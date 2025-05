Ucrania advierte que la reunión de Estambul carece de "validez" sin Putin: "Sólo quiere ganar tiempo"

KIEV — Mijailo Podoliak, principal asesor de la Presidencia de Ucrania , advirtió este miércoles de que las conversaciones previstas para este jueves en Turquía no tendrán ninguna validez si no participa en las mismas el presidente ruso, Vladimir Putin . "Sólo quieren ganar tiempo y posponer las sanciones", asegurado.

"Putin es el único autor de la guerra", dijo Podoliak, quien subrayó que el presidente ruso es el único que puede tomar las decisiones. Asimismo, pone en duda que el mandatario ruso viaje hasta Turquía porque "no sabe cómo negociar, no sabe cómo hablar en plataformas que no controla por completo".