Las armas y los tratados configuran el nuevo horizonte

Síntesis ejecutiva inicial: La guerra entre Rusia y Ucrania ha entrado en su quinto año, habiendo transformado fundamentalmente el carácter del conflicto moderno. Los ataques de precisión, las armas hipersónicas, los drones producidos en masa, la adquisición de blancos vinculada a satélites y la integración de inteligencia artificial definen ahora el campo de batalla. La demografía, la capacidad industrial y la adaptación tecnológica se han vuelto tan decisivas como el control territorial. Las lecciones operacionales que emergen de esta guerra ya están reformando la doctrina desde Europa del Este hasta el Indo-Pacífico.

Lo que se desarrolla en Ucrania no es una guerra regional aislada; es un laboratorio para futuros conflictos. Las enjambres de drones, la disuasión hipersónica, los ataques contra la infraestructura energética, la dependencia satelital y la capacidad de ataque mejorada por IA están influyendo en la postura de fuerzas, las adquisiciones, la política de exportación y la gestión de la escalada en todo el mundo. El horizonte estratégico de la guerra está cambiando en tiempo real.

Al llegar al cuarto aniversario de la guerra entre Rusia y Ucrania… ¿qué ha cambiado? ¿Cómo impactará eso en futuros conflictos?

Este año pasamos la página y comenzamos el quinto año de la invasión de Ucrania, o, digamos, la segunda invasión desde 2014.

Después de numerosas rondas de negociaciones, en las que no ha habido un acuerdo definitivo, el derramamiento de sangre continúa y la destrucción de dos sociedades mostrará su verdadero impacto durante una generación en ambos lados.

La salida de hombres en edad reproductiva tanto de Ucrania como de Rusia desde 2014, agravada por la invasión de 2022, ha dejado a ambos lados con déficits significativos en las tasas de natalidad para los próximos diez a veinte años. Si no, pregúntese qué ocurrió en Alemania y Japón después de la Segunda Guerra Mundial.

Rusia tiene un estimado de más de 1,2 millones de bajas de guerra y más de 325.000 muertes dentro de esa cifra. Su impacto en la sociedad ya está generando escasez de mano de obra, limitando el crecimiento económico. El impacto real será el declive demográfico a largo plazo.

En Ucrania, se desarrolla una historia similar: entre 6 y 7 millones de refugiados, muchos de los cuales podrían no regresar; más de 100.000 muertes entre soldados; más de 500.000 heridos; y más de 10.600 víctimas civiles. Existen escenarios similares a largo plazo para la demografía futura, la fuerza laboral y las tasas de natalidad.

Pero lo que realmente importa es qué ha cambiado: la letalidad de los instrumentos de guerra, los métodos de enfrentamiento en comparación con guerras anteriores y los objetivos.

Ambos lados han logrado avances significativos en tecnología de drones, así como en el uso de misiles hipersónicos (con capacidad nuclear) con municiones convencionales. Rusia incluso ha reutilizado arsenales antiguos para convertirlos en bombas planeadoras.

Estas bombas “tontas” ahora están equipadas con alas y sistemas de navegación, permitiendo la reutilización a bajo costo de arsenales existentes, con la ventaja de ser lanzadas desde 40 a 70 kilómetros de distancia, manteniéndose fuera del alcance de muchos sistemas de defensa aérea.

Así, entre la reutilización de arsenales antiguos y los avances en tecnología de drones y misiles, se ha convertido en una guerra de drones y misiles.

Ambos ejércitos han utilizado:

Misiles de crucero

Misiles balísticos

Drones de largo alcance

Rusia ha disparado el misil hipersónico Oreshnik con sus submuniciones MIRV (Vehículo de Reentrada Múltiple Independientemente Dirigible) desde 2024.

Ucrania ha desarrollado una miríada de drones navales y terrestres, así como drones de largo alcance capaces de alcanzar objetivos a 1.000 kilómetros de distancia. Sus drones navales han hundido más de un tercio de los buques más importantes de la Flota del Mar Negro, obligando a los rusos a evacuar Sebastopol y trasladarse a puertos más seguros en el este del Mar Negro.

Ahora, hablando de objetivos, los rusos, en su afirmación de que apuntan a infraestructura energética, han ido más allá de ese enfoque y han atacado viviendas civiles, centros comerciales, estaciones de tren y mercados para quebrar la voluntad del pueblo ucraniano.

El volumen de misiles y drones disparados por Rusia contra Ucrania ha sido sin precedentes, incluso durante el invierno de 2025–26, que ha sido uno de los más fríos de este siglo.

Los objetivos de Ucrania siguen centrados en la industria militar y de refinación de petróleo de Rusia, disparando ocasionalmente contra instalaciones aeroportuarias para interrumpir operaciones.

El desarrollo de sistemas de armas autóctonos como el Fire Point y el Flamingo por parte de Kiev ha demostrado ser clave para interrumpir la economía rusa. Más del 17% de la capacidad de refinación a nivel nacional ha sido destruida, causando pérdidas superiores a 1 billón de rublos (aproximadamente 13.000 millones de dólares). Todo esto ha conducido a prohibiciones de exportación, escasez interna de combustible y disrupción de operaciones militares.

