Terremoto en Japón de 7.1 de magnitud: Decenas de heridos y edificios colapsados

El temblor, ocurrido en la isla de Kyushu, alcanzó el nivel máximo (7) en la escala de intensidad sísmica Shindo, una referencia en Japón

El 28 de julio de 2026, periodistas observaban desde una oficina en Tokio las noticias que mostraban un fuerte terremoto y un posible tsunami de un metro de altura en el sur de Japón.

El 28 de julio de 2026, periodistas observaban desde una oficina en Tokio las noticias que mostraban un fuerte terremoto y un posible tsunami de un metro de altura en el sur de Japón.

AFP

TOKIO.-Al menos 50 personas fueron hospitalizadas y 12 edificios colapsaron en Japón tras un terremoto de magnitud 7,1 en el suroeste del archipiélago que provocó fuertes temblores y decenas de miles de edificios quedaron sin luz.

El temblor, ocurrido a las 16H27 (07H27 GMT) en la isla de Kyushu, alcanzó el nivel máximo (7) en la escala de intensidad sísmica Shindo, una referencia en Japón que mide la fuerza con la que se sienten los terremotos, precisó la agencia meteorológica nipona (JMA).

Lee además
La foto muestra un letrero mientras agentes federales patrullan los pasillos de la corte de inmigración en el Edificio Federal Ted Weiss en la ciudad de Nueva York.
CAMBIOS

EEUU elimina "derecho" de entrevista a solicitantes de asilo; los casos serán enviados a corte de inmigración
El presidente socialista de España Pedro Sánchez.
POLÍTICA

Pedro Sánchez activa el adelanto de elecciones, según la publicación española ABC

Al menos 50 personas fueron trasladadas al hospital con heridas, informó la cadena NHK que también señaló que 12 viviendas se habían derrumbado. En cuatro de ellas había personas atrapadas, agregó.

Antes de este informe, la primera ministra, Sanae Takaichi, había indicado que "hay varias personas heridas".

"En algunas zonas se están produciendo cortes de electricidad e incendios, además carreteras y puentes han resultado dañados y se han derrumbado edificios", agregó.

La JMA lanzó inicialmente una alerta de tsunami con olas de hasta un metro de altura, pero la levantó poco después tras no observar ninguna actividad.

"Cuando se produjo el terremoto, los temblores eran tan fuertes que no podía mantenerme en pie", declaró en televisión, media hora después del sismo, un empleado de la cadena pública NHK en la prefectura de Kumamoto, donde se produjo la sacudida.

"Fue realmente muy fuerte. Los temblores continúan en el momento en que les hablo. Algunas personas, yo incluido, sintieron que el corazón se les aceleraba", añadió.

- Sin electricidad -

Unos 45.060 hogares e instalaciones se encuentran sin electricidad en la prefectura de Kumamoto, según el operador Kyushu Electric Power.

La Autoridad Japonesa de Regulación Nuclear señaló de su parte que no se detectó ninguna anomalía en las centrales nucleares de esa región.

Kumamoto había sido golpeada en 2016 por dos terremotos devastadores: uno de magnitud 6,5, seguido dos días más tarde por otro de magnitud 7,3. Causaron 273 muertos y más de 2.800 heridos.

Japón es uno de los países más expuestos a los terremotos en el mundo por estar situado en la unión de cuatro grandes placas tectónicas a lo largo del borde occidental del "anillo de fuego" del Pacífico.

El archipiélago, que cuenta con aproximadamente 125 millones de habitantes, registra cientos de temblores cada año.

La gran mayoría de ellos son de baja intensidad, pero los daños que provocan varían en función de su localización y de la profundidad a la que se producen bajo la superficie terrestre.

El país sigue marcado por el recuerdo del gigantesco terremoto submarino de magnitud 9,0 ocurrido en 2011, que desencadenó un tsunami devastador con alrededor de 18.500 muertos o desaparecidos y una catástrofe en la central nuclear de Fukushima.

El pasado 20 de abril, un temblor de magnitud 7,7 sacudió el norte del país, dejando al menos diez heridos tras sacudir incluso grandes edificios en Tokio.

Las autoridades emitieron entonces un aviso especial advirtiendo de un riesgo elevado de terremotos de magnitud 8,0 o superior. Este aviso fue levantado una semana después.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Tres mil voces se unen en Marbella en Marcha por la Dignidad para pedir dimisión de Pedro Sánchez

Detienen a un hombre por apuñalar a tres mujeres en el noroeste de París

España afronta "horas difíciles" contra el fuego por una nueva ola de calor

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La foto muestra un letrero mientras agentes federales patrullan los pasillos de la corte de inmigración en el Edificio Federal Ted Weiss en la ciudad de Nueva York.
CAMBIOS

EEUU elimina "derecho" de entrevista a solicitantes de asilo; los casos serán enviados a corte de inmigración

El 28 de julio de 2026, periodistas observaban desde una oficina en Tokio las noticias que mostraban un fuerte terremoto y un posible tsunami de un metro de altura en el sur de Japón.
Tragedia

Terremoto en Japón de 7.1 de magnitud: Decenas de heridos y edificios colapsados

Simpatizantes de Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, observan una pantalla gigante que muestra un retrato y el lema “Firmes por la patria” tras la segunda vuelta electoral en Barranquilla, Colombia, el 21 de junio de 2026.  
DIPLOMACIA

Presidente electo de Colombia anuncia ruptura de relaciones con Cuba y Nicaragua

Marquez Christopher Pinder, de 29 años, Lamar James, de 26; y Elijah Delano Dyous, también de 29.
FLORIDA

Agente del Servicio Secreto, entre los detenidos por presuntas novatadas que dejaron graves heridos en Miami-Dade

La actriz estadounidense Angelina Jolie (derecha) y su hija Zahara Jolie llegan a la 82ª edición de los Premios Globo de Oro en el hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California, el 5 de enero de 2025.
CELEBRIDADES

Angelina Jolie reacciona a decisión de sus hijos de quitarse el apellido de Brad Pitt

Te puede interesar

El 28 de julio de 2026, periodistas observaban desde una oficina en Tokio las noticias que mostraban un fuerte terremoto y un posible tsunami de un metro de altura en el sur de Japón.
Tragedia

Terremoto en Japón de 7.1 de magnitud: Decenas de heridos y edificios colapsados
La foto muestra un letrero mientras agentes federales patrullan los pasillos de la corte de inmigración en el Edificio Federal Ted Weiss en la ciudad de Nueva York.
CAMBIOS

EEUU elimina "derecho" de entrevista a solicitantes de asilo; los casos serán enviados a corte de inmigración

Ilustración fotorrealista relacionada con una nueva modalidad de fraude a través de correos electrónicos.
ALERTA FLORIDA

Nueva modalidad de estafa enciende las alarmas: falsa audiencia por Zoom

El rapero estadounidense D4vd, cuyo nombre real es David Burke, asistió al evento Variety Power of Young Hollywood en NeueHouse Los Angeles, el 10 de agosto de 2023, en Hollywood, California.
POLÉMICA

Rapero D4vd a juicio por homicidio y desmembramiento de una adolescente

Katherine Fernandez Rundle, fiscal estatal de Miami-Dade. 
MANO DURA

Miami-Dade: Operativo contra tráfico humano durante Mundial FIFA deja 178 arrestos