Un punto de inflexión: todas las miradas puestas en las armas de China

La última vez que Estados Unidos vendió armas a Pakistán fue en el año 2006, y poco después, China llenó el vacío. Si bien China había vendido armas a Pakistán desde mediados de la década de 1960, el aumento comenzó cuando Estados Unidos suspendió las ventas debido a la inestabilidad interna y su ingreso al club nuclear. Hoy, China suministra más del 80% de sus sistemas de armas.

El modelo de exportación J-10C a Pakistán es un caza interceptor multipropósito de 4.5 generación, similar al F-16, pero con dos canards detrás de la cabina. Se incorporó a partir de marzo de 2022. Oficialmente, se le atribuyeron dos derribos en combate: un Dassault Rafale F3R de fabricación francesa (un avión de 4.5 generación). Los otros tres derribos no han sido confirmados.

El misil aire-aire PL-15 fue responsable de los dos derribos. De nuevo, se alcanzó una velocidad de Mach 5 en un avión de fabricación china con un alcance de poco más de 200 km. Por lo tanto, finalmente se les atribuye el combate entre el misil y el avión.

Esta es la primera vez que aviones chinos y misiles PL-15 se utilizan en combate en cualquier parte del mundo. Es la primera vez que China ha podido evaluar el rendimiento de su sistema de armas, incluso sin utilizar sus propias fuerzas armadas. Cabe recordar que hay otros factores en juego. Según Pakistán, hubo combates aéreos con más de 100 aviones involucrados... y que duraron más de una hora. Estos misiles se dispararon a gran distancia con sistemas de radar y guerra electrónica integrados en las comunicaciones por satélite. Merece la pena estudiar todo el evento.

Por otro lado, el equipo francés fue el más perjudicado. Hoy, Rusia vende casi el 36% de sus sistemas de armas a la India, y Estados Unidos está volviendo a la palestra. Y lo que es más importante, el gobierno taiwanés también está atento al resultado.

El Instituto de Investigación de Defensa y Seguridad Nacional, vinculado al Ministerio de Defensa de Taiwán, ha declarado claramente que Xi Jinping ha acelerado la modernización y expansión del ejército chino, con la intención de ser capaz de invadir Taiwán por aire y tierra para 2027. Esto se convierte en otro factor de confirmación, ya que prueba su sistema de armas en combate real. Huelga decir que poseen cazas avanzados de nueva generación, como los J-15, J-16 y J-20, que son aviones de cuarta y quinta generación.

Aunque los teatros de operaciones son diferentes (un asalto terrestre entre el Ejército y las Fuerzas Aéreas vs. un asalto de la Armada y los Marines apoyado por la Fuerza Aérea), todavía hay algo que aprender sobre la evaluación de otros sensores (radares, bloqueadores, interfaces satelitales) durante las hostilidades.

Desde entonces, todas las miradas se han centrado en China y el aparente éxito de sus aviones y misiles, que los han equiparado a otros grupos occidentales de diseño de armas. China no ha hecho declaraciones oficiales ni se ha jactado al respecto. Aun así, se le atribuye el éxito: las acciones y el valor de las acciones del grupo de desarrollo de aviación subieron, lo cual se aceptó como una victoria. India, que ostenta una ventaja numérica en todos los aspectos de la guerra, llegó incluso a atacar no solo presuntos sitios terroristas, sino también el Punjab, donde se encuentra el centro político del país. Al segundo día, fue aún más lejos. Atacó en las afueras de Islamabad, en la Base Aérea Nur Khan en Rawalpindi, una señal para el centro de mando de las fuerzas armadas del país y cerca del Comando que protege su arsenal nuclear.

India supera a China en población y se consolida como un contrapeso global a China como centro de fabricación alternativo. Tesla pronto se establecerá en India, lo que envía otra señal a China de que, si la situación no cambia, surgirá otra alternativa al gigante de los coches eléctricos, que absorberá una parte significativa de la fabricación actual, no solo de los vehículos, sino también de las baterías. China continúa generando animosidad con su vecino, con el que mantiene disputas fronterizas desde 2019 y que se prolongarán durante 2020-21. Ambos países proyectan influencia global, buscando materias primas y recursos en África y la región del Indopacífico.

India busca ahora modernizar su anticuado arsenal de la era soviética con sistemas de armas estadounidenses y franceses. La desaparición del Rafale podría recaer en los fabricantes de armas estadounidenses. Durante un tiempo, India fue el mayor importador de armas (2017-2021), pero rápidamente cayó al segundo puesto tras el inicio de la Guerra de Ucrania. La mayoría de estas armas provienen de Rusia. Durante este período, el armamento chino se vendió en todo el mundo, principalmente por ser una alternativa económica y eficaz, pero no por estar a la vanguardia tecnológica.

Una nota positiva por parte de la India fue el uso de sus drones y misiles

En defensa, el sistema de defensa HQ-9 de Pakistán, de fabricación china, no ofreció la protección adecuada, lo que permitió que los misiles Scalp de largo alcance de la India (de fabricación francesa) penetraran los sistemas de defensa aérea pakistaníes.

Mientras que el sistema de defensa S-400 de la India (el último sistema de defensa aérea ruso, también vendido a Argelia, Bielorrusia y China) demostró ser eficaz en la prueba de combate, según los expertos.

Las valiosas conclusiones de este encuentro fueron:

Las aeronaves y misiles chinos de Pakistán demostraron su eficacia.

Los sistemas ADA rusos S-400 de la India probaron su efectividad.

Los misiles Scalp de la India (fabricación francesa) también fueron eficaces.

El HQ-9P HQ 16 chino de Pakistán no proporcionó la protección adecuada.

La fabricación israelí de drones Harop de la India logró neutralizar varios sistemas de radar pakistaníes.

De esta manera, ambas partes adquirieron conocimientos sobre sus sistemas ofensivos y defensivos y sobre las áreas de preocupación en caso de que surgiera otra crisis.

¿Qué gana Taiwán con esto? Simplemente, lecciones aprendidas. China ha estado patrullando el estrecho de Taiwán con aviones J-10 durante los últimos dos años, pero, dada su magnitud, la fuerza aérea no será el foco principal de la batalla por Taiwán. Es posible que se utilicen al menos otros tres aviones de nueva generación en los ataques iniciales de apoyo, por lo que estos atraerían más atención.

La escalada de la India, hasta el punto de disparar contra Rawalpindi, y en concreto contra el mando que controla todo el almacenamiento de las fuerzas nucleares, fue un punto crítico que podría haber suscitado el temor de un intercambio nuclear. Pekín, comprometido con la venta de armas a Pakistán, no pudo desinflar el globo ni mediar con la India, y fue Estados Unidos quien finalmente cedió y lo logró.

India opera el sistema de defensa antimisiles S-400 Triumf, de fabricación rusa, y sigue siendo uno de los mayores compradores de armas de Rusia, aunque su gobierno está expandiendo la producción local bajo la iniciativa "Make in India".

El conflicto plantea un delicado equilibrio para Estados Unidos. Esta ha sido la clase más seria desde 1999. Si bien la mayor parte del arsenal es anticuado (aviones de 17 años y misiles de exportación), contribuye a promover las ventas chinas al tercer mundo, lo que también exige precios y calidad. Para Taiwán, esto es solo un dato más sobre las capacidades del Ejército Popular de Liberación (EPL).

