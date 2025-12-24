Zelenski anuncia detalles del borrador del plan de paz y abre puerta a retiro de sus tropas del Donbás

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, habla durante la 3.ª Cumbre Internacional de Ciudades y Regiones en Kiev el 6 de junio de 2025, en medio de la invasión rusa a Ucrania.

KIEV.- El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, reveló este miércoles 24 de diciembre los detalles del borrador del plan de paz elaborado junto a Estados Unidos para poner fin a la guerra. Este plan abre la puerta al retiro de las tropas ucranianas desplegadas en la región del Donbás, una oferta que condiciona a que Rusia "haga lo mismo" con sus fuerzas desplegadas en la zona.

En rueda de prensa, el mandatario dijo que el documento es un "marco político" con 20 puntos. Sostuvo que cuenta con el respaldo de Estados Unidos y ha sido ya enviado a Moscú, a la espera de una respuesta.

"Estoy preparado para hablar del borrador, un documento básico sobre el fin de la guerra, un marco político entre nosotros, Estados Unidos, Europa y los rusos", afirmó Zelenski, en declaraciones recogidas por la agencia ucraniana Ukrinform.

Sostuvo también que el texto del plan de paz "refleja la posición conjunta entre Ucrania y Estados Unidos", pero matizó que "algunas cuestiones aún deben resolverse". "Ahora estamos mucho más cerca de perfilar del todo estos documentos", expresó.

"Ucrania recibirá garantías de seguridad firmes y su Ejército contará con 800,000 efectivos de forma permanente en tiempos de paz. (...) Se convertirá en miembro de la Unión Europea en algún momento y recibirá un acceso privilegiado a corto plazo al mercado europeo", dijo el mandatario, que leyó el contenido del borrador con el que busca acabar con la invasión rusa del territorio.

Sobre los asuntos territoriales, Zelenski puso sobre la mesa dos opciones. La primera apuesta por "mantenerse firmes" en las provincias de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón, estableciendo la "línea de contacto reconocida de facto" en base al despliegue actual de tropas sobre el terreno.

"Esta línea", subrayó, "estará controlada por fuerzas internacionales".

La segunda opción abre la puerta por primera vez al retiro de sus tropas del Donbás, solo en caso de que "Rusia haga lo mismo". Indicó: "la opción dos contempla la creación de una posible zona de libre comercio en el Donbás, que implica su desmilitarización", ha afirmado.

Zelenski dijo que Ucrania se opone al retiro de sus tropas, "pero si esto llegase a suceder, aboga por una retiro exactamente igual de las fuerzas rusas en las zonas que controla. Esta opción requiere un referéndum nacional en Ucrania para ratificar el acuerdo". Cree que este asunto puede resolverse "en última instancia y al más alto nivel".

Gestión de central nuclear

Por otra parte, el presidente Volodimir Zelenski, indicó que Ucrania seguirá siendo un Estado libre de armas nucleares de acuerdo con lo establecido en el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares.

Señaló que la central nuclear de Zaporiyia será gestionada de forma conjunta por los tres países: Ucrania, Rusia y Estados Unidos.

En este punto, dijo que los detalles "están todavía sujetos a conversaciones" dado que Kiev "no tiene intención de hacer negocios directamente con Rusia después de todo".

Afirmó: "Ambos países se comprometen a implementar programas educativos en las escuelas para promover la comprensión y la tolerancia entre las diferentes culturas y eliminar el racismo y los prejuicios. Ucrania aplicará las normas de la UE sobre tolerancia religiosa y protección de lenguas minoritarias".

El presidente ucraniano advirtió que el contenido del plan de paz podría cambiar durante las negociaciones. Puntualizó que "la soberanía de Ucrania debe ser reafirmada" y ha destacado que "para apoyar la paz a largo plazo, se establecerá un mecanismo de supervisión de la línea de contacto mediante sistemas no tripulados que permitan garantizar la alerta temprana de posibles violaciones de la tregua".