El misil Neptune, comparable al Tomahawk, ha sido otro caballo de batalla para las fuerzas ucranianas. Esta versión mejorada del misil antibuque soviético KH-35, con electrónica mejorada y un alcance de más de 200 kilómetros y potencialmente hasta 1.000 kilómetros en su formato terrestre, ha demostrado ser eficaz.

Al otro lado de la frontera, los rusos dispararon por primera vez el misil hipersónico Oreshnik con sus submuniciones MIRV en 2024, como se mencionó anteriormente.

A velocidades hipersónicas, se vuelve una tarea difícil interceptarlo y derribarlo, especialmente antes de que libere sus ojivas MIRV (seis de ellas).

Ucrania carece de capacidad de intercepción en este momento. Solo un interceptor Arrow-3 (estadounidense/israelí) podría derribarlos, y Ucrania no lo tiene en el país.

La adquisición de F-16 de países de la OTAN como Bélgica, Dinamarca, Países Bajos y Noruega también ha tenido impacto en el campo de batalla. Pueden disparar misiles interceptores de largo alcance y han prácticamente detenido el apoyo aéreo cercano del Su-25 Frogfoot ruso. El F-16 puede emplear armamento de la OTAN, es más fácil de pilotar y representa una mejora respecto a los envejecidos MiG-25/27 y MiG-29 de la era soviética.

Sin embargo, representa una mejora importante para la pequeña Fuerza Aérea de Ucrania, que había estado utilizando los MiG-29, un caza soviético de la década de 1970, como uno de sus principales aviones de combate.

Los F-16 también han sido fundamentales en defensa aérea, derribando drones y misiles de crucero. Dado este papel defensivo, representan una mejora significativa. La Fuerza Aérea rusa tiene Su-30, Su-34, Su-35 más modernos e incluso algunos Su-57, pero rara vez cruzan la frontera por temor a ser derribados por sistemas Patriot.

Por lo tanto, ambos lados han limitado el alcance de sus operaciones aéreas al apoyo cercano desde la distancia, lanzando misiles de largo alcance desde tierra, mientras desempeñan un rol más defensivo.

Y volvamos a las Guerras de Drones…

Los drones se han utilizado extensamente en las tres modalidades (aire, tierra y mar). Mirando atrás al Pioneer en 1990–91, utilizado exclusivamente para vigilancia casi en tiempo real del campo de batalla, los drones se han transformado en plataformas con múltiples funciones. Ahora tenemos derivados llamados:

Municiones desechables

Municiones merodeadoras

Drones kamikaze

Drones suicidas

Este último grupo suele ser más económico, como implica su naturaleza de un solo uso, pero ha tenido un impacto significativo en el campo de batalla.

Ahora existen drones interceptores como el Flamingo de Ucrania y el Coyote desarrollado por Raytheon, utilizados a menudo en enjambres.

En junio de 2025, Ucrania llevó a cabo la Operación Spyder Web, infiltrando más de 110 drones durante varios meses y atacando bases aéreas estratégicas, destruyendo o inutilizando numerosas aeronaves. Más de 40 bombarderos estratégicos fueron destruidos o dañados. Días después, replicaron el evento infiltrando drones en un tren de transporte militar que, al activarse, abrió tolvas de grano y liberó drones más pequeños que atacaron la locomotora y la carga en plataformas planas, destruyendo más de 100 vehículos militares. Esto fue denominado Operación Spyder Web 2.0.

Los drones como municiones merodeadoras han evolucionado significativamente y han sido extremadamente efectivos no solo contra vehículos, sino también contra personal. La modificación de versiones civiles de plataformas existentes ha abierto un mercado de ingenio.

Ambas naciones (Ucrania y Rusia), así como Estados Unidos, han creado nuevas organizaciones de drones dentro de sus fuerzas y han modificado su MTOE (Tabla Modificada de Organización y Equipo) para añadir unidades de drones en cada escalón, en algunos casos hasta el nivel de pelotón.

Algunos consideran crear nuevas unidades; otros han incorporado sabiamente el equipo dentro de unidades existentes. Pero el hecho es que los drones han llegado para quedarse.

Rusia, al igual que Ucrania, ha incrementado la producción de drones y está construyendo muy por encima de un millón de unidades de los tipos utilizados en combate y bombardeo estratégico. Los drones se han convertido en una prioridad estratégica de defensa en todos los aspectos de la batalla aire-tierra.

Rusia ha estado produciendo más de 4.000 drones mensuales. Pero si más de 100 drones se emplean cada noche, no habrá suficientes para operaciones diarias.

Uno de los incidentes recientes que impactó las operaciones rusas fue la interrupción de señales satelitales vinculadas a Starlink. Elon Musk ofreció inicialmente el servicio de forma gratuita y ahora es subsidiado por el gobierno estadounidense para Ucrania. Sin embargo, también fue utilizado por unidades rusas en el frente para dirigir drones hacia objetivos.

