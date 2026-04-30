Trump llamó "asesino" a Fidel Castro en Miami; Fox News vuelve a poner en circulación el discurso

MIAMI. – Las imágenes televisivas de un discurso pronunciado por Donald Trump en Miami en 1999 vuelven a ganar visibilidad tras ser difundidas por la cadena Fox News, reactivando un mensaje directo contra el dictador Fidel Castro y el sistema político cubano.

La intervención tuvo lugar durante un evento de la Fundación Nacional Cubano Americana (CANF), un foro clave dentro del exilio histórico en el sur de Florida.

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En ese contexto, el hoy presidente número 47 de Estados Unidos, alejado de la política y centrado en su carrera empresarial, dejó clara su negativa a realizar negocios en Cuba bajo el gobierno castrista. Según expresó, había recibido múltiples propuestas, pero las rechazó al considerar que cualquier inversión terminaría beneficiando al poder político y no a la población.

El tono se endureció al referirse directamente a Fidel Castro, a quien calificó de “asesino” y “un mal tipo”, al tiempo que defendió la permanencia del embargo como mecanismo de presión.

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También advirtió que una apertura económica sin cambios en el sistema político permitiría al régimen fortalecerse, en detrimento de los ciudadanos, y sostuvo que el espíritu del pueblo cubano superaba las condiciones impuestas por el poder en la Mayor de las Antillas.

En uno de los fragmentos más citados, describió una realidad marcada por la represión, al afirmar que “las cárceles estaban llenas de disidentes, los cementerios de patriotas y el gobierno de figuras alineadas con el régimen”.

El momento que ha impulsado la circulación del contenido audiovisual aparece hacia el cierre. Allí, Trump planteó que, de poder reunirse con el fallecido dictador, tendría un mensaje breve y directo: “Adiós, amigo”.

La difusión del material por parte de Fox News vuelve a colocar este episodio en el debate público, especialmente en Miami-Dade, donde el voto cubanoamericano conserva peso electoral y el tema sigue marcando posiciones.

Hoy, con Trump nuevamente en la Casa Blanca, aquel mensaje pronunciado en Miami no queda como una pieza aislada. La dureza de sus palabras hacia Castro y su rechazo a cualquier vínculo con la cúpula gobernante encuentran eco en la actualidad, en un momento en que la relación entre Washington y La Habana sigue sin cambios de fondo y continúa siendo un asunto sensible dentro y fuera de Florida. En esa misma línea, el mandatario estadounidense ha mantenido un discurso de presión hacia el gobierno cubano, al que ha descrito como un sistema debilitado, mientras ha destacado al pueblo cubano como resiliente y valiente, insistiendo en que el futuro pasa por cambios políticos.

“Creo que tendré el honor de tomar Cuba”, afirmó recientemente al referirse a la situación actual.