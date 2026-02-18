miércoles 18  de  febrero 2026
Geografía estratégica

Trump exige a Starmer "no perder el control" de la isla Diego García en el océano Índico

El mandatario relaciona el papel fundamental de Diego García con su teoría sobre las "geografías estratégicas", clave para los intereses estadounidenses

El primer ministro de Gran Bretaña Keir Starmer y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El primer ministro de Gran Bretaña Keir Starmer y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este miércoles al primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, que "no pierda el control" de la isla Diego García en el océano Índico.

En mayo pasado, Londres acordó devolver las islas Chagos a la República de Mauricio (en el Océano Índico) y alquilar el terreno para la base militar que se encuentra en su isla más grande, Diego García, actualmente utilizada por Estados Unidos y a la que Trump ha hecho referencia en caso de una escalada contra Irán.

Lee además
Reza Pahlavi, el hijo del ex Sha de Irán derrocado, Mohammed Reza Pahlavi, residente en Estados Unidos, habla durante una conferencia de prensa en el National Press Club en Washington, DC, el 16 de enero de 2026.
IRÁN

Príncipe heredero iraní vuelve a pedir a Trump medidas para debilitar al régimen de Teherán
El vicepresidente JD Vance presenta un episodio del programa de Charlie Kirk en el Edificio de Oficina Ejecutiva Eisenhower en el campus de la Casa Blanca en Washington, DC, el 15 de septiembre de 2025.
DIáLOGO

Vicepresidente de EEUU: "Irán no acepta algunas 'líneas rojas' de Trump"

"Si Irán decide no llegar a un acuerdo, podría ser necesario que Estados Unidos utilice Diego García y el aeródromo ubicado en Fairford para erradicar con un posible ataque a un régimen altamente inestable y peligroso", afirmó Trump en la red Truth Social.

No es la primera vez que Trump pide explícitamente al Reino Unido que “no entregue” Diego García ni el resto del archipiélago de Chagos a Mauricio, criticando el acuerdo de Londres para transferir la soberanía a cambio de un arrendamiento de 99 años.

Geografías estratégicas

El presidente de Estados Unidos relaciona el papel fundamental de Diego García con su teoría sobre las "geografías estratégicas", clave para los intereses estadounidenses, la misma que utiliza en el caso de Groenlandia.

De esta manera, Trump insiste en que no permitirá que la presencia militar estadounidense se vea afectada por cuestiones como reclamaciones de soberanía o preocupaciones ambientales.

Tras recordar que "nuestra relación con el Reino Unido es sólida y lo ha sido durante muchos años", dijo Trump que insistió en que Starmer "está perdiendo el control de esta importante isla por reclamaciones de entidades desconocidas".

"Siempre estaremos listos, dispuestos y capaces de luchar por el Reino Unido, pero deben mantenerse fuertes frente al movimiento wóke y otros problemas que se les presenten. ¡NO ENTREGUEN A DIEGO GARCÍA!", concluyó el presidente de Estados Unidos en su mensaje.

La isla de Diego García, llamada así en honor al explorador español Diego García de Moguer, estuvo históricamente deshabitada hasta el siglo XVIII.

En 1814 pasó a formar parte del Imperio británico y se administró desde Mauricio hasta 1965, cuando Londres separa Chagos de Mauricio para crear el Territorio Británico del Océano Índico.

Entre finales de los años sesenta y comienzos de los setenta, Reino Unido y Estados Unidos establecieron la actual base militar estadounidense.

La mancha

"El primer ministro (Keir) Starmer no debería perder el control, por ningún motivo, de Diego García, al suscribir un contrato de arrendamiento de 100 años que, en el mejor de los casos, sería precario", escribió Trump en Truth Social.

"Esta tierra no debería ser arrebatada al Reino Unido y, si se permite que lo sea, será una mancha sobre nuestro gran aliado", agregó el mandatario estadounidense.

