Zelenski negociaría con Putin "si es la única forma" de llevar paz a Ucrania

"Si esa es la única forma de que podamos traer paz a los ciudadanos de Ucrania y no perder a la gente, definitivamente vamos a ir por esta forma, por la reunión con estos cuatro participantes", declaró al ser preguntado sobre la posibilidad de acudir a una mesa de negociación con su par ruso.

Zelenski pronunció estas palabras durante una entrevista con el presentador británico Piers Morgan retransmitida este martes en el canal de YouTube de su homónimo programa.

"¿Qué me importa? ¿Cuál es mi actitud respecto a él (Putin)? No seré amable con él y considero que es un enemigo. Y, para ser honesto, creo que él me considera un enemigo también. Eso es todo", zanjó el mandatario.

Putin responde a planteamiento de Zelenski

Putin descartó hace una semana sentarse en una hipotética mesa de negociación con su par ucraniano ya que considera que la finalización de su mandato le hace "ilegítimo", por lo que serían sus representantes quienes establecieran estos contactos.

El gobernante ruso señaló que, debido a su "ilegitimidad", Zelenski "no tiene derecho a firmar" ninguno de los hipotéticos acuerdos que se puedan alcanzar entre las partes. "Si quiere participar en las negociaciones, designaré personas que lleven a cabo estas conversaciones", afirmó en una entrevista para la cadena Rossiya 1 recogida por la agencia de noticias estatal TASS.

En respuesta, Zelenski aseguró que con estas palabras Putin "vuelve a demostrar que tiene miedo de las negociaciones, de los líderes fuertes y que hace todo lo posible para prolongar la guerra".

"Es Putin quien está haciendo todo lo posible para continuar con las matanzas a gran escala o asegurar una pausa para continuar con los ataques híbridos mientras se prepara para una nueva invasión a gran escala", declaró en un mensaje en redes sociales.

FUENTE: EUROPA PRESS