Condenas en The Hammocks destapan red de corrupción y empujan reformas en Florida

Roberto J. González, comisionado de Miami-Dade por el distrito 11 junto a residentes afectados.

García vinculó estos hechos con la evolución legislativa.

Equipo de trabajo de la oficina de la fiscal estatal, figuras políticas y otras personas vinculadas a la investigación.

Imagen presentada por la Fiscalía muestra una trampilla oculta en el salón de la asociación de The Hammocks, donde, según las autoridades, se mantenían documentos relacionados con el manejo interno de la comunidad.

Jose Antonio González, acusado por su participación en el caso.

Marglli Gallego, expresidenta de la Asociación de Propietarios de The Hammocks.

Implicados en el entramado de corrupción.

MIAMI. – En una conferencia de prensa celebrada este jueves en Miami, la oficina de la fiscal estatal de Miami-Dade, encabezada por Katherine Fernández Rundle , anunció el desenlace de una trama de corrupción que operó por años dentro de una de las mayores comunidades residenciales del sur de Florida.

La expresidenta de la Asociación de Propietarios de The Hammocks, ubicada en el área de West Kendall, en el suroeste del condado, Marglli Gallego , y su esposo, José Antonio González , se declararon culpables de cargos vinculados a un esquema de desvío de fondos que, según las autoridades, impactó a más de 18,000 residentes.

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Marglli Gallego Marglli Gallego, expresidenta de la Asociación de Propietarios de The Hammocks. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

Las asociaciones de propietarios, conocidas en inglés como HOA (Homeowners Association), son entidades que administran presupuestos millonarios y regulan la vida cotidiana dentro de comunidades completas, desde el mantenimiento hasta las normas internas.

Como parte del acuerdo judicial, Gallego fue condenada a siete años de prisión estatal, seguidos de siete años de libertad condicional. González recibió siete años de probatoria, deberá pagar 50,000 dólares en restitución y entregó una propiedad, ubicada en Homestead, valorada en aproximadamente 1.2 millones de dólares.

Jose Antonio González, Jose Antonio González, acusado por su participación en el caso. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

Un esquema sostenido en el tiempo

Durante la comparecencia, la magistrada describió con firmeza el entramado que, según las autoridades, funcionó dentro de la comunidad.

“Operaba como una mafia que solo beneficiaba a los directores y sus familiares, todo a costa de los 18,000 propietarios”, afirmó.

Katherine Fernández Rundle Katherine Fernández Rundle, fiscal estatal de Miami-Dade. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

Explicó que el mecanismo se sostenía mediante la creación de empresas ficticias utilizadas para justificar pagos desde la asociación.

“Los proveedores falsos recibían dinero por realizar poco o ningún trabajo, mientras los fondos eran desviados hacia miembros de la junta y personas cercanas”.

También advirtió sobre la magnitud económica del esquema.

“No era secreto que operaban con casi total libertad: manipulaban procesos, ignoraban citaciones judiciales y lavaron más de un millón de dólares a través de estructuras diseñadas para ocultarlo”.

De advertencias a reformas

Las señales de alerta no eran nuevas. Un informe del Gran Jurado de Miami-Dade en 2016 ya advertía debilidades en la supervisión de estas entidades, aunque los cambios tardaron en materializarse.

La senadora estatal Ileana García presente durante la rueda de prensa vinculó estos hechos con la evolución legislativa.

“Estas asociaciones tenían demasiado poder”, señaló al referirse al contexto previo.

Ileana Garcia García vinculó estos hechos con la evolución legislativa. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

Recordó que, a partir de situaciones críticas, comenzó a generarse una respuesta institucional más amplia.

“Nos tomó tiempo, pero hoy contamos con una base más sólida y herramientas para enfrentar irregularidades que antes quedaban sin respuesta”.

También reconoció el papel de los medios.

“Hay que darle crédito a la prensa, que sacó a la luz muchos de estos casos y ayudó a visibilizar lo que estaba ocurriendo”.

