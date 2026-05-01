Nepal celebra reinstalación de estatua de Buda devuelta por EE.UU.

Una escultura centenaria del Señor Buda fue reinstalada en su lugar de origen en la capital nepalí, Katmandú, el 1 de mayo, décadas después de haber sido robada y posteriormente aparecer en Estados Unidos.

KATMADÚ.- Una estatua de Buda fue reinstalada este viernes en la capital de Nepal, Katmandú, décadas después de que fuera robada y reapareciera en Estados Unidos. La estatua, que data del siglo XIII, fue devuelta a Nepal en 2022, pero solo este viernes recuperó su lugar original.

Fue llevada en un palanquín -adornada con una guirnalda de flores y acompañada de música tradicional- hasta el templo de estilo pagoda, de donde había sido sustraída en la década de 1980.

"Estoy tan feliz, y todos lo estamos. Nuestro dios ha regresado", dijo Sunkesari Shakya, una mujer de 67 años, quien afirmó recordar el día en que la estatua fue robada, algo que significó un "terremoto" para la población local.

La estatua reapareció en la Casa del Tíbet, en Nueva York, que la había recibido como donación de un monje desconocido, según el Departamento de Arqueología de Nepal.

"Estamos intentando recuperar algunas de estas increíbles obras de arte que cayeron en malas manos hace décadas. Nos esforzamos por reparar la injusticia", declaró a la AFP Sergio Gor, enviado especial de Estados Unidos para Asia Central y Meridional, que asistió a la ceremonia.

Tradición

La reinstalación de la estatua, que desde su desaparición había sido reemplazada por una copia, coincide con la celebración tradicional del nacimiento de Buda.

Nepal es un país profundamente religioso, y sus templos hindúes y budistas están en el centro de la vida cotidiana.

Pero muchos sitios, ricos en estatuas, pinturas, ventanas y puertas labradas, fueron saqueados después de que el país se abriera al mundo en la década de 1950.

FUENTE: AFP