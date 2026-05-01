Trump dice que no está satisfecho con la nueva propuesta de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca.

WASHINGTON .- El presidente Donald Trump dijo este viernes que no estaba satisfecho con una nueva propuesta de Irán para entablar negociaciones de paz con Estados Unidos, mientras las conversaciones entre ambas partes siguen estancadas en medio de un alto el fuego que ya lleva varias semanas.

"En este momento no estoy satisfecho con lo que están ofreciendo", dijo Trump a los periodistas.

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Propuesta de Irán

Irán presentó a Estados Unidos una nueva propuesta para reanudar las negociaciones y poner fin a dos meses de guerra, anunció el viernes un medio estatal iraní, en un contexto de estancamiento del diálogo.

Un alto el fuego entró en vigor el 8 de abril, tras casi 40 días de bombardeos israelí-estadounidenses sobre Irán y de represalias de Teherán en la región.

Pero el conflicto continúa bajo otras maneras: Estados Unidos impone un bloqueo naval a los puertos iraníes en represalia por el cierre por parte de Teherán del estratégico estrecho de Ormuz, por donde transitaba antes de la guerra una quinta parte de los hidrocarburos consumidos en el mundo, lo que ha disparado los precios del petróleo.

"La República Islámica de Irán entregó el jueves por la noche el texto de su última propuesta de negociación a Pakistán, mediador en las conversaciones con Estados Unidos", indicó la agencia oficial de noticias IRNA, sin dar detalles sobre su contenido.

Desde unas primeras conversaciones infructuosas el 11 de abril, Pakistán intenta que las dos partes en conflicto vuelvan a la mesa de negociaciones.

Por el momento se desconoce el contenido de la nueva propuesta.

Irán y Estados Unidos celebraron una única ronda de conversaciones en el contexto de un frágil alto el fuego tras casi 40 días de guerra que estalló el 28 de febrero.

El viernes, el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, mantuvo conversaciones telefónicas con sus homólogos de Arabia Saudita, Catar, Turquía, Irak y Azerbaiyán sobre las últimas "iniciativas de la República Islámica para poner fin a la guerra", según un comunicado de la cancillería.

AFP__20260501__A9JH4D7__v1__MidRes__UsEnergyOil El 30 de abril de 2026, en una gasolinera Chevron de Monterey Park, California, se observan precios de la gasolina superiores a 6 dólares por galón. Los costes energéticos se han disparado desde el cierre casi total del estrecho de Ormuz, por donde suele pasar aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas del mundo, tras el estallido de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. FREDERIC J. BROWN / AFP

"Varios meses"

Durante una reunión con empresarios del sector petrolero, Trump mencionó la posibilidad de prolongar el bloqueo naval de los puertos iraníes durante "varios meses" en caso de ser necesario, según un alto funcionario de la Casa Blanca.

Trump tiene teóricamente hasta este viernes para solicitar al Congreso la autorización para continuar la guerra. Pero su gobierno ha dado a entender que ignorará esta obligación.

Según la Constitución estadounidense, sólo el Congreso tiene la facultad de declarar la guerra.

Pero una ley de 1973 permite al presidente iniciar una intervención militar limitada para responder a una situación de emergencia, siempre que pida autorización al poder legislativo para movilizar tropas durante más de 60 días.

Este viernes es la fecha límite, pero el secretario de Defensa, Pete Hegseth, argumentó el jueves que, debido al alto el fuego, "el plazo de 60 días queda suspendido".

AFP__20260426__A8Z8663__v1__MidRes__PakistanWarIranUsIsrael El 26 de abril de 2026, los viajeros pasaban en bicicleta frente a la Casa Presidencial en la Zona Roja de Islamabad, después de que las autoridades levantaran el aumento de seguridad y las restricciones impuestas en la zona ante las esperadas conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán. AFP

Petróleo retrocede

Ante la perspectiva de un estancamiento de la guerra, el Brent, la referencia mundial del crudo, superó brevemente el jueves los 126 dólares, un máximo desde principios de 2022 durante la invasión rusa de Ucrania. Pero el viernes volvió a caer a poco menos de 106 dólares.

A su vez, tras el anuncio de la nueva propuesta de diálogo de Irán, el barril de West Texas Intermediate, referencia estadounidense del petróleo, retrocedió cerca de 5%, a 99,85 dólares.

La guerra ha causado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, y sus repercusiones siguen sacudiendo la economía mundial.

Para el director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, el mundo enfrenta "la mayor crisis energética de su historia".

En la misma línea, el jefe de la ONU, António Guterres, estimó que el cierre del estrecho de Ormuz está "estrangulando la economía mundial".

"Diez veces más caro"

Aunque la tregua ha permitido a los iraníes recuperar algo de normalidad, su vida diaria sigue marcada por una inflación descontrolada y un desempleo en aumento, en un país ya debilitado por décadas de sanciones internacionales.

"Para muchos de nosotros, pagar el alquiler o incluso comprar comida se ha vuelto difícil, y algunos ya no tienen nada", dice a la AFP Mahyar, de 28 años. Su empresa ya ha despedido a casi el 40% del personal.

"Nuestras mesas están menos llenas", confirma Shahin Nampoor, un estudiante de 18 años. "Desde que empezó la guerra, todo se ha vuelto diez veces más caro; ya no hay precios fijos y cada uno pone los suyos", relata el joven.

En el frente libanés de la guerra, donde Israel combate al grupo proiraní Hezbolá, la violencia continúa, con al menos 17 muertos el jueves en ataques israelíes.

La embajada de Estados Unidos en Líbano hizo un llamado a celebrar una reunión entre los dirigentes libaneses e israelíes.

Representantes de ambos países se han reunido dos veces en Washington en las últimas semanas, en los primeros encuentros de este tipo en décadas, después de que Hezbolá arrastrara al Líbano a la guerra de Oriente Medio el 2 de marzo.

Las operaciones israelíes en Líbano han causado más de 2.500 muertos y más de un millón de desplazados desde principios de marzo, según las autoridades libanesas.

FUENTE: Con información de AFP/EFE