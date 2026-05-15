viernes 15  de  mayo 2026
FÚTBOL

Reportan que Irán se concentrará en Turquía para preparar el Mundial de Norteamérica

En Turquía y para completar su preparación, Irán se medirá a Gambia en un partido amistoso el 29 de mayo e incluso podría disputar un segundo encuentro

Miembros de la selección nacional de fútbol de Irán durante una ceremonia de despedida antes de su participación en el Mundial 2026, el 13 de mayo de 2026.

Miembros de la selección nacional de fútbol de Irán durante una ceremonia de despedida antes de su participación en el Mundial 2026, el 13 de mayo de 2026.

ATTA KENARE / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

TEHERÁN.- La selección de fútbol de Irán se concentrará en Turquía antes de viajar a Estados Unidos para participar en el Mundial 2026, informaron este viernes medios locales.

"La siguiente fase de la preparación de la selección nacional se llevará a cabo en Antalya, Turquía", informó el sitio web iraní Football360, que precisó que la delegación viajará luego a Arizona, donde el Team Melli tendrá el campo base.

Lee además
La bandera de Irán se muestra en una pantalla durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, D.C., el 5 de diciembre de 2025.
FÚTBOL

¿Irán en el Mundial? Anfitriones estadounidenses están listos para el Team Melli
El estadio New York New Jersey (anteriormente llamado MetLife Stadium) en una toma desde el interior antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey, el 7 de mayo de 2026. 
FÚTBOL

Nueva York realiza otra revisión del costo del transporte para el Mundial

El miércoles se organizó una ceremonia para despedir al equipo en Teherán.

Los jugadores, vestidos con el chándal oficial, recibieron un homenaje popular en la plaza Enghelab, en el centro de Teherán, en el que participaron miles de personas, de acuerdo con las imágenes ofrecidas por los medios estatales.

Embed

En Turquía y para completar su preparación, el equipo iraní se medirá a Gambia en un partido amistoso el 29 de mayo e incluso podría disputar un segundo encuentro, aunque los responsables federativos tratan de cerrar un rival y una fecha.

"Está confirmado para el 29 de mayo", indicó Sam Mahdizadeh, un irano-canadiense que se encarga de negociar los partidos amistosos del Team Melli.

Pero por ahora no está claro cuándo viajará el equipo a Turquía, ya que los jugadores deben tramitar sus visados, aunque el medio deportivo iraní Varzesh3 informó de que se espera que salgan el sábado.

El jueves, el presidente de la federación de fútbol, Mehdi Taj, afirmó que aún no se han emitido visados para que la selección iraní pueda entrar en Estados Unidos para el Mundial.

"No hemos recibido ninguna comunicación de la otra parte sobre a quién se le han concedido visados. Aún no se ha emitido ningún visado", declaró Taj, según la agencia estatal IRNA.

Comunicación constante con Infantino

Se espera, además, que el máximo responsable del fútbol iraní mantenga conversaciones con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, mientras Teherán busca garantías para su selección en un contexto de guerra entre Irán e Israel, apoyado por Estados Unidos.

Irán debutará en el Mundial contra Nueva Zelanda en Los Ángeles el 15 de junio, antes de enfrentarse a Bélgica y Egipto como parte de su participación en el Grupo G.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

California indaga sobre posibles infracciones en venta de entradas para el Mundial

Shakira, Madonna y BTS son los artistas que actuarán en final del Mundial 2026

Federación de Irán reporta que todavía no reciben los visados para viajar a EEUU y disputar el Mundial

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Presuntos comunicados del Gobierno de Cuba se viralizaron en redes sociales y aplicaciones de mensajería.
TENSIÓN CRECIENTE

Cuba: viralizan mensajes sobre una inminente "Opción Cero" tras protestas y apagones

John Ratcliffe, director de la CIA se reúne en La Habana con altos funcionarios vinculados al aparato de seguridad de la dictadura castrista. 
TENSIÓN

CIA revela reunión en La Habana: Ayuda de EEUU a Cuba depende de cambios estructurales

Raúl Castro, a sus 94 años sigue siendo la figura más influyente dentro de la estructura política del oficialismo cubano.
BAJO LA LUPA

Posible ofensiva judicial contra Raúl Castro emerge tras visita de la CIA a Cuba

Monica Witt huyó al país persa en 2013 (FBI)
SE BUSCA

FBI ofrece recompensa de $200.000 por información por exagente Witt acusada de desertar a Irán

 El presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump (d), junto al presidente chino, Xi Jinping, en Zhongnanhai, Pekín.   
ENCUENTRO

Trump asegura que Irán debe ofrecer garantías de un plan de desnuclearización de 20 años

Te puede interesar

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), durante un operativo contra inmigrantes irregulares. 
INMIGRACIóN

EEUU: un año sin liberar inmigrantes ilegales arrestados en la frontera sur

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
La temporada de huracanes 2026 será un 75% de una temporada promedio. 
POCOS CICLONES

Pronostican temporada de huracanes 2026 menos activa por efecto de El Niño

El presidente Donald J. Trump antes de entrar en el Air Force One de regreso a Estados Unidos.
VISITA A PEKíN

Trump anuncia "acuerdos comerciales fantásticos" con China

Funcionarios de la FPL realizan un simulacro previo al comienzo de la temporada de huracanes 2026
PREPARATIVOS

FPL ensaya respuesta a huracanes con IA y drones ante comienzo de la temporada ciclónica

Alrededor de 480 líderes corporativos, empresarios y especialistas participan desde este jueves en la cuarta edición del Latin Consumer Summit. video
EN VIVO

Latin Consumer Summit 2026: Líderes analizan consumo y tecnología en Miami