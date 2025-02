Taiwán: desarrollo económico frente a la amenaza militar china

A partir de la gestión del nuevo presidente, Lai Ching-Te, Pekín ha intensificado su presencia militar y sus tácticas de intimidación en la región, lo que ha generado preocupación por la estabilidad en el Estrecho de Taiwán. Esto incluye un aumento de ejercicios militares destinados a ejercer presión. Sin embargo, la preocupación por el riesgo de un ataque ha disminuido en la población, donde solo el 24% cree posible una invasión.

Las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) han demostrado ser el principal bastión de la economía taiwanesa. La cantidad y calidad de sus productos, en especial los semiconductores, han resultado ser esenciales para la producción mundial.

A partir de que Taiwán comenzó a retirar la producción que mantenía en la China continental, sobre todo por los aranceles americanos a los productos chinos, sus exportaciones se han triplicado.

La empresa Taiwan Semiconductor Manufacturing Company es la mayor productora de micro y nano chips del mundo (62% del total mundial), pero las ventas podrían disminuir este año por las posibles sanciones americanas a China y por el decrecimiento observado en el país comunista.

La demanda mundial de los productos de TIC taiwaneses no ha hecho más que crecer. Han tomado como estrategia establecer fábricas en países como México, Japón, Alemania y Estados Unidos, sobre todo en el estado de Florida.

Las circunstancias positivas de 2025 no están exentas de riesgos. El primero es la inflación, que erosiona los ingresos de la población. El gasto ha crecido en los hogares taiwaneses, y los aumentos salariales no han sido suficientes para mantenerle el paso. El gobierno ha tenido que ampliar el gasto social a niveles que no se habían visto. Las deudas en las que han incurrido los hogares son de las más altas per cápita en el mundo.

La excesiva participación de la industria de las TIC en Taiwán posibilita una gran dependencia y hace que las demás industrias no puedan mantener el paso en crecimiento, sobre todo en materia salarial. Si este sector tiene algún problema, el país entero lo sufrirá.

El gasto social se ha convertido en un reto para el gobierno de Taiwán, pues el envejecimiento de la población obliga a aumentar las pensiones y los servicios a los más ancianos.

El otro gran reto es el gasto en defensa, superior al que cualquier país normalmente debe invertir, para mantener a raya la amenaza comunista. Las grandes inversiones en tecnología militar y armamento son una carga que el gobierno no puede evitar. Es un gasto constante y muy pesado. Mantener la inversión en defensa puede desequilibrar la pujante economía.

Debe resaltarse que el crecimiento económico y una defensa nacional fuerte se complementan entre sí. Si llegara el desequilibrio en cualquiera de los dos factores, concluye Min-Hua, la República de China (Taiwán) se arriesgaría a un futuro sombrío.

* René Bolio es presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos.