miércoles 8  de  julio 2026
MEDIO ORIENTE

Trump da por terminada tregua con Irán y autoriza nuevos ataques

El régimen asesino de Irán sigue empeñado en controlar el Estrecho de Ormuz mediante el cobro de tasas, y sigue atacando a los barcos comerciales en esa vía marítima

Personal de la Fuerza Aérea de Estados Unidos carga un bombardero para las operaciones en Medio Oriente.

Personal de la Fuerza Aérea de Estados Unidos carga un bombardero para las operaciones en Medio Oriente.

HENRY NICHOLLS/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Estados Unidos va a golpear "duro" a Irán, advirtió este miércoles el presidente Donald J. Trump, al dar por terminada la tregua que han violado los extremistas militares iraníes varias veces.

Irán volvió a atacar buques en el Estrecho de Ormuz y Trump dio por concluida la tregua como respuesta a las acciones violatorias de Teherán.

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Esta ruta marítima clave para el comercio mundial de hidrocarburos sigue sieándo uno de los principales focos del conflicto, desencadenado a finales de febrero con la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Teherán sigue empeñada en controlar el Estrecho de Ormuz mediante el cobro de tasas, y sigue atacando a los barcos comerciales en esa vía marítima.

Desde junio, el régimen islámico está en negociaciones con Washington para encontrar una solución definitiva al conflicto.

Irán rompe una vez más el alto al fuego

Los bombardeos de Irán contra al menos tres embarcaciones en los últimos días desencadenaron una ofensiva estadounidense contra objetivos en Irán el martes, a la que Teherán respondió atacando países de la región del Golfo, aliados de Washington.

"Por lo que a mí respecta, ha terminado", declaró Trump el miércoles durante la cumbre de la OTAN en Turquía, al ser preguntado sobre si la tregua con Irán seguía en pie.

"Es una pérdida de tiempo tratar con ellos", añadió.

"Dejaré que nuestros excelentes negociadores sigan hablando si así lo desean, pero yo no veo ninguna solución pacífica con esta gente", acotó.

Las declaraciones del presidente estadounidense impulsaron los precios del petróleo y el barril de Brent del mar del Norte subió un 6%, hasta los 79 dólares.

La agencia de noticias iraní IRIB reportó el miércoles varias explosiones en los alrededores del Estrecho de Ormuz, entre ellas seis en la isla de Qeshm, siete en la ciudad de Sirik y otras más en Bandar Abás, uno de los principales puertos del país.

También se informó de explosiones en la ciudad portuaria de Bushehr, donde se encuentra la única central nuclear civil del país.

La ciudad está situada cerca de la isla de Jark, principal terminal petrolera de Irán, por la que transita alrededor del 90% de las exportaciones de crudo del país.

El Comando Central de EEUU encargado del Medio Oriente (Centcom) afirmó que sus fuerzas atacaron más de 80 objetivos, entre ellos sistemas de defensa antiaérea iraníes, instalaciones de radar costero y 60 embarcaciones ligeras de la Guardia Revolucionaria.

Los bombardeos tenían como objetivo "degradar la capacidad de Irán para seguir atacando el comercio internacional que transita por esta ruta estratégica para el comercio mundial", aseveró.

La Guardia Revolucionaria dijo haber lanzado ataques contra instalaciones militares de Estados Unidos en Kuwait y Baréin.

Los militares extremistas quieren la guerra

Como respuesta a los ataques y violaciones del acuerdo de paz de los terroristas iraníes, Washington revocó las exenciones que permitían las ventas de crudo mientras continuaban las negociaciones sobre un acuerdo definitivo al conflicto.

"Las acciones del régimen de Irán en el estrecho son totalmente inaceptables para Estados Unidos y tendrán consecuencias", declaró el Comando Central de Estados Unidos.

Kuwait condenó "los ataques" de Irán y afirmó que "comprometen" los esfuerzos de desescalada en curso. Al igual que Catar, uno de los países mediadores entre Irán y Estados Unidos, que hizo un llamado a "seguir por la vía del diálogo".

Nawal Saad, una funcionaria de Bahréin, expresó su angustia tras despertarse con las alertas antiaéreas.

"El fantasma de la guerra vuelve a planear sobre nosotros", se lamentó.

Aunque el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz comenzó a recuperarse tras el acuerdo firmado el mes pasado, Teherán insiste en que no volverá al sistema anterior, que permitía la libre circulación por el estrecho.

La Organización Marítima Internacional (OMI) informó este miércoles que hay unos 6.000 marinos bloqueados en el Golfo por el conflicto en Oriente Medio y condenó la reanudación de hostilidades entre Estados Unidos e Irán.

FUENTE: Con información de AFP.

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