China proyecta su crecimiento más bajo en décadas, pero aumenta el presupuesto militar en 7% en 2026

El Parlamento chino debatió un plan que busca enfrentar el estancamiento del consumo y la fragilidad del mercado inmobiliario

Vista general de los delegados que asisten a la sesión de clausura de la Asamblea Popular Nacional (APN) en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín el 11 de marzo de 2025. China iniciará sus reuniones legislativas anuales, conocidas como las Dos Sesiones, la próxima semana, atrayendo a miles de delegados de todo el país a Pekín.&nbsp;

Vista general de los delegados que asisten a la sesión de clausura de la Asamblea Popular Nacional (APN) en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín el 11 de marzo de 2025. China iniciará sus reuniones legislativas anuales, conocidas como las "Dos Sesiones", la próxima semana, atrayendo a miles de delegados de todo el país a Pekín. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PEKÍN - China se fijó el objetivo de crecimiento anual más bajo en décadas, aunque aumentará su gasto en defensa en medio de un contexto mundial delicado, según informes presentados este jueves en un cónclave político.

Miles de parlamentarios y líderes del gigante asiático se reúnen esta semana en Pekín para las "Dos Sesiones", un esperado encuentro en el que el gobierno dará a conocer sus planes para hacer frente al estancamiento del consumo y al debilitamiento del mercado inmobiliario.

Para 2026, China espera un crecimiento del 4,5% al 5%, según un reporte de trabajo de las autoridades chinas, mientras que para 2025 había fijado un objetivo de alrededor del 5%.

Se trata del objetivo más bajo en décadas, salvo en 2020, cuando no estableció ninguno debido a que la economía se vio afectada por la pandemia COVID-19.

Los líderes chinos afirman que el modelo económico debe alejarse de los motores tradicionales, como las exportaciones y la industria manufacturera, y orientarse hacia un crecimiento basado en el consumo.

Presupuesto

Pekín también anunció que su presupuesto de defensa, el segundo más grande del mundo, aumentará un 7% en 2026.

Prevé gastar 1,9 billones de yuanes (276.800 millones de dólares), lo que sigue siendo aproximadamente tres veces menos que los fondos destinados para el mismo rubro por Estados Unidos.

Expertos extranjeros consideran que esta cifra está infravalorada en comparación con el gasto real.

Este ritmo de crecimiento se ha hecho público en un informe presupuestario del Ministerio de Finanzas, publicado al margen de la sesión anual del Parlamento.

Washington tiene el mayor gasto militar del mundo, con 997.000 millones de dólares en 2024, por delante de China (314.000 millones), según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (Sipri).

Le siguen Rusia (149), Alemania (88,5), India (86,1), Reino Unido (81,8), Arabia Saudí (80,3), Ucrania (64,7) y Francia (64,7).

FUENTE: Con información de AFP

