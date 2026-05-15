viernes 15  de  mayo 2026
CONFLICTO

Irán permite el paso de más barcos por el estrecho de Ormuz, según la televisión estatal

El control que ejerce Irán en el estrecho de Ormuz constituye uno de los principales puntos de discordia en las negociaciones entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra

El remolcador Basim, con bandera iraní, navega cerca de un barco anclado en el Estrecho de Ormuz frente a Bandar Abbas en el sur de Irán.

El remolcador Basim, con bandera iraní, navega cerca de un barco anclado en el Estrecho de Ormuz frente a Bandar Abbas en el sur de Irán.

AFP

TEHERÁN.- Los Guardianes de la Revolución iraníes están permitiendo que pasen más barcos por el estrecho de Ormuz, cuyo tráfico fue prácticamente bloqueado por Irán desde que empezó la guerra en Oriente Medio a fines de febrero, afirmó este viernes la televisión estatal.

Por esa estratégica vía marítima solía transitar, antes del conflicto, cerca de una quinta parte de los hidrocarburos que se consumen a nivel mundial.

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El jueves, la cadena había indicado que se autorizó el paso de más de 30 navíos por ese estrecho en las 24 horas anteriores, y la agencia de prensa pública Tasnim apuntó que "varios barcos chinos" pudieron cruzarlo.

"Ahora pueden pasar más barcos por el estrecho de Ormuz, bajo la coordinación de las fuerzas navales del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica", declaró un periodista de la televisión estatal desde la ciudad costera de Bandar Abás, en el sur de Irán.

"Esto indica que muchos países aceptaron los nuevos protocolos jurídicos que Irán y las fuerzas navales de [los Guardianes de la Revolución] instauraron en esta región y en el estrecho de Ormuz", agregó.

El Parlamento iraní, en tanto, está examinando propuestas para reforzar el control en esa vía. El 23 de abril, su vicepresidente, Hamidreza Hajibabaei, dijo que Teherán ya había recibido los primeros ingresos por el peaje que está cobrando en el estrecho.

El control que ejerce Irán en el estrecho de Ormuz constituye uno de los principales puntos de discordia en las negociaciones entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra.

En respuesta al bloqueo casi total impuesto por la república islámica en el estrecho, Estados Unidos está aplicando a su vez un bloqueo naval a los puertos iraníes desde mitad de abril.

FUENTE: Con información de AFP

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