Cambios en la legislación

A partir de lo ocurrido en The Hammocks, Florida impulsó reformas orientadas a reforzar controles y transparencia:

Criminalización del fraude electoral dentro de asociaciones.

Prohibición de mezclar fondos de la comunidad con intereses personales.

Sanciones penales por destrucción de documentos.

Obligación de digitalizar registros en comunidades grandes.

Mayor autoridad investigativa para el Departamento de Regulación Comercial y Profesional (DBPR).

El representante estatal Juan Carlos Porras en su intervención, destacó el alcance del proceso.

“Esto incrementó la atención sobre la corrupción en asociaciones en todo el estado”, sostuvo.

Advirtió, no obstante, que el trabajo continúa.

“Todavía hay mucho por hacer para garantizar transparencia y proteger a quienes siguen enfrentando situaciones similares”.

El peso de los residentes

El avance estuvo marcado por la persistencia de los propietarios afectados, quienes durante años denunciaron irregularidades.

El comisionado de Miami-Dade por el distrito 11 Roberto J. González lo resumió durante la jornada:

“Hoy vemos justicia gracias a los residentes que tuvieron la voluntad de alzar sus voces”.

Subrayó además el costo que implicó ese proceso para la comunidad.

“Ellos no solo denunciaron, también se mantuvieron firmes frente a presiones, incertidumbre y pérdidas, hasta que esto llegó a corte”.

Para muchos propietarios, el impacto no fue solo financiero: incluyó aumentos en las cuotas, incertidumbre sobre el uso de sus aportes y una pérdida de confianza en la gestión de la comunidad.

Vecinos de la comunidad estuvieron presentes y fueron reconocidos como parte fundamental en la recopilación de información que permitió sostener las acusaciones.

Roberto J. González Roberto J. González, comisionado de Miami-Dade por el distrito 11 junto a residentes afectados. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

Restricciones impuestas

Además de las condenas, el fallo establece medidas específicas contra Marglli Gallego y José Antonio González:

Prohibición de trabajar o participar en asociaciones de propietarios en Florida y a nivel nacional.

Restricción de acceso a oficinas, residencias y espacios vinculados a estas organizaciones.

Entrega de activos, incluida la propiedad en Homestead, como compensación a la comunidad afectada.

Un mensaje que trasciende

En la parte final de la comparecencia, Fernández Rundle insistió en el alcance de este caso más allá de las sentencias.

“El sufrimiento de las víctimas no fue en vano”, afirmó.

Sostuvo además que lo ocurrido sirvió como catalizador para cambios legales.

“Estas reformas están diseñadas precisamente para evitar que situaciones como esta vuelvan a repetirse”.

FISCALIA Equipo de trabajo de la oficina de la fiscal estatal, figuras políticas y otras personas vinculadas a la investigación. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

También dedicó un reconocimiento especial al equipo que sostuvo el trabajo durante años.

“Quiero dar las gracias a uno de los mejores equipos, con mucha lucha para buscar justicia y obtener penalidades para quienes dañan a otros”.

En ese contexto, destacó de manera particular el trabajo del fiscal Emiliano “Tony” Tabraue.

“Por más de siete años ha estado luchando cada día por justicia. Espero que hoy se sienta orgulloso de todo lo que ha hecho”.

Lo ocurrido en The Hammocks revela hasta qué punto una estructura creada para administrar comunidades puede concentrar poder sin controles efectivos.

En una ciudad como Miami, donde el costo de la vivienda sigue en ascenso y la estabilidad residencial es cada vez más frágil, las decisiones dentro de una asociación de propietarios pueden definir la permanencia de una familia en su propio hogar.

Cuando ese poder se distorsiona, el impacto no se limita a lo económico: se traduce en incertidumbre, desplazamiento y pérdida de control sobre el lugar donde se vive.

Porque cuando falla el control, lo que está en riesgo no es una gestión: es el hogar.