Enviados de Trump mantuvieron el martes nuevas negociaciones con Irán y exigieron al liderazgo religioso —que el mes pasado mató a miles de manifestantes como represión a protestas masivas— que aceptara importantes concesiones respecto a su programa nuclear.

En su publicación, Trump sugirió que estaba preocupado por ataques provenientes de Teherán.

El mandatario agregó que le preocupaba un ataque que "potencialmente se hiciera contra Reino Unido y otros países amigos".

Reino Unido mantuvo el control de las islas Chagos después de que Mauricio se independizara en la década de 1960 e instaló allí una base militar.

El martes, el Departamento de Estado estadounidense anunció tres días de conversaciones durante la próxima semana con Mauricio sobre el mantenimiento de la base en Diego García.

"Estados Unidos respalda la decisión del Reino Unido de seguir adelante con su acuerdo con Mauricio relativo al archipiélago de Chagos", se leía en el documento.

Cuando se le preguntó qué declaración había que creer —el comunicado del Departamento de Estado o las declaraciones de Trump en Truth Social—, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que la publicación en redes sociales procedía directamente del presidente y que "debía considerarse como la política del gobierno de Trump".

FUENTE: Con información de EFE y AFP

Temas
Te puede interesar

Florida da primer paso para renombrar aeropuerto de Palm Beach como "Donald J. Trump"

Trump se lanza a la campaña electoral, inicia gira en Georgia e insiste en la prueba de ciudadanía para votar

EEUU advierte a Cuba que debe realizar cambios drásticos muy pronto: "Es un régimen que está cayendo"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

De izq. a der., Raúl Guillermo Rodríguez Castro; un miembro de la escolta del dictador cubano Raúl Castro Ruz, y su hijo Alejandro Castro Espín.
EEUU

Marco Rubio habría sostenido diálogo secreto con nieto de Raúl Castro, asegura Axios

El presidente de Estados Unidos anuncia el fin de la legislación de cambio climático de Barack Obama, considerada la gran estafa verde y dañina para la industria estadounidense.
MEDIDAS

EEUU renueva emergencia que autoriza interceptar embarcaciones rumbo a Cuba

Frente al micrófono, Dariel Fernández, recaudador de impuestos de Miami-Dade.
EN LA MIRILLA

Denuncian en Miami envío de artículos de lujo a Cuba bajo etiqueta de ayuda humanitaria

la Baraja Castrista, con 56 actores de la estructura real de poder en Cuba
RÉGIMEN

"Juego de Cartas" muestra los rostros del verdadero poder en Cuba, donde EEUU debe poner los ojos

El portaaviones USS Abraham Lincoln.
ALTO MOVIMIENTO MILITAR

EEUU apunta hacia una eventual intervención militar en Irán

Te puede interesar

la Baraja Castrista, con 56 actores de la estructura real de poder en Cuba
RÉGIMEN

"Juego de Cartas" muestra los rostros del verdadero poder en Cuba, donde EEUU debe poner los ojos

Por Graciana Álvarez
El portaaviones USS Abraham Lincoln.
ALTO MOVIMIENTO MILITAR

EEUU apunta hacia una eventual intervención militar en Irán

El depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro, tras su captura por fuerzas estadounidenses.
JUSTICIA

Maduro enfrenta nueva acusación en EEUU: lo señalan de vender pasaportes diplomáticos a narcos mexicanos

Florida, Estados Unidos. Venezolanos corearon consignas a favor de la libertad y en contra de la dictadura. 
VENEZUELA

Más de 320 casos de persecución del chavismo contra activistas en el exterior, denuncia ONG

De izq. a der., Raúl Guillermo Rodríguez Castro; un miembro de la escolta del dictador cubano Raúl Castro Ruz, y su hijo Alejandro Castro Espín.
EEUU

Marco Rubio habría sostenido diálogo secreto con nieto de Raúl Castro, asegura Axios