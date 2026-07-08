Trump advierte que Estados Unidos detendrá "completamente" el comercio con España

ANKARA.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cargado nuevamente contra España diciendo que detendrá “completamente” el comercio bilateral y que es “una causa perdida”, además de “un socio terrible en la OTAN” por negarse a elevar el gasto en defensa hasta 5% del PIB.

“España es una causa perdida. Por cierto, ya no queremos hacer ningún negocio comercial con España. Quiero que lo corten. España es un aliado terrible en la OTAN. No participan. No pagan. No quiero saber nada de España. Corten todo el comercio con España, por favor, incluidas las visitas”, dijo Trump durante una rueda de prensa junto con el secretario general de la Alianza, Mark Rutte.

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Mientras que el gobierno de España respondió: “La relación comercial es con la Unión Europea en su conjunto y, por tanto, no puede singularizarse con ningún estado miembro”.

Trump ha expresado su enfado con varios aliados, alega que tienen poco compromiso con la OTAN, aunque señaló especialmente a España porque “son hostiles”, “no están de acuerdo con nada” y dicen “abiertamente” que no van a aumentar su inversión en defensa más allá de 2%.

Así se expresó durante la segunda jornada de cumbre de la Alianza Atlántica en Ankara, la capital de Turquía, donde anoche acudió a una cena de gala organizada por el presidente Recep Tayyip Erdogan, y en la que habló con varios líderes, entre ellos la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

“Hablé con Italia. Hablé con... no hablé con España. España es una causa perdida. Por cierto, ya no queremos hacer más negocios comerciales con España. Quiero que lo corten”, explicó al ser preguntado sobre el desarrollo de la cena y sobre si conversó con algunos de los jefes de Gobierno a los que criticó horas antes.

Trump: “En España son mala gente”

El inquilino de la Casa Blanca también manifestó que en España “son mala gente”, porque “tienen a todos los demás pagando y trabajando”, y avisó que “a ver qué tan hostiles siguen siendo” cuando llamen a la puerta de Washington y digan “por favor, por favor, queremos comerciar con usted, señor. Queremos comerciar con usted, señor”.

“No tenemos que comerciar con ellos. No quiero hacer más comercio con ellos. ¿De acuerdo? Corten de inmediato. Ni siquiera hablen con ellos. No tienen remedio (...) Ganan mucho dinero con nosotros, y vamos a hacer que ganen mucho menos. No quiero hacer negocios con ellos”, prosiguió en su arremetida contra España

Acusó al Gobierno de “tratar fatal” al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que “es un buen hombre” y “un gran líder”, y que “tienen suerte” en la Alianza de tenerlo como secretario general.

En respuesta, Rutte defendió a España destacó que “dio un gran paso” desde la anterior cumbre de La Haya hasta ahora, ya que finalmente rebasó el límite de 2% en inversión estrictamente militar.

“Usted ha mencionado a España, incluso ha logrado que España pague 2%. Han dado un gran paso el año pasado, así que todavía hay problemas por resolver, pero oiga, incluso con España, yo destacaría que han llegado a 2%”.

FUENTE: Con información de Europa Press