Aprueban reembolso de 80 millones a clientes de FPL por sobrecobros tras huracanes de 2024

MIAMI. - Los clientes de Florida Power & Light (FPL) recibirán un reembolso cercano a los 80 millones de dólares por los cargos que la compañía cobró de más para financiar las labores de restauración eléctrica de la temporada de huracanes de 2024, según determinó la Comisión de Servicio Público de Florida (PSC) el martes.

El alivio se aplicará como una reducción en las tarifas base por una sola vez, con la que se corregirá el exceso de ingresos recaudados por la empresa con sede en Juno Beach, que presta servicio a más de 12 millones de residentes en 43 condados.

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Cuánto recibirán los clientes

El descuento no llegará como un cheque, sino como un crédito temporal en la factura durante un solo ciclo. La PSC dispuso que el reembolso se traduzca en una rebaja de la tarifa base para devolver el llamado “exceso de recuperación de ingresos”.

Los reguladores no precisaron una cifra fija por hogar, pues el monto depende del consumo de cada cliente y se reparte entre toda la base de usuarios.

Para dimensionar el impacto conviene recordar el punto de partida: el cargo original que ahora se corrige sumó cerca de 12 dólares mensuales a la factura promedio a lo largo de 2025.

Como referencia del alcance de un ajuste así, la Comisión aprobó en mayo un reembolso equivalente para Duke Energy Florida: unos 56 centavos por cada 1.000 kilovatios-hora consumidos.

“Mantener una red eléctrica confiable y resiliente requiere inversión continua, y la revisión de la comisión ayuda a garantizar que los clientes paguen solo los costos razonables y necesarios de restaurar el servicio”, declaró Gabriella Passidomo Smith, presidenta de la PSC.

Origen del sobrecobro

En diciembre de 2024 la PSC autorizó un cargo inicial de 1.200 millones de dólares para que FPL recuperara los gastos de los huracanes Debby, Helene y Milton y repusiera un fondo de reserva de 150 millones.

Ese recargo, calificado como provisional, quedó sujeto a devolución con intereses una vez conocidos los costos reales.

La mayor parte del gasto proyectado, unos 811,1 millones de dólares, correspondió a Milton, que tocó tierra el 9 de octubre de 2024 como categoría 3 en el condado de Sarasota.

Helene, también categoría 3, golpeó el 26 de septiembre en el condado de Taylor, con 157,8 millones, y Debby, categoría 1, azotó Big Bend a comienzos de agosto, con 113,5 millones.

Tras la revisión conjunta entre FPL y la Oficina del Defensor Público estatal, las cifras finales resultaron menores: 774,4 millones para Milton, 167,6 millones para Helene y 88,3 millones para Debby. Esa diferencia entre lo cobrado y lo gastado explica el reembolso que ahora recibirán los usuarios.

Un patrón que también alcanzó a Duke

En mayo, los reguladores aprobaron un acuerdo similar para Duke Energy Florida, que devolverá 90,5 millones de dólares por las sumas recaudadas de más en la misma temporada. Ese reembolso comenzó a aplicarse en junio y se extenderá hasta septiembre.

Duke atiende a más de 2 millones de clientes en 35 condados y había recaudado poco más de 1.000 millones de dólares para costos que finalmente sumaron 915,3 millones.

Bajo las reglas de la PSC, las empresas eléctricas cubren por adelantado la restauración tras cada tormenta y luego recuperan esos gastos con recargos sujetos a revisión posterior.

El ajuste del martes cierra ese ciclo para la temporada de 2024 y confirmaría que los clientes solo pagarán los costos verificados.