Privar a Rusia de este sistema de navegación ha tenido un impacto inmediato en las operaciones en primera línea. Los drones de largo alcance operan con sistemas alternativos, pero Rusia debe depender más de Gazprom Space, que tiene mayores limitaciones que Starlink.

Otra innovación es el dron terrestre guiado por fibra óptica o munición merodeadora desechable. Aunque tienen menor alcance, no son susceptibles a interferencias o bloqueos de frecuencia.

A medida que la inteligencia artificial se integra en esta carrera tecnológica, mejorará aún más la utilización y eficiencia de estos drones cazadores-asesinos en futuras batallas.

Mirando hacia otro hemisferio, los drones también están impactando confrontaciones en la cuenca del Pacífico y el Mar del Sur de China. A medida que Estados Unidos reafirma acuerdos bilaterales con aliados, despliega más tropas en Filipinas y Australia, e incrementa ventas de drones MQ-9 cerca de China, se presenta un nuevo desafío para el EPL (Ejército Popular de Liberación) de Beijing.

China es plenamente consciente de la fiabilidad e historial del MQ-9 Reaper, incluido su uso en operaciones de alto perfil como la eliminación en 2020 del mayor general iraní Qassem Soleimani.

También ha sido desplegado como parte de la red de vigilancia estadounidense en el Indo-Pacífico. China entiende que la amenaza de drones a gran altitud, hasta 15.240 metros (50.000 pies), combinada con larga autonomía (más de 40 horas de ISR) y hasta 48 horas de vuelo total, es significativa.

En el último año, el MQ-9B Sea Guardian ha sido equipado con sonoboyas adicionales, aumentando su capacidad.

El dron es una plataforma relativamente económica con capacidad de detección más allá del horizonte. Puede desplazarse eficazmente según demanda y atacar con misiles tras detectar un objetivo.

En la Base Aérea de Kadena en Okinawa, la Fuerza Aérea de EEUU tiene ocho MQ-9 Reaper desde 2023, y desde septiembre de 2025 seis adicionales han sido desplegados indefinidamente.

Con 14 drones operando 40–48 horas cada uno, pueden cubrir continuamente el Mar de China Oriental y el Estrecho de Taiwán. Además, 10–12 MQ-9 en la Base Aérea de Kunsan en Corea del Sur, añadidos desde septiembre de 2025 pese a objeciones norcoreanas, cubren el Mar Amarillo.

Otro escuadrón en la Base Aérea de Basa en Filipinas fue desplegado en noviembre de 2025, fortaleciendo la capacidad ISR estadounidense sobre el Mar del Sur de China.

Toda esta actividad aumentada en 2025 ha generado preocupación dentro del liderazgo del EPL. Estados Unidos también ha equipado a aliados con MQ-9. Japón tendrá 10 en los próximos cuatro años y planea adquirir 23 MQ-9B Sea Guardian para 2032.

Taiwán proyecta adquirir cuatro MQ-9B, con los dos primeros llegando en septiembre de 2026. India, que compró dos tras los enfrentamientos fronterizos de 2020 con China, ordenó 31 adicionales en 2024, con entregas previstas entre 2029–2030.

La tecnología también ha sido compartida con Corea del Sur y Australia para desarrollar drones autóctonos. Todo esto es bien conocido por el EPL y discutido en revistas militares chinas.

China reconoce que muchos de estos sistemas están integrados y entrenados dentro de una estructura regional. Lo consideran una amenaza, pero también entienden que dependen de enlaces satelitales estadounidenses, que probablemente serían el primer objetivo.

A medida que la presencia crece, la amenaza requiere más contramedidas, lo que explica el desarrollo continuo de armas láser y sistemas avanzados de defensa aérea.

China anticipa que, aunque el bloqueo electromagnético y el radar podrían usarse contra MQ-9, drones similares podrían modificarse para portar misiles aire-aire.

China posee UAV avanzados como el Wing Loong-10 y el Cai Hong-5, en la misma categoría que el MQ-9.

El campo de juego evoluciona constantemente y los desafíos permanecen.

¿Cómo prevenimos la escalada hacia un conflicto cuando dos superpotencias realizan simultáneamente operaciones de reconocimiento y contrarreconocimiento?

Estados Unidos ha modificado significativamente su política de exportación de drones, catalogándolos a niveles comparables a los de los cazas de combate.

Las ventas de drones se han disparado, con varios países liderando las adquisiciones.

tabla Octavio Pérez Datos sobre ventas de drones.

Tres conclusiones clave

Los drones y misiles dominan el conflicto moderno. La producción en masa, la asequibilidad y la precisión han desplazado la guerra hacia operaciones autónomas centradas en redes.

La demografía y la capacidad industrial son variables estratégicas. Las bajas, la migración y la sostenibilidad productiva moldean el poder nacional a largo plazo.

La guerra en Ucrania es un adelanto, no una excepción. La integración de IA, hipersónicos, redes satelitales y enjambres de drones está redefiniendo la dinámica de escalada a nivel global.

